Два місяці війни в Україні. Що буде далі

Олег Черниш

BBC News Україна

28 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Українські війська вигнали росіян з північних областей. За собою вони залишили руїни і тисячі вбитих цивільних

Третій місяць війни в Україні починається на православний Великдень. Святкові дні відбуваються в умовах безупинного і кривавого збройного протистояння на сході держави. Коли закінчиться війна і хто переможе в цій битві - питання поки що відкрите.

"Битва за Донбас" почалась, сказав президент України Володимир Зеленський пізно ввечері 18 квітня. Третій місяць війни, вочевидь, пройде під знаком цього протистояння.

Перші 60 днів конфлікту запам'яталися битвою за Київ, яку виграла українська сторона, і блокадою Маріуполя, яка досі триває.

Крім того, командування збройних сил України заявило, що потоплений флагман російського флоту - крейсер "Москва" - це його рук справа. На другому місяці війни відкрились і жахіття в Бучі та інших звільнених містах, де зафіксовані масові вбивства і катування цивільних українців.

Весь світ засудив цю різанину, а Кремль назвав фейком.

Східний фронт

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Росіяни стягують війська на Донбас. Тут почалась головна битва російсько-української війни

В середині квітня Москва оголосила, що переходить до основного етапу своєї "спеціальної військової операції" - "звільнення" Донбасу. Саме тут для завдання вирішального удару РФ концентрує свої найбільші наступальні потужності.

За оцінками західних розвідок, кількість російських солдатів у близько 80-90 тисяч тут перевищує українські сили в два рази.

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Крім того, керівництво збройних сил РФ, як от заступник командувача центрального військового округу Рустам Міннекаєв, прямо заявляє, що окрім Донбасу метою агресора є і захоплення всього півдня України.

Директор військових програм центру Разумкова Микола Сунгуровський скептично дивиться на плани Кремля. За його словами, два місяці війни вже виявили три основні хиби, на які опиралось російське керівництво і які виявились абсолютно фейковими.

Перше - це уявлення про "сильну Росію". "Це виявилось фейком. Не лише у військовому сенсі. Мова також і про економіку", - пояснює експерт BBC News.

Також не справдилися російські надії на "роз'єднаність Заходу" і "слабкість України". Ці помилки при плануванні, каже Сунгуровський, вартували Росії проваленого бліцкригу і примарних шансів на успіх у другій фазі "воєнної операції".

На його думку, битва за Донбас повністю виснажить російську армію.

"Моє відчуття таке, що Путін залишиться без армії, - каже аналітик. - Він ще має можливість провести ширшу мобілізацію, але військової техніки у нього вже не залишилось. Максимум, що є, це стара радянська або ще навіть часів Другої світової війни".

Єдина загроза - ракетні удари, оскільки ці запаси в РФ ще є в певній кількості, уточнює він.

Операцію із захоплення Донбасу росіяни ведуть з трьох боків. На півночі вони атакують з боку Харківської області, де війська розгорнули плацдарм південніше міста Ізюм.

З півдня бойові дії ведуться на широкому фланзі від запорізького міста Гуляйполя до донецьких Вугледару і Мар'їнки. На східному напрямку під штурм потрапили населені пункти навколо адміністративного центру - Сєвєродонецька.

Саме тут військові РФ досягли певних успіхів, захопивши містечко Кремінна за 10 кілометрів від обласного центру і сусіднє Рубіжне.

Тактика росіян

Ексучасник міжнародних місій в Косово і Іраку, полковник Сергій Грабський звертає увагу, що тактика дій росіян у цій війні є достатньо прогнозованою.

"Зараз все виглядає так, що вони намагаються знайти хоча б якусь шпаринку чи слабке місце в обороні України і зосередити свої зусилля саме там. Тому вони тикаються вздовж усієї лінії фронту, починаючи від Ізюма і закінчуючи Гуляйполем", - розповів він ВВС News.

Але треба розуміти, додає військовий експерт, що ЗСУ діють доволі гнучко і роблять кроки у відповідь.

По-перше, чинять спротив на вразливих ділянках, а, по-друге, роблять відволікаючі маневри. Вони тиснуть противника з харківського напрямку в бік окупованого Куп'янська і турбують противника на херсонському напрямку.

Південь чекає

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Армянськ, російська військова техніка рухається дорогою на Херсон. 24 лютого

Значна частина південних територій, а саме майже вся Херсонська область, включно з обласним центром, і приазовська частина Запорізької області, вже під контролем РФ.

Чи є слова російського генерал-майора Міннекаєва про захоплення всього півдня аж до Придністров'я лише його фантазіями? В Кремлі сказали журналістам, що це питання не за адресою.

Тим не менш, спроби росіян захопити Миколаїв і просунутись далі на Одесу поки що успіху не мали.

Але український генштаб повідомляє про іншу небезпеку. Начебто на 1 травня росіяни готують проведення так званого "референдуму" на окупованій Херсонщині, щоб створити чергову підконтрольну Москві псевдореспубліку на кшталт "ДНР" і "ЛНР".

