"Мій світ знищила російська ракета". Розповідь батька загиблого немовля

Керолайн Девіс

ВВС, Одеса

25 квітня 2022, 11:10 GMT Оновлено: 3 хвилин(и) тому

Автор фото, Family handout Підпис до фото, Валерія казала, що з народження дочки Кіри досягла "нового рівня щастя"

Юрій Глодан вийшов із квартири, де лишилась його сім'я, щоб піти в магазин, коли почув новину про вибух.

Біля під'їзду він кричав на поліцію, щоб його пропустили до палаючого будинку. Коли він потрапив до квартири, то знайшов тіла своєї дружини та її матері, убитих російською ракетою, яка поцілила у нижні поверхи.

Пізніше виявили тіло його тримісячної доньки Кіри. Він побачив його вперше, коли повернувся до квартири в неділю.

Смерть трьох поколінь однієї сім'ї викликала шок та обурення в Україні - країні, вже загартованій двомісячною війною.

Коментуючи ракетні удари, президент Володимир Зеленський був дуже засмучений, коли говорив про вбивство тримісячної Кіри.

"Чим вона загрожувала Росії? Здається, що вбивство дітей - це лише нова національна ідея Російської Федерації", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні до українців. Він назвав тих, хто спланував і здійснив напад, "подонками".

У результаті ракетного удару також загинули ще п'ятеро.

У неділю Юрій повернувся до зруйнованого будинку, щоб побачити, що можна врятувати з квартири. Фотоальбоми, колекція цукрових пакетиків дружини, рукописні нотатки. Візочок його дитини був розірваний на шматки.

Автор фото, Family handout Підпис до фото, Юрій з дочкою Кірою

"Якщо я залишу речі в квартирі, вони стануть сміттям, і люди його викинуть, - сказав він BBC. - Я хочу зберегти це для спогадів".

Вони з Валерією були разом дев'ять років.

"Вона могла знаходити радість у всьому. Одеса була її улюбленим містом. Вона працювала в PR і могла спілкуватися з багатьма людьми, розуміти їх. Я захоплювався тим, як добре вона пише", - сказав він.

"Вона була чудовою мамою, подругою, з усіма найкращими якостями. Таку, як Валерія, мені неможливо буде знайти. Вона була ідеальною. Таку людину можна зустріти лише раз у житті, і це подарунок від Бога", - додав він.

Кіра народилася наприкінці січня, всього за місяць до початку війни.

Через кілька тижнів після цього Валерія написала в інстаграмі, що досягла "нового рівня щастя" після народження першої дитини.

"Це були найкращі 40 тижнів. - написала вона про свою вагітність. - Уже місяць нашій дівчинці".

Підпис до фото, Юрій показав нашій кореспондентці фото дружини та дитини

Юрій показав нам на телефоні фотографії Кіри, які йому надіслала дружина.

"Ми були дуже щасливі, коли вона народилася, - каже він. - Я був у пологовому будинку, коли вона народила. Мені дуже важко зараз усвідомлювати, що моєї доньки і дружини вже немає. Весь мій світ вчора знищила російська ракета".

Він хоче, щоб світ дізнався про те, що сталося з його родиною.

"Те, що відбувається - це горе для моєї родини, для нашого міста, для України, це горе для всієї цивілізації. Я сподіваюся, що наша історія допоможе зупинити цю війну", - сказав Юрій.

Коли ми йдемо, він дає нам кілька підгузків у сумці - одну з небагатьох речей, які він зміг витягти з квартири.

"Будь ласка, візьміть їх, - каже він нам. - Віддайте на благодійність. Мені вони більше не потрібні".