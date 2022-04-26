Як фейки про війну в Україні збирають мільйони переглядів у TikTok

Шаян Сардаризаде

BBC Monitoring

26 хвилин(и) тому

Автор фото, SOPA Images

Сервіс для створення і перегляду коротких відео TikTok став однією з основних платформ, де фейкові відео про війну в Україні збирають мільйони переглядів.

Щомісячна кількість активних користувачів TikTok сягнула мільярда, більша її частина - молодше 30 років. Вони заходять на сервіс, щоб дізнатись новини про російсько-український конфлікт, тож платформа щосили намагається зупинити потік фейків.

Згідно з дослідженням NewsGuard, вебсайту, що відстежує дезінформацію в інтернеті, новим користувачам можуть рекомендувати неправдивий контент про Україну протягом 40 хвилин після приєднання до мережі. Тож сумнівний контент не потрібно навіть шукати.

Однак, якщо Facebook, Instagram і Twitter позначають фейкові відео про війну, то TikTok, схоже, не дуже за цим встигає.

Тим не менш, компанія наполягає, що активізувала свої зусилля з боротьби з дезінформацією.

Ось деякі з найбільш поширених категорій фейкового контенту, які BBC знайшла в TikTok.

Фейкові прямі трансляції

З перших днів війни фейкові стріми збирали величезну кількість переглядів у TikTok.

Рецепт простий: користувач знаходить драматичне відео старого конфлікту чи якихось військових навчань, додає фейковий звук потужного вибуху чи інтенсивної перестрілки, запускає пряму трансляцію і, щойно збереться значна аудиторія, просить пожертвування на свій канал.

До середини березня один з таких акаунтів набрав майже 30 мільйонів переглядів. Усі, крім трьох прямих трансляцій, були короткими кліпами, взятими з відео на YouTube про старі українські військові навчання, датовані 2017 роком.

Автор фото, TikTok Підпис до фото, Більшість вірусних відео цього користувача взяті з навчань українських військових, знятих у 2017 році

Фейкова звукова доріжка пострілів стала настільки популярною, що з'явилася у більш ніж 13 тис. відеороликів.

Користувачі можуть реагувати на стріми, надсилаючи подарунки, які можна конвертувати у готівку.

"Схоже, багато вірусних моторошних стрімів створили, щоб заробити грошей за допомогою системи подарунків TikTok", - каже Еббі Річардс, незалежна дослідниця, що створює відео про небезпеку дезінформації.

Більшість фейкових прямих трансляцій можна легко знайти за такими популярними гештегами, як #Ukraine або #UkraineWar.

Відеоігри

Замість реальних відео користувачі регулярно використовували кадри військових відеоігор або комп'ютерні зображення (CGI).

В TikTok повно сцен з таких відеоігор, як Arma 3 та Call of Duty. Особливо популярними виявились фальшиві повітряні бої, зокрема кадри збиття винищувачів.

Деякі акаунти задля більшої реалістичності використовують уривки з фільмів про війну, серіалів або реаліті-квестів.

Автор фото, TikTok Підпис до фото, Це відео показує гру в страйкбол і не має стосунку до війни в Україні

Одне відео, яке отримало 24 млн переглядів, демонструє, як чоловік кидає вибухівку на танк. Цей епізод взяли з відео матчу зі страйкболу і завантажили на YouTube у січні.

Інший фейковий стрім, який переглянули 2,3 млн користувачів, складається з кадрів комп'ютерної графіки ракетних ударів і "гуляє" в інтернеті з минулого року.

Автор фото, TikTok Підпис до фото, Цей кліп створили з використанням комп'ютерної графіки, він вже кілька місяців циркулює у мережі

Річардс каже, що бачила випадки, коли користувачі писали в коментарях до таких відео, що це відеоігри або фейк. Але власники акаунтів можуть відключити коментарі - і попередження зникнуть.

Старі відео

Відео старих конфліктів зазвичай використовують, коли спалахує новий. BBC бачила відео бойових дій у Лівії, Сирії та Чечні, які видавали за конфлікт в Україні.

Відео запеклого бою між російськими та українськими військами біля багатоквартирного будинку набрало 7,7 млн переглядів.

Але насправді ці кадри були записані у 2014 році у столиці Чечні Грозному під час смертоносного нападу джихадистів. Щоб приховати справжнє джерело, на оригінальні кадри наклали фейкові позначки екстрених новин та субтитри нібито прямого ефіру.

Автор фото, TikTok Підпис до фото, Джерело цього відео про напад озброєної групи джихадистів у Чечні 2014 року приховують фейкові підписи

Деякі користувачі викладають відео бойових дій 2014 року, які легко сплутати з нинішніми, а також кадри військових навчань чи парадів у Росії чи в Україні.

Відео колони українських танків у центрі Києва представили так, ніби вони прямують захищати столицю від російського наступу. Ролик отримав дев'ять мільйонів переглядів. Насправді ж його зняли кілька років тому під час військового параду до Дня незалежності України.

Автор фото, TikTok Підпис до фото, Це відео з танками у центрі Києва, що нібито їдуть захищати столицю, зняли кілька років тому під час параду до Дня незалежності

Інше відео танка з українським прапором, що мчить житловим кварталом, переглянули чотири мільйони разів. Насправді ж його зняли ще у 2014 році.

Автор фото, TikTok

Річардс каже, що TikTok міг би вирішити проблему вірусних старих відео, якби вжив простих заходів, наприклад, зробив більш чіткою дату публікації відео.

Обмежена прозорість

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TikTok співпрацює з незалежними фахівцями з перевірки фактів, хоч і в меншому масштабі, ніж Meta та її дочірні сервіси Facebook і Instagram. Але якщо Facebook і Instagram позначають фейковий контент про Україну, то в TikTok таке маркування зустрічається рідко.

На відміну від деяких своїх конкурентів, TikTok не надає інструменти для аналітики й прозорості вченим, дослідникам і журналістам, яких, за словами Річардс, такі експерти з дезінформації, як вона, відчайдушно вимагають.

Тому незалежним фактчекерам доводиться постійно вручну аналізувати величезні обсяги контенту.

Ще одна проблема, за словами Річардс, полягає у відсутності спільноти користувачів TikTok, які готові викривати фейки на платформі.

"Якщо TikTok не може забезпечити точність інформації, що набирає мільйони переглядів, той цей тягар лягає на плечі сторонніх дослідників і звичайних користувачів TikTok".

ВВС звернулася до TikTok за коментарем й отримала таку відповідь:

"Ми продовжуємо реагувати на руйнівну війну в Україні, збільшуючи безпекові ресурси для виявлення загроз і видалення дезінформації.

Для того, щоб TikTok залишався безпечним та автентичним місцем для отримання інформації, ми додали додаткові ресурси для модерації й перевірки фактів російською та українською мовами, зокрема співпрацюємо з мовними експертами та з незалежними організаціями з фактчекінгу".