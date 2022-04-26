Ракети у дворах і розбиті сім'ї. Як живе село на кордоні з РФ та Білоруссю

32 хвилин(и) тому

Село Сеньківка розташоване на місці перетину кордону між Україною, Росією та Білоруссю. Колись тут проводили фестивалі, які відзначали дружбу між трьома країнами, тепер же це - лінія фронту, і жителі села розповідають історії сімей, розділених війною, які живуть у страху.

Кореспондентка ВВС Йогіта Лімає відвідала село й побачила усе це на власні очі.

Російські війська вийшли з півночі України на початку квітня, але мінометні та гранатометні обстріли Сеньківки тривають. До вторгнення у ній проживало трохи більше 200 людей. Зараз лишилися лише кілька.

Будинок Ніни Маленок розташований на узбіччі дороги, якою йшли російські війська, коли починали вторгнення в Україну - на шляху до Чернігова та Києва.

На подвір'ї Ніниного будинку стирчить хвіст ракети, випущеної вранці 24 лютого - день початку війни.

"Я чула, як вона приземлилася на моєму подвір'ї. Всюди вогонь і дим. У мене згасло світло. Я зіскочила з ліжка і вибігла з дому", - розповіла Ніна.

Наступними днями, ховаючись у підвалі, вона чула, як над головою літали літаки, їхала важка техніка та лунали вибухи.

8 березня російські тележурналісти прийшли до неї додому в супроводі російських солдатів.

"Тут знімали все, і снаряди, і все. Мені сказали, що Україна атакує сама. Потім вони відправили номери на ракеті комусь у Росію, і одразу отримали відповідь, що це їхня", - каже жінка.

Багато таких ракет розкидано по всьому селу. Експерти, які бачили зображення ракет, сказали ВВС, що вони могли нести касетні бомби, заборонені в інших частинах світу через руйнування, які вони спричиняють.

Навіть після виходу російських військ Ніна не почувається в безпеці.

"Страшно так жити, але я звикла до своєї хати, куди піду? Чую обстріли. Можу показати зі свого двору російський блокпост", - каже вона.

Її будинок, як і інші в селі, видно з Росії. Їхні війська бачать, по чому стріляють.

А Лідія Білоусова вже вдруге в житті бачить танки біля свого порогу.

Підпис до фото, Лідії Білоусовій 91 рік

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Вона народилась у 1930 році й добре пам'ятає Другу світову війну та німецьких солдатів, які приходили до їхнього села.

"Наші солдати, що відступали, попередили нас, що вони прийдуть. Тож ми ховалися в окопах із сухим хлібом у мішечках. На світанку вони були на наших вулицях зі своїми кіньми та технікою, перетинали наші сади з автоматами. Але не було масових обстрілів, як зараз, - згадує вона. - Тоді я могла втекти. Тепер я стара. Більше не можу".

"У війні немає нічого хорошого, - сказала Лідія. - Що нам лишилося після останньої війни [Другої світової]?"

Обстріли її лякають, але вона не хоче залишати дім, у якому прожила більшу частину свого життя.

Перед вторгненням Росії в Крим у 2014 році тристоронній прикордонний пункт відкрили та відзначили фестиваль єдності на місці зустрічі країн, де досі стоїть пам'ятник дружбі між ними під назвою "Три сестри".

"Це був прекрасний фестиваль. Ми, росіяни, білоруси святкували разом. Приїжджали люди звідусіль, важливі особи", - згадує вона.

Покійний чоловік Лідії був білорусом.

"Три країни дружили роками, ми відвідували один одного, одружувалися. Тепер все закінчилося".

Родичі та друзі по різні боки кордону тепер розділені - як ментально, так і фізично. Після 2014 року перетинати кордон людям з усіх боків стало важче. Тепер це неможливо.

Підпис до фото, Михайло Дудко (крайній праворуч) - один із небагатьох людей, які залишилися в селі Сеньківка

У Росії проживають два брати Михайла Дудка, сестра, племінники та племінниці. З сім'єю він не зустрічався багато років. Тепер він не може їх зрозуміти.

"Мені сестра розповіла, що війну розпочали ми. Але у нас не було такого наміру. Це Росія вторглася до нас. Я хочу, щоб моя родина думала головою, дивилася на ситуацію самостійно", - каже він.

Ніна Маленок розповіла, що перестала спілкуватися зі своїм братом, який живе в Білорусі.

"Він каже, що на вас напала Америка, а ви звинувачуєте Росію. Він всього за п'ять кілометрів від кордону, і він не вірить, що відбувається насправді, - сказала вона. - Через це я хочу викреслити його зі свого життя".