"Всі сказали, що я збожеволів". Як легіон іноземців воює в Україні

Оксана Тороп

BBC News Україна

56 хвилин(и) тому

Автор фото, Інтернаціональний легіон

"Ми були серед перших добровольців, які приєдналися до Інтернаціонального легіону. Ми відчували, що маємо бути тут. Якщо ми не зупинимо їх в Україні, тоді де ми їх зупинимо?"

Це нам говорить Сандра - 35-річна жінка з Норвегії, яка вирішила воювати пліч-о-пліч з українцями у війні з Росією. У мирному житті вона була членом місцевого парламенту в Норвегії та була переконана, що ця війна стосується не лише України.

А тепер вона стала бійцем Інтернаціонального легіону - об'єднання іноземців, які мають досвід бойових дій та готові воювати з українцями проти Росії.

"Ми побачили, які хоробрі українці"

Володимир Зеленський ще 27 лютого закликав іноземців, які хочуть "приєднатися до захисту безпеки у Європі та світі", долучитися до Інтернаціонального легіону. І вже з того дня до українських посольств по всьому світу посипалися заявки від добровольців.

"Свобода - це вибір! Приєднуйтесь до хоробрих!" - йдеться на офіційному сайті легіону поряд з детальною інструкцією, як вступили до його лав. Якщо коротко - прийти з документами до українського посольства у своїй країні, подати заявку на військову службу і їхати до України. Наявність військового досвіду - обов'язкова вимога.

Підпис до фото, Усім іноземцям, які виявляють бажання долучитися до опору російським окупантам і захисту світової безпеки, керівництво України пропонує приїхати до нашої держави й поповнити ряди Сил територіальної оборони. З іноземців формується окремий підрозділ - Інтернаціональний легіон територіальної оборони України. Це й буде ключовим свідченням вашої підтримки для нашої країни. Володимир Зеленський, 27 лютого, 2022 рік.

З того часу кількість заявок лише збільшується, розповів BBC News Україна 33-річний Дам'єн Магру - перший іноземний доброволець, у минулому юрист, який приєднався до Інтернаціонального легіону. "Іноземці і далі хочуть приїжджати в Україну, щоб стати добровольцями. Зараз потік ще більший. Я думаю, що це пов'язано з тими злочинами, які були виявлені в тому числі в Бучі та інших містах. В останні дні ми бачимо суттєве збільшення потоку бажаючих".

Дам'єн, як і Сандра, з Норвегії. Вони серед перших взяли до рук зброю та пішли воювати проти Росії. Дам'єн став ще й офіційним речником легіону. Скільки зараз іноземців воює в Україні - таємниця, командування про це воліє не говорити. Так само як і скільки у них втрат.

Дам'єн розповідає, що до бою беруть людей лише з конкретним військовим досвідом. "Нам потрібні легіонери, які готові якомога швидше йти на фронт, тому ми беремо лише тих, хто воював раніше. Більшість наших добровольців з країн НАТО і мають бойовий досвід у конфліктах в Афганістані та Іраку. Також є Лівія, Сирія, багато французів мають досвід у Малі та конфліктах в Африці", - каже він.

Автор фото, Дам'єн Магру Підпис до фото, Дам'єн Магру, юрист з Норвегії, став першим іноземним добровольцем, який приїхав воювати в Україну проти Росії

Найбільше серед іноземних добровольців - громадян США та Британії. Далі ідуть поляки, канадці, французи, представники країн Балтії та Скандинавії.

Сандра пояснює, що все її життя пов'язане з військовими, більшість її друзів - військові. Вона почала здобувати освіту військового медика. Ми поспілкувалися з Сандрою телефоном, її голос лунав дуже впевнено.

Коли жінка їхала в Україну на війну, ніхто з родичів не знав, окрім брата з сестрою. Але згодом в мережі з'явилося відео, на якому її впізнали. "Так родина дізналася, що я тут. Але ніхто цим не здивований, ніхто не шокований. Вони відчували, що я поїду до України, коли почалася війна. Тепер рідні мене підтримують і бажають всього найкращого", - каже Сандра.

Автор фото, Інтернаціональний легіон Підпис до фото, Сандра приїхала з Норвегії. Вона каже, має бути сьогодні в Україні, аби допомогти зупинити цю війну

Спочатку жінку відправили на службу у Києві. "Ми багато чого бачили в цій країні, ми багато чого бачили у цій війні - і хорошого, і поганого. Ми побачили, які хоробрі українці, військові, волонтери. Це мотивує щодня", - розповідає Сандра.

"Ми зустрічаємось з цивільними, які дарують нам і сльози радості, і сльози печалі. Вони дуже радіють, що ми тут. Тут є багато трагедій, оскільки відбуваються злочини проти цивільних. Росія порушує всі правила у цій війні - веде відкритий вогонь по цивільних. Ми бачимо сексуальне насилля проти жінок та дітей", - додає вона.

Підпис до фото, Після того, як росіяни пішли з Бучі, світ побачив їхні звірства - розстріляні тіла цивільних лежали просто неба на вулицях та у дворах міста. Це - братська могила на території церкви в Бучі

Попри всі ці жахи, вона готова і далі воювати поруч з українцями. "Ми готові до всього, що може з нами трапитися, і росіяни мають це розуміти. Тому що на нашому боці весь світ, а на їхньому - ні", - каже Сандра, згадуючи, як різні країни світу допомагають Україні зброєю.

