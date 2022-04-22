Верещук - ВВС: "Евакуювати Маріуполь може допомогти тільки ООН"
Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що евакуювати близько 100 тисяч людей, які залишилися в Маріуполі, вдасться лише за допомогою ООН.
Ірина Верещук розповіла в ефірі World Tonight на BBC Radio 4, що ООН повинна долучитися до організації гуманітарних коридорів.
Вона заявила, що це "єдина організація, яка має потенціал і силу запобігти смерті", але поки що "лише спостерігає за подіями".
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш зустрінеться з президентом Путіним у Москві у вівторок.
Виступаючи ще до оголошення візиту, Верещук сказала, що "евакуація можлива лише за сприяння ООН. Організація і Гутерреш повинні підключитися й організувати коридори".
Верещук додала: "У нас немає часу чекати. Ці коридори потрібно облаштувати найближчими днями".
Бійці не здадуться
Раніше Верещук розповідала, що домовленості з росіянами про гуманітарні коридори відбуваються дуже "повільно й хаотично".
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Кінець подкаст
Росіяни відкрили коридори для здачі у полон, але українські військові не хочуть здаватися, пояснила віцепрем'єрка.
Вона сказала, що "бійці, які захищають "Азовсталь", не здадуться - вони будуть воювати до кінця. Поки вони там залишаються, Маріуполь є частиною України".
За словами Верещук, росіяни відмовляються відкрити коридор для цивільних, зазначаючи, що вони не розуміють різницю між коридором для здачі у полон військових і гуманітарним коридором для евакуації цивільних.
На думку Верещук, Росія таким чином намагається додатково тиснути на українських військових.
20 квітня з Маріуполя до Запоріжжя змогли виїхати чотири автобуси. Але продовжити евакуацію не вдалося, біля точки збору почався обстріл, через що коридор довелося закрити.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відвідає Москву й зустрінеться з президентом Росії 26 квітня.
Помічниця Гутерреша Ері Канеко заявила, що під час своєї поїздки керівник ООН сподівається поговорити про те, що можна зробити для встановлення миру в Україні.
Офіс генсека ООН також контактує і з українським урядом щодо потенційного візиту до Києва.