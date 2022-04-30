"Україна виграє цю війну" - американець Малкольм Ненс, який воює проти Росії

1 година тому

Автор фото, Twitter Малкольма Ненса Підпис до фото, Малкольм Ненс опублікував у твіттері своє фото у військовій формі і підписав: "Я припинив балачки!"

"Росія ніколи не візьме Київ. Ніколи". Такі позитивні для України прогнози щодо подальшого перебігу війни озвучує в розмові з BBC News Україна колишній військовослужбовець американського флоту та експерт з безпеки Малкольм Ненс. Він вступив до лав Інтернаціонального легіону та воює поряд з українськими військовими проти Росії.

Кореспондентка BBC News Україна Оксана Тороп поговорила з Малкольмом про те, чому він вирішив приїхати до України, які особливості цієї війни та хто в ній переможе.

Росія напала не через НАТО, а через страх демократії

Малкольм розповів, що має 35-річний досвід в американських збройних силах та розвідці, а потім працював аналітиком з питань кібертероризму та безпеки на каналі NBC. "Це була чудова робота, я заробляв гарні гроші. Це було легко, я витрачав 1-2 хвилини на тиждень, щоб дати аналіз у прямому ефірі", - каже він.

Коли західні розвідки почали регулярно заявляти, що Росія готує вторгнення в Україну, Малкольм вирішив приїхати, аби на власні очі оцінити ситуацію. "Я приїхав сюди у січні. У листопаді й грудні ми бачили нарощування сил. І ми були тут до кінця лютого, щоб зробити аналіз російських військ: скільки вони мають танків, де вони розташувались", - каже американець.

Він їздив по різних напрямках, аби зрозуміти, звідки можуть прийти росіяни, відвідав різні населені пункти. "Для мене було важливо, знати ці шляхи, селища, людей. Я також поїхав до Донецька з українською армією. Там я познайомився з генералами Павлюком та Сирським. Генерал Павлюк жартома запропонував: "Чому б вам не приєднатись до нашої армії". Я жартома відповів: "Я вже надто старий для цього".

А напередодні нападу Росії Малкольм залишив Україну. 23 лютого він приземлився у Дубліні і дізнався, що напад розпочався. "Я вилетів до Нью-Йорка. У Нью-Йорку стежив за новинами", - розповідає він.

Коли почув заяву Володимира Зеленського про створення Інтернаціонального легіону - вирішив повернутися до України, аби воювати.

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"Я маю військову техніку на тисячі і тисячі доларів. З Іраку, Лівії, Сирії. У мене достатньо техніки для невеликої армії. Тож я зібрав усе це і пожертвував легіону. Я взяв своє особисте спорядження: бронежилет, шолом, все, що мені потрібно. І пішов до українського посольства у Вашингтоні. Зустрівся з аташе з питань оборони. Він одразу ж подивився на мої документи і сказав: "О так, ви кваліфіковані".

Але головною причиною, через яку американець вступив до легіону, є один телефонний дзвінок. "Мені телефонували друзі, які були в Авдіївці, й казали: "Слухай, ми сьогодні помремо". Вони були там протягом кількох років. Але зараз там сотні ракет. І вони сказали: "Ми загинемо. Прощавай". Мене це просто розчавило. І дуже розлютило".

На його думку, Росія напала на Україну не через НАТО, а через страх перед демократією. "Росія не може прийняти ліберально-демократичну Україну біля своїх кордонів", - вважає Малкольм.

"Тож я звільнився. Залишив роботу, за яку мені добре платили. Пішов до керівництва і сказав, що їду в Україну воювати в інтернаціональному легіоні. Вони всі сказали, що я збожеволів. Я нікому про це не говорив, окрім доньки і мого менеджера. Повернувся до Києва і приєднався до легіону", - розповів він.

"Україна виграє цю війну"

Малкольм каже, що всі американські аналітики на телебаченні казали: Київ впаде через 48 годин, або Київ впаде через 72 години. "За місяць свого перебування в Києві я вивчив це місто: його дороги, будівлі та мости з точки зору вторгнення. Я не ходив на Поділ, щоб просто випити кави. Я розмірковував над тим, як ви воюватимете. Тож за місяць до вторгнення я був єдиною людиною на американському телебаченні, яка казала: "Росія ніколи не візьме Київ. Ніколи. Місто занадто велике. Люди дуже мотивовані. Ви їх не переможете".

За його словами, українці мають те, що називають духом боротьби. "У вас боротьба всередині", - вважає американець.

Окрім того, Україна має сильну армію, яка готова битися. "Я все це говорив на телебаченні, на всі Сполучені Штати. На мене дивилися як на божевільного. Ніхто не вірив, що Україна може перемогти", - каже він.