Або й навіть приєднати її до Криму.

На цьому напрямку ЗСУ поки що не ведуть повномасштабних наступальних дій, щоб вичавити ворога з Херсонщини.

Полковник Грабський, який довго служив в пустельному Іраку, пояснює це особливістю географії Херсонщини.

Степова зона в цьому регіоні робить пересування українських військ легкою здобиччю для ворога. Авіація РФ, що базується в анексованому Криму, перевищує українські повітряні сили в 5-6 раз і поки що повністю контролює цей напрямок.

"Там просто відсутні ліси, там немає де сховатися, там відкриті простори і недостатньо населених пунктів, де можна було б розосередити техніку і забезпечити прикриття", - каже аналітик.

Крім того, українські сухопутні війська ще не мають значної переваги над противником на цій ділянці фронту. Необхідно очікувати на прибуття резервів, а також підсилення засобами протиповітряної оборони і бойової авіації.

Зараз, зазначає Грабський, протистояння на херсонському напрямку вирішується виключно за рахунок тактичних дій ЗСУ, які успішно вимотують і знищують сили противника. Росіяни змушені відходити і змінювати позиції під цим тиском.

Суттєво послабити свої спроможності тут РФ боїться, бо тоді поставить під загрозу постачання свого основного угруповання військ на Донбасі.

"Якщо противник посунеться з херсонського напрямку, то це поставить під загрозу весь південний фланг російського угруповання на Донбасі - будуть перерізані лінії комунікацій з Кримом", - пояснює полковник запасу.

Зараз активні бойові дії йдуть за 30 км на захід від Херсона - біля села Олександрівка.

Що буде далі?

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Влада заявляє, що українські військові готуються до контрнаступу

Діапазон дати можливого закінчення війни все ще дуже широкий. Західні розвідки називають терміни від кількох тижнів до року. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон не виключає, що збройне протистояння продовжиться і в наступному 2023 році.

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що президент РФ Володимир Путін спробує взяти під контроль схід і південь України до 100-літнього ювілею утворення СРСР, тобто до грудня цього року.

"Путіну критично потрібні південь України та Донбас, які можна назвати новоросією і включити до нової союзної держави, яка мавпуватиме СРСР. Путін мріє створити нову версію СРСР до 30 грудня, тобто до 100-ї річниці союзу", - впевнений він.

Є ще одна дата, яку найчастіше називають серед ключових для подальшого розвитку російсько-української війни, це 9 травня.

"Росія, цілком вірогідно, прагне продемонструвати значні успіхи напередодні її щорічних святкувань Дня перемоги 9 травня", - повідомила 21 квітня британська розвідка.

Український військовий аналітик Сергій Грабський вважає, що ця дата важлива, але не лише через її "святковість".

"Російські війська фактично почали цю свою другу фазу операції в районі 10 квітня. За сталою традицією і за нормативами, дається місяць на проведення активних бойових дій, а потім пауза, коли війська мають закріпитися на зайнятих рубежах, зробити перегрупування, поповнити свої ресурси для подальшого наступу або оборони. Тому і з'явилась ця дата 9 травня", - пояснює він.

При цьому експерт не бачить, за рахунок чого РФ могла б говорити про успіхи на полі бою до вказаного строку. Більше того, Грабський впевнений, що вона буде змушена знижувати інтенсивність бойових дій і утримувати зайняті рубежі.

Цим можуть скористатися ЗСУ. "Я передбачаю, що коли в Росії настане необхідність оперативної паузи на фронті, Україна зможе перебрати на себе ініціативу і завдати ударів, витісняючи противника з нашої території", - каже він.

Щоправда, ці перспективи тісно пов'язані зі швидкістю і об'ємом поставок військової техніки для України з-за кордону. На вказану обставину звертають увагу і в міністерстві оборони.

"Тривалість війни буде залежати від інтенсивності та якості військової допомоги. Зі свого боку ЗСУ роблять все можливе і неможливе, щоб це було якнайшвидше", - зазначає заступник міністра Ганна Маляр.

Найнеобхідніше на даному етапі, додає вона, засоби протиповітряної і протиракетної оборони.

Гойдалки і контрнаступ

Микола Сунгуровський називає ситуацію, що зараз склалась на фронті, "гойдалками". Тобто росіяни на окремих напрямках української оборони намагаються створити необхідну перевагу в чисельності, пробивають фронт, просуваються на декілька кілометрів, але потім ЗСУ відбивають позиції.

"Ідуть такі гойдалки в обидва боки, тобто оперативно-тактичні бої з перемінним успіхом. Вони будуть до травневих свят. Після цього Україна почне концентрувати власні сили і почнуться контрнаступи", - прогнозує аналітик.

Про підготовку "потужних контрнаступів" заявляє і радник офісу президента України Михайло Подоляк. Але він же вказує, що перемовини з Росією також тривають. Їхні перспективи поки що туманні.

Вище військове і політичне керівництво Росії всі два місяці війни стверджує, що їхня "спецоперація" йде за планом і за графіком.