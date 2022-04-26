У Британії не проти, аби Україна атакувала цілі в Росії західною зброєю

Даг Фолкнер

BBC News

6 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Міністр збройних сил Великої Британії заявив, що українські війська мають право атакувати військові об'єкти на російській території, використовуючи західну зброю.

Джеймс Гіппі сказав, що удари з метою зриву постачання є "цілком легітимними" в умовах війни.

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров раніше звинуватив НАТО у тому, що альянс веде "проксі-війну" з Росією, і застеріг, що зброя, яку Захід постачає Україні, буде справедливою мішенню для Росії.

Велика Британія оголосила, що передасть Україні невелику кількість зенітних установок.

Від початку війни західні країни надали Україні військову допомогу на сотні мільйонів доларів. А представники НАТО та Європейського Союзу зустрічаються у Німеччині, щоб обговорити подальшу військову допомогу.

Зустріч відбувається на тлі загострення на Донбасі, де Росія зосередила свої сили та, як підтвердило сьогодні міністерство оборони Великої Британії, захопила ще одне місто на Луганщині - Кремінне.

Росія звинуватила Україну в ударах по об'єктах на її території, зокрема по нафтобазі у Бєлгороді, але українські сили не підтверджують жоден з ударів.

У програмі Today на BBC Radio 4 британський міністр оборони сказав: "Питання у тому, чи прийнятно використовувати нашу зброю українцями проти російських військових об'єктів?"

"По-перше, це рішення ухвалюють українці, а не виробники чи експортери зброї. А по-друге, атакувати цілі противника, з метою порушити його логістику та лінії постачання, є цілком легітимним".

Він додав, що "легітимними в умовах війни" були б і атаки з боку Росії по лініях постачання зброї на заході України, якби вони не влучали у цивільних. Але, "на жаль, вони (Росія) не приділяють цьому (безпеці цивільних) уваги".

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Джеймс Лендейл

Дипломатичний кореспондент

Україна веде екзистенційну війну з Росією, тому не дивно, що мішенями українських сил можуть бути лінії постачання на території РФ.

Також не дивно, що західні держави спокійно реагують на те, що для таких ударів використовується їхня зброя.

Що цікаво у висловлюваннях британського міністра Джеймса Гіппі, який заявив, що Україна має цілковите право атакувати військові цілі на території РФ, так це їхня відвертість.

В інших конфліктах, наприклад, у Ємені, британські міністри, як правило, не любили афішувати використання британської зброї.

З одного боку, міністр оборони просто виявляє свою звичну відвертість. Він часто говорить радше як колишній солдат, ніж політик.

Але з іншого боку, його зауваження відображають поглиблення участі НАТО в цьому конфлікті. Зброї, яку надають західні держави, стає дедалі більше, а сама вона - потужнішою.

Одна справа дати Україні протитанкові базуки малої дальності. Зовсім інша - забезпечити її безпілотниками та артилерією, які можуть перетинати кордони.

Межа між захистом України та нападом на Росію стає дедалі більш розмитою.

У понеділок Лавров заявив, що Захід "підливає оливи у вогонь", коли надає Україні зброю, і вкотре попередив, що конфлікт може призвести до Третьої світової війни.

Але пан Гіппі каже, що Захід дуже обережно ставився до надання зброї Україні, й що це не була "виключно ініціатива НАТО".

За його словами, Росія стверджувала, що вона перебувала в конфлікті з НАТО ще до початку війни - "це нісенітниця, і Лавров це знає".

Гіппі додав, що вважає ймовірність ядерної війни "мізерно малою", і ніхто не хоче такого результату конфлікту.

Протягом місяців президент України Володимир Зеленський просив у західних союзників більше зброї для боротьби з вторгненням Росії.

У понеділок британський міністр оборони Бен Воллес оголосив, що Британія передасть невелику кількість машин Stormer, оснащених пусковими установками для зенітних ракет Starstreak. Це дозволить українським силам мати "кращі протиповітряні можливості малої дальності як вдень, так і вночі".

Воллес також повідомив, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну було вбито близько 15 000 російських військових, а 2 000 її бронетехніки було знищено або захоплено в полон.

Міністр оборони США Ллойд Остін у вівторок головує на зустрічі міністрів оборони на базі ВПС США Рамштайн у Німеччині.

Напередодні зібрання надходили повідомлення про те, що Німеччина зобов'язується надати Україні зенітні системи.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш має зустрітися з Володимиром Путіним під час візиту до Росії. Він уже зустрівся з Лавровим у Москві.

Очікується, що переговори будуть зосереджені на гуманітарних коридорах з Маріуполя.