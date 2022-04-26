Росія наступає на Запорізьку область. Що відомо

1 година тому

Автор фото, Олександр Старух Підпис до фото, Наслідки обстрілу Запоріжжя 21 квітня. Ракети цілились в об'єкти інфраструктури.

Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю, а також веде наступальні дії в області. Що відомо на цей момент.

Близько 6:50 вівторка мешканці Запоріжжя прокинулись від вибухів у місті

"Зафіксовані "прильоти". Обставини з'ясовуються", - коротко повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Радник голови міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко написав, що "відомо про три вибухи". Секретар міської ради Анатолій Куртєв закликав містян не розповсюджувати фото та відео наслідків.

"Наразі відомо, що вранці на територію одного з підприємств міста влучили дві рашистські керовані ракети. Третя ракета розірвалася у повітрі. Пошкоджень та руйнацій зазнали інфраструктурні об'єкти підприємства. На місці працюють усі відповідні служби", - повідомили в адміністрації згодом.

За попередньою інформацією відомо щодо одного загиблого та одного пораненого. Наразі триває ліквідація наслідків події, тому кількість постраждалих може бути уточнена.

Наступ в області

Українська влада заявляє, що російські війська ведуть наступальні дії в Запорізькій області. Напередодні атаки були зосереджені біля села Трудолюбівка, що розташоване усього за 16 кілометрів від обласного центру.

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"На Запорізькому напрямку противник веде наступальні бойові дії в напрямку населеного пункту Трудолюбівка. Ситуація залишається контрольованою", - повідомляє місцева військова адміністрація.

Водночас генштаб збройних сил України вказує, що біля цього села тривають бої.

В інших районах області ситуація теж напружена.

У місті Пологи внаслідок обстрілу пошкоджено 8 житлових будинків та горів очерет. У Василівці в результаті російських ударів горіло підсобне приміщення автозаправної станції. А у місті Молочанськ Пологівського району, на залізничній станції, через військові дії РФ вогнем пошкоджено залізничний пасажирський вагон.

Також внаслідок бойових дій пошкоджено каналізаційні очисні споруди, які приймають стоки міст Василівка та селища Степногірськ Василівського району.

Росіяни спричинили своїми обстрілами пожежі на території приватних домоволодінь в Оріхові. Загалом по області на сьогодні повністю зруйновано або частково пошкоджено 554 домоволодіння

Зусилля противника останніми днями також були зосереджені на тому, щоб прорвати український фронт біля Гуляйполя. Тут російські війська здійснюють нарощування системи управління та протиповітряної оборони. Вони ведуть вогонь по позиціях українських військ із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Автор фото, Запорізька бригада ТрО Підпис до фото, Зруйнована від обстрілів школа в селі біля Гуляйполя

Крім того, РФ завдає авіаційних ударів літаками оперативно-тактичної авіації. Обласна адміністрація стверджує, що ЗСУ відбиває наступ і здійснює контратаки.

Ядерна загроза

Крім безпосереднього наступу на українські позиції Росія також загрожує спричинити катастрофу на Запорізькій атомній станції в окупованому Енергодарі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Росіяни з боєм захопили Запорізьку АЕС в Енергодарі ще на початку березня

В українському "Енергоатомі" заявили, ще дві російські крилаті ракети зранку 26 квітня пролетіли над українською АЕС.

"Сьогодні, о 6:41 та 6:46 дві крилаті ракети ворога пролетіли на низькій висоті над майданчиком Запорізької АЕС у напрямку Запоріжжя. Згодом у Запоріжжі зафіксували вибухи від попадання російських крилатих ракет", - йдеться в повідомленні компанії.

"Ядерний тероризм з боку Росії посилюється, загроза стає дедалі гіршою. За 36 років після Чорнобильської трагедії Росія наражає весь світ на небезпеку повторення ядерної катастрофи", - заявили в "Енергоатомі".

За словами керівника компанії Петра Котіна, проліт ракет на низькій висоті безпосередньо над майданчиком Запорізької АЕС, де розташовані 7 ядерних установок з величезною кількістю ядерного матеріалу, створює величезні ризики. Адже ракети можуть влучити в одну чи кілька установок, а це загрожує ядерною та радіаційною катастрофою всьому світові.

За даними "Енергоатому", безпосередньо на майданчику ЗАЕС росіяни тримають важку техніку та боєприпаси, фактично "перетворивши станцію на військову базу та тероризуючи персонал станції й населення міста-супутника".

Підготовка до штурму Запоріжжя?

"Не забувайте, що ми прифронтове місто і що ворог постійно намагається просуватися у напрямку Запоріжжя", - заявив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв 25 квітня у своєму зверненні до місцевих жителів.

Керівництво області, в свою чергу, заспокоює, що лінія фронту стабілізувалась і основні бої йдуть на південний схід від Запоріжжя.

"Наступ іде. Намагання наступати (на Запоріжжя) є, але сьогодні основні бої йдуть з метою оточення військ в зоні операції об'єднаних сил", - заявив голова ОВА Олександр Старух 23 квітня.

За його словами противник безпосередньо атакує населенні пункти на схід від Гуляйполя, щоб прорватись в Донецьку область і оточити українські сили там. Запорізька бригада територіальної оборони уточнює, що російські війська зібрали багато техніки та особового складу на ділянці лінії фронту Велика Новосілка - Новодарівка - Малинівка.

Що стосується обласного центру, то поки що противник вдається лише до ракетних обстрілів.

Один з них відбувся вдень 21 квітня. Росія завдала декількох ударів по Запоріжжю крилатими ракетами.

Автор фото, Запорізька ОВА Підпис до фото, Після удару по Запоріжжю

Перша впала на острів Хортиця в районі Преображенського мосту. У цей час по ньому їхав евакуаційний потяг Запоріжжя - Львів, в якому вибуховою хвилею вибило вікна чотирьох вагонів. Також вилетіли вікна автівок, які рухалися мостом, повідомила ОВА.

За словами Старуха, в цій ситуації людям "дуже пощастило", оскільки поїзд розминувся з ракетою на "декілька десятків секунд".

Потім росіяни завдали другий удар ракетою, яка також влучила в острів Хортиця. Внаслідок нього була пошкоджена будівля санаторію-профілакторію одного з підприємств, постраждало 8 громадян.

Росіяни б'ють по залізниці, щоб ускладнити комунікацію та транспортне забезпечення, пояснив Старух.

Автор фото, Укрзалізниця Підпис до фото, Вибухова хвиля вибила вікна у поїзді, що віз пасажирів із Запоріжжя у Львів

В той же день військове керівництво і місцева влада прийняли рішення почати фортифікаційне укріплення Запоріжжя. Мова йде, зокрема, про будівництво окопів і бліндажів.

"Це вагомо посилить обороноздатність міста та ускладнить будь-які спроби наступу ворожих сил", - заявив голова ОВА Старух.