"Це не тільки українська війна"

Попри напружені стосунки в останні місяці між Україною та Грузією, потік грузинів, які хочуть воювати проти Росії, не припиняється. Хоча, як тільки почалася війна в Україні, грузинська влада перешкоджала добровольцям їхати сюди. Україна через це навіть відкликала свого посла з Тбілісі.

"У грузинів є причина для того, щоб тут максимально бути присутніми і завдавати шкоду ворогу", - пояснює нам 49-річний доброволець з Грузії Леван, який воює в Україні. За його словами, так само українські добровольці допомагали грузинам у 2008 році. "Цю історію ми пам'ятаємо і ніколи не забудемо. Тому у нас є розуміння того, що це не тільки українська війна".

Автор фото, Леван Підпис до фото, Леван приїхав з Грузії. Він каже: те, що відбувається зараз в Україні, дуже схоже на події в Грузії у 2008 році

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Леван - військовий аналітик та інструктор, який брав участь у військових діях в Грузії у 2008 році. У 2014 році він навчав українських військових тактичній підготовці, а вже в 2017 переїхав до України і з того часу тут живе. Зараз, коли Росія вторглася в Україну, вирішив долучитися до Інтернаціонального легіону. Воював у гарячих точках у Київській області, зокрема, в Гостомелі та Ірпені.

"Я проводжу паралелі з 2008 роком - практично ідентична історія. Вражає те, що вони займаються суїцидом, я навіть не знаю, як це по-іншому назвати. Вони йдуть, а наші війська їх просто знищують", - розповідає Леван про свої враження від війни. За його оцінками та враженнями, російські військові спеціально порушують військові правила.

Леван визнає перевагу росіян за кількістю техніки, але наголошує, що українські військові дають гідну відсіч, у першу чергу, завдяки своїй мотивації. Окрім того, у них є великий досвід через бойові дії, які почалися на Сході в 2014 році. "Тепер це вже абсолютно інша армія - вони більш підготовлені та мотивована. Всі воюють на смерть, як востаннє", - відгукується про українських військових Леван.

Тому, за його словами, сили в українській армії є, потрібно багато зброї, зокрема хороша авіація та артилерія. "Україні потрібна летальна зброя. І звичайно ж, закрити повітряний простір".

"Україна виграє цю війну"

Позитивні для України прогнози щодо подальшого перебігу війни озвучує в розмові з BBC News Україна 61-річний американець Малкольм Ненс. Він - військовий та експерт з питань безпеки, який у січні приїхав до України на фоні заяв західних розвідок про підготовку Росії до вторгнення. Тоді ж він побував і на Донбасі, багато спілкувався з українськими військовими та командуванням, а 23 лютого залишив Україну і повернувся до Америки. Прямо напередодні вторгнення.

Малкольм - колишній військовослужбовець американського військового флоту. Він став відомим завдяки працям з дослідження Радянського Союзу та радянської розвідки, а також - тероризму на Близькому Сході.

Коли Росія завдала перших ударів, Малкольм вирішив повернутися до України і воювати. Американець розповідає нам найважливішу причину, через яку він вступив до лав легіону. "Мені телефонували друзі, які були в Авдіївці, й казали: "Слухай, ми сьогодні помремо". Вони були там протягом кількох років. Але зараз там сотні ракет. І вони сказали: "Ми загинемо. Прощавай". Мене це просто розчавило. І дуже розлютило".

"Росія не може прийняти ліберально-демократичну Україну біля своїх кордонів", - вважає американець.

"Тож я звільнився. Залишив роботу, за яку мені добре платили (аналітик на каналі NBC). Пішов до керівництва і сказав, що їду в Україну воювати в Інтернаціональному легіоні. Вони всі сказали, що я збожеволів. Я нікому про це не говорив, окрім доньки і мого менеджера. Повернувся до Києва і приєднався до легіону", - каже він.

19 квітня у твіттері Малкольм опублікував фото у військовій формі та фразу "Я припинив балачки!", давши всім зрозуміти, що пішов на фронт.

Автор фото, Twitter Малкольма Ненса Підпис до фото, Малкольм Ненс опублікував у твіттері своє фото у військовій формі та підписав: "Я припинив балачки!"

У розмові з нами він згадує, як напередодні вторгнення всі американські аналітики на телебаченні казали: Київ впаде через 48 або 72 години. Але в нього була інша точка зору.

"За місяць свого перебування в Києві я вивчив це місто: його дороги, будівлі та мости з точки зору вторгнення. Я не ходив на Поділ, щоб просто випити кави. Я розмірковував над тим, як ви воюватимете. Тож за місяць до вторгнення я був єдиною людиною на американському телебаченні, яка казала: "Росія ніколи не візьме Київ. Ніколи. Місто занадто велике. Люди дуже мотивовані. Ви їх не переможете".

Окрім того, за його словами, українська армія вже інша, вона готова битися і перемагати. Але для цього їй потрібна зброя. "Зараз потрібна зброя, яка зламає росіянам хребет. Це HIMARS - американська ракетна артилерійська система підвищеної мобільності на колісному шасі. Вона теж повністю автоматична. Її застосували для боротьби з "Ісламською державою" та "Аль-Каїдою". Вона здатна знищувати цілі на відстані до 300 км. Точність попадання - один метр. А це вже серйозна гра. Ця система настільки точна, що знищить будь-яку російську артилерію", - пояснює він.

Малкольм упевнений у перемозі української армії:

"На третій день після початку війни президент Зеленський оголосив про створення Інтернаціонального легіону, і це був мій останній день на телебаченні. Мене запитали, скільки часу знадобиться, щоб Україна впала. І я відповів: "Я скажу дещо непопулярне. Україна виграє цю війну. Виграє. Вона знищить російську армію".