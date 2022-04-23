Зеленський дав пресконференцію в метро. Розповів про покарання для Путіна і умови для переговорів

11 хвилин(и) тому

Автор фото, Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський напередодні Великодня дав велику пресконференцію для українських і закордонних ЗМІ. Місце її проведення було незвичним - станція Київського метрополітену "Майдан Незалежності". З початку війни цей транспорт українці звикли використовувати як укриття від ракетних ударів Росії.

За майже дві години спілкування президент відповів на низку запитань, що стосувались як зовнішньої, так і внутрішньої політики України. Єдине питання, яке вивело Зеленського з рівноваги стосувалось обстрілу Одеси, який відбувся у суботу.

Російські ракети влучили у багатоповерхівку. Загинуло вісім цивільних, серед яких 3-місячна дитина. "Подонки вонючі!", - так прокоментував ці дії росіян президент Зеленський.

ВВС News зібрало інші основні заяви голови держави.

Нові "червоні лінії"

Автор фото, Офіс президента

Раніше Зеленський вже наголошував, що мирні переговори з Росією будуть припинені, якщо війська агресора знищать українських військових, які залишились в оточеному Маріуполі на заводі "Азовсталь".

На ці слова міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що "Росія не буде терпіти жодних ультиматумів".

Під час пресконференції у суботу Зеленський окреслив нові "червоні лінії". Мова йде про підготовку Кремлем сепаратистських "референдумів" на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей.

"Якщо буде знищено наших людей у Маріуполі, якщо буде оголошено референдум на будь-яких окупованих територіях України, Україна вийде з будь-яких переговорів", - сказав він.

Дипломатичного завершення війни за таких сценаріїв не буде, наголосив голова держави.

Український генштаб заявляє, що Росія готує проведення "референдуму" в Херсоні на 1 травня.

Гаага для Путіна

Зеленський висловив упевненість, що російський президент Володимир Путін та інші члени російського керівництва відповідальні за розв'язання війни, постануть перед трибуналом.

"Я не хочу зустрічатися з президентом РФ. Я вимушений. Якщо ми плануємо дипломатичним шляхом вирішити ці питання. Щодо того, чи хочу я того, щоб Путін став перед трибуналом: я впевнений, що вони стануть - усі, хто віддавав ці ганебні накази зі знищення людей, дітей, усіх. Я у цьому впевнений, я в це вірю", - сказав він.

Автор фото, Офіс президента

Цей судовий процес може бути тривалий, прогнозує Зеленський.

"Ми знаємо, як іде міжнародний процес, як іде міжнародний суд, як це буває. Це триває роками. Ми почекаємо. А якщо такі, як я, не дочекаються, то наші діти точно дочекаються", - додав президент.

Візити в Україну

Зеленський також розповів про візити до Києва закордонних дипломатів і керівників держав. Він підтвердив, що в Україну прибуде генсек ООН Антоніо Гуттеріш.

Але те, що він приїде до Києва лише після візиту в Москву, український очільник вважає неправильним і нелогічним.

Крім того, Україна очікує приїзду Папи Римського Франциска. За словами Зеленського, він може допомогти з розблокуванням гуманітарних коридорів до Маріуполя.

Автор фото, офіс президента

На Великдень у Київ мають прибути держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін. Від них очікують рішень про надання військової допомоги.

"До нас не можна зараз приїжджати з пустими руками. Ми очікуємо не просто президентів чи там тортиків, ми очікуємо конкретні речі, конкретну зброю", - наголосив український президент.

За його словами, Україна не повинна бути для західних дипломатів лише місцем для "трагічних селфі".

Водночас Зеленський наголосив, що сам покидати Україну до завершення війни не планує.

Про ядерну зброю

Голова держави не виключив загрозу російського ядерного удару.

"Я вважаю, що в сучасному світі використовувати ядерну зброю можна тільки коли ти втратив зв'язок з реальністю. Якщо керівництво РФ не втратить зв'язок з реальністю та адекватністю, воно не використовуватиме ядерну зброю. Чи може бути це? Може. Чи вірю я в це? Чесно кажучи, вірити в таке не хочеться", - зазначив він.

На думку Зеленського, наявність в України ядерної зброї не дала б РФ вчинити агресію щодо неї.

Автор фото, офіс президента

Рашизм і нацизм

Під час пресконференції Володимир Зеленський назвав дії росіян в Україні "нацизмом".

"Те, що вони робили, вбивали, катували, те, що вони зробили з дітьми, насильство маленьких дітей... це і є нацизм".

Президент сказав, що в російських підручниках історії згодом з'явиться термін "рашизм". Цим словом часто називають політичну ідеологію сучасної російської влади.

Зеленський також додав, що у своїй боротьбі за свободу українці не здадуться.

"Українці не здаються, ми точно не здамося, ми це доводим кожним днем, кожним кроком", - сказав він.

Автор фото, офіс президента

Про Маріуполь і південь України

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Велика кількість питань журналістів була присвячена Маріуполю, де українські військові і мирні мешканці вже майже два місяці перебувають у повному оточенні. Президент визнав, що на даний момент військовими засобами місто неможливо розблокувати.

"У нас є повне моральне право на військове розблокування наших міст. Є велика надія, що ми зможемо це зробити. Чи готові ми зараз? Ні", - сказав він.

За його словами, сьогодні був один з найскладніших днів для оборони Маріуполя, оскільки його обстрілювали з усіх боків, зокрема і з моря.

Зеленський не виключає, що Росія спробує пробити коридор до Придністров'я і захопити весь південь України, зокрема Одесу.

Наявність необхідного озброєння дасть шанс Україні переломити ситуацію, наголосив президент.

"Моя позиція, як президента: все, що вони окупують, ми все повернемо, - сказав він і додав. - Це питання зброї. Якщо у нас її буде достатньо, ми почнемо одразу повертати окуповані території".

Наступну широку пресконференцію Зеленський обіцяє провести незабаром.

"Зустрінемось, коли звільнимо Маріуполь. Я думаю, скоро", - сказав він наостанок ЗМІ.