Через три дні після початку війни президент Зеленський оголосив про створення Інтернаціонального легіону, і це був останній день Малкольма на телебаченні. "Мене запитали, скільки часу знадобиться, щоб Україна впала. І я відповів: "Я скажу дещо непопулярне. Україна виграє цю війну. Виграє. Тобто вона знищить російську армію".

"Я бачив речі, які інші люди не бачили. Наприклад, я думав, що українці битимуться сильніше біля Сум, але за тиждень росіяни вже були біля Броварів. Тож я розмірковував: що там трапилося, невже українська армія впала? І зрозумів, що це був трюк", - пояснює він.

Те ж саме, за його словами, сталося в Ірпені та Бородянці. "Я казав, що вони роблять це свідомо. Вони дозволяють росіянам утворити довгі колони з танків, бензовозів і боєприпасів, і збираються атакувати з тилу. Саме так і сталося. Росіяни залишились без пального. А без пального воювати неможливо".

Сьогодні, за словами Малкольма, Росія кидає всі свої сили на Донбас, намагаючись захопити територію навколо Ізюма і взяти Слов'янськ. Але їй це не вдасться, вважає він.

"Вони зазнають поразки на північному заході й на північному сході, хоч і мають більшу армію. Вони не розуміють: коли всі запаси (їжа, пальне і амуніція) зосереджені в одному місці, достатньо одного пострілу, щоб усе це знищити", - вважає Малкольм.

На Сході, за його словами, росіяни створюють коротші логістичні ланцюжки, як, наприклад, через російський Бєлгород. Але танкам доводиться їхати дорогами, що з військової точки зору "стане смертним вироком".

"Якось я їхав з Кам'янець-Подільського. Ми з'їхали з дороги десь на метр, щоб припаркуватися. Був лютий, але грязюка була сантиметрів 10. І я зрозумів, що російські танки не зможуть з'їхати з дороги. Росія може контролювати лише дорогу, якою вона рухається. Ні села, ні поля - лише дороги. З військової точки зору це смертний вирок, тому що це змушує переміщатись суто дорогами".

"Я був на сході. Схід — не що інше, як поле. Зараз починається сезон дощів. Тож знову Росія не зможе з'їхати з доріг", - додає він.

За його словами, у росіян не вистачає танків, людей та ресурсів, щоб перемогти українців. "Коли українці почнуть знищувати всі ці танки, у росіян не залишиться танків або механізованої піхоти. І тоді українці зможуть атакувати і просунутись на 20, 30, 40 кілометрів, бо захищатись не буде чим. Якщо ви втрачаєте танки і людей, у вас немає армії".

Саме тому він прогнозує, що битва на сході провалиться для росіян. "І якщо Україна продовжить атакувати у червні, липні, гадаю, вони повернуть Херсон. Росія не має людей і сил".

Українцям потрібна зброя

Для перемоги українцям потрібна зброя, вважає Малкольм. "Два тижні тому найбільшою проблемою була російська далекобійна артилерія. Це найкраща і найбільша зброя, яку Росія має. Та, що вбиває найбільше мирних жителів, - РЗСО "Смерч", ракети дальньої дії тощо", - каже він.

За словами американця, Заходу пояснюють, що Україні потрібна далекобійна артилерія з високоточними снарядами. І вона зараз надходить. "США дають вам 100 гаубиць M777. Вони дуже точні".

Швеція надала протитанкову зброю. "Не потрібно навіть виходити з вантажівки, вона повністю автоматична. Випускає три снаряди за хвилину. У українців їх тепер буде десять. Це означає 30 артилерійських ударів дальністю 25 км за 60 секунд. Росіяни не знатимуть що робити", - пояснює він.

Але ситуація на фронті, за його словами, щотижня змінювалася, а тому і рекомендації теж змінювалися.

"Зараз потрібна зброя, яка зламає росіянам хребет. Це HIMARS - американська ракетна артилерійська система підвищеної мобільності на колісному шасі. Вона теж повністю автоматична. Її застосували для боротьби з "Ісламською державою" та "Аль-Каїдою". Вона здатна знищувати цілі на відстані до 300 км. Точність попадання - один метр. А це вже серйозна гра. Ця система настільки точна, що знищить будь-яку російську артилерію", - пояснює Малкольм.

Він упевнений, що знищення російської артилерії - це гуманітарна акція, бо росіяни вбивають мирних жителів. "Тож, якщо ви отримаєте HIMARS, хід війни повністю зміниться. Ця зброя дуже точна. У росіян нічого подібного немає".