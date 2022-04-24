Як британський військовий хірург допомагає рятувати життя в Україні

Даг Фолкнер

BBC News

33 хвилин(и) тому

Автор фото, Syria Relief Підпис до фото, Раніше Девід Нотт оперував у Сирії

Цього четверга хірург-травматолог Девід Нотт був далеко від України - у Лондоні. Але це не завадило йому врятувати ногу чоловікові, який постраждав від вибуху в Україні, де йде війна.

Олександр, український лікар, який проводив операцію, ніколи не робив такого раніше. Але трохи більше тижня тому він спостерігав за тим, як це робив професор Нотт в одному з українських шпиталів.

Олександр сфотографував рану на свій смартфон і відправив фото професору Нотту, який на той час вже повернувся до Британії. Досвідчений військовий хірург підтвердив, що операція є необхідною. Він також надіслав українському лікареві відео, на якому була знята попередня схожа операція.

"Я дуже сильно нервував, і працював повільно, крок за кроком, коли робив операцію. Але вона пройшла успішно завдяки Девіду Нотту", - розповів Олександр.

Професор Нотт, який народився у Кармартені, що у Вельсі, працював у багатьох зонах конфліктів, зокрема, в Афганістані, Іраку та Сирії.

На щастя для Олександра та його пацієнта, хірург-консультант, який нині працює у шпиталі Святої Марії в Лондоні, нещодавно відвідав Україну, де навчав українських хірургів тому, як лікувати рани, отримані в умовах війни.

Росія завдає артилерійських та ракетних ударів по українських містах, тож у шпиталях зараз багато пацієнтів із ранами від вибухів.

Обстріли, за словами Нотта, призводять до жахливих поранень. Зокрема, йдеться про важкі осколкові поранення м'яких тканин, кісток та кінцівок.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Девід Нотт працював в країнах, де йде війна, по всьому світу

Навіть вибухова хвиля від бомбардувань може завдати значної шкоди, каже хірург. Якщо на її шляху зустрічається людина, вона здатна відривати кінцівки. Якщо ж вибухова хвиля натикається на будівлю, руйнування також можуть спричинити важкі поранення.

Баротравми - поранення, що його викликає перепад тиску під час вибуху, - викликають особливе занепокоєння, адже Росія використовує і термобаричну зброю, також відому як вакуумні бомби. Вони викликають крововиливи у мозок чи в легені, а жертви захлинаються кров'ю. Крім того, вони викликають розрив барабанних перепонок та нутрощів.

Професор Нотт каже, що побував практично по всій Україні - "північ, схід, південний схід, захід", але не називає конкретні лікарні та шпиталі, які він відвідав, щоб не робити їх ціллю наступних російських обстрілів. З тих самих міркувань ВВС не називає справжнє ім'я Олександра та місце, де він перебуває.

Під час війни в Сирії професор Нотт використовував Skype зі свого кабінету в Лондоні, щоб допомогти під час операції в Алеппо. Через кілька днів цей шпиталь розбомбили. І, як каже хірург, він вже ніколи не дізнається, чи був зв'язок між першим і другим.

За словами професора Нотта, в Україні російські війська обстріляли 115 шпиталів.

"Обстріли лікарень та вбивство лікарів є також зброєю, огидною зброєю", - каже він.

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Під час перебування в Україні професор Нотт намагався показати операції, які він проводив, якомога більшій кількості українських хірургів. Особливо важливими були операції на поранених кінцівках, пересадка шкіри та покриття ушкоджених кісток.

Але місія професора Нотта, що була спільною операцією його власної благодійної фундації та міжнародної організації UOSSM (Союз медичних та допомогових організацій), на цьому не завершена. Навіть після від'їзду з України він консультує українських лікарів, як от у випадку зі складною операцією на нозі, яку проводив Олександр.

Під час цієї операції шматком шкіри з-під коліна пораненого закрили рану та убезпечили від потрапляння інфекції у пошкоджену кістку.

"Такі операції є дуже складними, вони можуть піти не так і викликати серйозні проблеми", - каже професор Нотт.

Але попри усі виклики, результат був дивовижним. "Все пройшло справді чудово", - каже британський хірург.

А для Олександра дуже важливим було мати фахову пораду від того, хто має практичний досвід у таких операціях.

"Таке полегшення, коли він сказав, що все буде добре", - каже український лікар.

Він захоплюється британським колегою, який, як каже Олександр, "показав нам, звичайним лікарям, як треба битися на медичному фронті".

Він також зазначає, що знання щодо подібного роду операцій є "дуже необхідними в нашій ситуації", тому що саме зараз через обстріли кількість таких поранень із оголеними кістками є надзвичайно великою.

Професор Нотт також зробив добірку слайдів та відео про оперування військових поранень, і розіслав їх "якомога більшій кількості лікарів в Україні".

Він також сподівається, що такі хірурги, як Олександр, якого він навчив, передадуть ці знання іншим колегам, і що у найближчому майбутньому більшість українських хірургів знатимуть, що робити при подібних пораненнях.

На жаль, виглядає, що ці вміння ще довго будуть потрібні українським лікарям.

Як заявив український міністр закордонних справ, битви на Донбасі за масштабом можна порівняти із найбільшими битвами Другої світової - із "тисячами танків, БТР, авіацією та артилерією".

Для професора Нотта, те, що нині відбувається в українських містах, таких, як Маріуполь, нагадує те, що він бачив в Алеппо.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Операція в одному з українських шпиталів, ніяк не пов'язаному із місією Девіда Нотта

"Тактика та сама, що й в Сирії. Абсолютно та сама", - каже британський лікар.

"Коли у 2016 я був в Алеппо, це місто просто зрівняли із землею", - розповідає він.

А Олександр каже, що нині йому доводиться оперувати "жахливі поранення", які він, як лікар, сподівався ніколи не побачити.

"Ми хотіли б лікувати "нормальні" травми. Звичайні переломи. Або заміняти суглоби нашим бабусям-дідусям", - каже він.

І додає: що б там не було, а лікарі залишатимуться і виконуватимуть свою роботу, щоденно.