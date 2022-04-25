"Україна існуватиме набагато довше, ніж Путін". Результати візиту Блінкена до Києва

24 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Під час візиту до Києва держсекретаря Ентоні Блінкена і міністра оборони Ллойда Остіна США підтвердили свою підтримку України та пообіцяли виділити понад 700 мільйонів доларів на військову допомогу.

Близько половини фінансування піде самій Україні, а решту розподілять між членами НАТО та іншими союзниками у регіоні.

Крім того, США продадуть Києву боєприпаси на 165 млн доларів.

Такі новини оприлюднили після закритого візиту, який американці офіційно не підтверджували до останнього з міркувань безпеки.

Це найвищий візит американського керівництва до України від початку вторгнення Росії.

"Ми відчуваємо підтримку"

Володимир Зеленський підкреслив важливість візиту до Києва американських високопосадовців у цей важкий для країни момент.

"Хочу від себе особисто та від усього українського народу подякувати президенту Байдену за його лідерство в підтримці України, за його особисту чітку позицію. Подякувати всьому американському народу, а також Конгресу за двопалатну та двопартійну підтримку. Ми це бачимо", - зазначив Зеленський.

Президент обговорив з делегацією США питання, які є зараз пріоритетними - оборонну допомогу, посилення санкційної політики проти Росії, фінансову підтримку та гарантії безпеки.

Автор фото, Офіс президента України

Він відзначив, що надана США підтримка на загальну суму 3,4 млрд дол. є найбільшим внеском у зміцнення обороноздатності України.

Увагу приділили і санкційній політиці, яка, за словами Зеленського, має й надалі посилюватися та стати вагомим елементом впливу на РФ.

"Ми розуміємо, якими мають бути наступні кроки на цьому треку. І розраховуємо на підтримку партнерів", - сказав Зеленський і передав американській стороні план дій щодо посилення санкцій проти Росії.

"Україна буде набагато довше, ніж Путін"

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Ентоні Блінкен після поїздки до Києва заявив, що це була нагода продемонструвати підтримку Америки українському уряду.

За його словами, під час зустрічі з чиновниками Зеленський висловив вдячність за лідерство президента Джо Байдена та щедрість США щодо України.

Блінкен додав, що Росія продовжує чинити жорстокості, але українці міцно тримаються. Він також каже, що Москва зазнає невдачі у своїх військових цілях, тоді як Україна досягає успіху.

"Суть така. Ми не знаємо, як розгортатиметься далі ця війна, але ми знаємо, що суверенна незалежна Україна буде існувати набагато довше, ніж Володимир Путін. І наша підтримка України надалі буде продовжуватися, і вона триватиме, поки ми не побачимо остаточного успіху", - заявив держсекретар.

Ентоні Блінкен розповів, що вони з міністром оборони США Ллойдом Остіном приїхали до Києва потягом із Польщі.

За його словами, американська делегація бачила багато людей на вулицях Києва, що свідчить про те, що битва за місто виграна.

У Держдепі також повідомили, що американські дипломати почнуть повертатися до України цього тижня.

Співробітники посольства, яке тимчасово перенесли до сусідньої Польщі, найближчими днями почнуть одноденні поїздки до Львова, повідомляють американські ЗМІ.

Водночас Блінкен заявив, що США свідомо й обережно вирішуватимуть, коли знову відкриють посольство в Києві, враховуючи міркування безпеки.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Бріджит Брінк стане новим послом США в Україні

Під час візиту представники США також назвали ім'я нового посла США в Україні.

Цю посаду, яка була вакантною з початку 2020 року під час адміністрації Дональда Трампа, обійме Бріджит Брінк - дипломатка з великим досвідом, яка зараз є послом у Словаччині. Американські ЗМІ повідомляють, що президент Джо Байден офіційно висуне її кандидатуру пізніше в понеділок.

З необхідною зброєю Україна виграє війну

Із заявою за підсумками поїздки до Києва також виступів і міністр оборони США Ллойд Остін.

Він заявив, що характер війни в Україні змінився, тому вона потребує далекобійної зброї, а також країна висловила потребу в танках.

Автор фото, Reuters

За його словами, США важко відстежити, що відбувається зі зброєю, переданою Україні, оскільки на місцях немає американських військ. Але він розмовляв з українцями, щоб переконатися, що передану зброю використовують якнайкраще.

"Перший крок до перемоги - це віра в те, що ви можете перемогти... Ми віримо, що ми можемо перемогти, вони можуть перемогти, якщо у них буде правильне обладнання, правильна підтримка", - сказав він.

Він додав, що Зеленський був вдячний за все, що роблять США, але зосереджувався на тому, що ще йому потрібно для того, щоб досягти успіху.

Хоча під час поїздки Блінкен та Остін обіцяли нову військову допомогу, американські чиновники підкреслили, що це не означає, що США братимуть безпосередню участь у війні.

"Президент дуже чітко заявив, що американські війська не будуть воювати в Україні, і це включає небо над Україною", - сказав представник оборонного відомства американським ЗМІ.

"Цей візит не віщує реальної участі збройних сил США", - додав він.