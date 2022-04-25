WSJ розповів про Путіна, Кабаєву та трьох дітей. Що треба знати про цю статтю

1 година тому

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Видання Wall Street Journal стверджує, що президент Росії Володимир Путін має трьох дітей від гімнастки Аліни Кабаєвої, і США розглядали варіант ввести проти неї санкції, але "в останню хвилину" відмовилися від цієї ідеї.

Досі тема імовірних стосунків Путіна та Кабаєвої була табуйованою, причому не лише у російських ЗМІ, а й у більшості західних.

Приводом для публікації американського ділового видання Wall Street Journal стала інформація про те, що Кабаєва могла потрапити під санкції у зв'язку з російським вторгненням в Україну, але не була включена до санкційного списку - нібито щоб не роздратувати Путіна.

ВВС не може незалежно підтвердити цю інформацію, а лише переказує цю публікацію.

Що написав WSJ

Wall Street Journal з посиланням на неназваних американських чиновників пише, що влада США вважає 39-річну Кабаєву (насправді їй 38) подругою російського президента, від якого вона народила принаймні трьох дітей, і підозрюють її у приховуванні особистих статків Путіна за кордоном.

За даними WSJ, Кабаєва залишається потенційною мішенню американських санкцій, однак серед офіційних осіб, які обговорюють цей крок, існує думка, що запровадження санкцій проти олімпійської чемпіонки буде вважатися таким особистим ударом по Путіну, що може призвести до подальшої ескалації напруги між Росією та США та завадити мирним переговорам із Україною.

За словами представників спецслужб США та Європи, Кабаєва проводила багато часу в Швейцарії. Американські чиновники, поінформовані про пересування гімнастки, стверджують, що вона жила в особняку, оточеному високими стінами, неподалік Женеви.

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WSJ зазначає, що цього місяця влада України направила уряду Швейцарії листа з вимогою заборонити Кабаєвій в'їзд до країни й заарештувати її майно, однак швейцарська влада заявила, що у них немає свідчень того, що вона перебуває у країні.

Як нагадує WSJ, ім'я Кабаєвої вперше згадали на сайті Кремля у 2001 році. У 2008 році газета "Московский корреспондент" написала, що Путін, який на той момент був офіційно одружений, зробив пропозицію Кабаєвій. Путін, як пише WSJ, "завзято" відкинув цю інформацію, а через кілька днів газета закрилася. Приблизно в той самий час Кабаєва пішла зі спорту та стала депутатом від партії "Єдина Росія", а у 2014 році покинула парламент і стала головою ради директорів холдингу "Національна медіа-група".

Приблизно з 2013 року, пише WSJ, Кабаєва та її родичі придбали в Росії шість квартир, два будинки та земельні ділянки у найпрестижніших місцях. Кабаєва та члени її сім'ї не відповіли на запитання, надіслані електронною поштою, пише WSJ.

Джерела видання серед швейцарських, європейських та американських чиновників стверджують, що у 2015 році Кабаєва народила дитину від Путіна, а пологи проходили в елітній швейцарській клініці, звідки відкривається вид на озеро Лугано. Тоді ЗМІ писали, що Путін не з'являвся на публіці протягом восьми днів, припускаючи, що він був із Кабаєвою. У Кремлі тоді заявляли, що це не відповідає дійсності.

У 2019 році, за словами співрозмовників WSJ серед американських чиновників, Кабаєва народила близнюків, перебуваючи у Москві. Видання звертає увагу, що новина про це була опублікована на сайті "Московського комсомольця", але її швидко видалили.

Міністерство фінансів США, яке, за словами джерел WSJ, вже підготувало пакет санкцій проти Кабаєвої, відмовилося від коментарів. Речник Путіна Дмитро Пєсков не відповів на запити видання.

Що відомо про дітей Путіна

У Путіна є дві дочки від шлюбу з Людмилою Путіною (Шкребневою), про розлучення з якою він оголосив у 2013 році. Російський президент не любить розповідати про свою сім'ю, а остання його фотографія з дочками була опублікована у 2002 році.

6 квітня Мінфін США ввів санкції проти Катерини Володимирівни Тихонової та Марії Володимирівни Воронцової - саме їх журналісти називали доньками російського президента від офіційного шлюбу.

Восени 2020 року видання "Проект" (було визнано в Росії небажаною організацією та закрито) писало про жительку Петербурга на ім'я Світлана Кривоногих, яка нібито була подругою Путіна, отримувала "шикарні подарунки" від його друзів і стала акціонером банку "Росія". Крім того, як писало видання, донька Кривоногих Єлизавета "неймовірно схожа на главу держави".

Речник президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи публікацію про Кривоногих, говорив, що вперше чує про таку жінку.

Кореспондент Російської служби ВВС Андрій Захаров про те, чому інформація про родичів Путін - це важливо

У світовій журналістиці є два головні дискурси щодо висвітлення особистого життя політичних лідерів. Перший каже: суспільний інтерес ця інформація являє лише в тому разі, якщо члени сім'ї прем'єрів чи президентів користуються своїм становищем для збагачення. Другий зазвичай називають "жовтим": цікава будь-яка новина з життя лідера країни, навіть якщо його дружину, умовно кажучи, бачили п'яною на вулиці.

Путін старанно приховує інформацію про свою сім'ю. Але те, що вдається дізнатися, майже завжди стосується першого дискурсу. Одна з його дочок, Катерина Тихонова, очолює науковий фонд "Иннопрактика", який отримує численні субсидії від держави та державних структур.

Як мені вдалося встановити разом із колегами з видання "Проект", мати його ймовірної третьої доньки Світлана Кривоногих - акціонерка банку "Росія", який влада США називала банком ближнього оточення президента.

Те саме і з Аліною Кабаєвою: вона очолює раду директорів "Національної медіагрупи", основний акціонер якої - той самий банк "Росія". НМГ володіє декількома популярними телеканалами, зокрема має частку у "Першому каналі". Щоправда, після початку війни з Україною інформація про те, що Кабаєва там працює, із сайту холдингу зникла.