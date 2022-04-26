Війна в Україні спричинить найбільший ціновий і товарний шок за 50 років – Світовий банк

Джонатан Джозефс

Бізнес-репортер, BBC News

53 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Україна - великий експортер сільськогосподарських культур, наприклад, олії

Війна в Україні спричинить "найбільший товарний шок" з 1970-х років, попереджає Світовий банк.

У своєму новому звіті він прогнозує, що створені конфліктом збої сприятимуть величезному зростанню цін на товари - від природного газу до пшениці та бавовни.

Підвищення цін "вже призводить до значних економічних та гуманітарних наслідків", розповів ВВС співавтор звіту Пітер Негл.

"Ми особливо хвилюємося за найбідніші домогосподарства, оскільки вони витрачають більшу частину свого прибутку на їжу та енергетичні потреби, тому вони особливо вразливі до цього різкого підвищення цін", - додав старший економіст Світового банку.

Найбільше подорожчає природний газ в Європі, його вартість може зрости більш ніж вдвічі. Очікується, що ціни впадуть у наступному та в 2024 році, але навіть тоді залишаться на 15% вищими, ніж минулого року.

За даними Світового банку, з квітня 2020-го по березень цього року ми спостерігаємо "найбільше за 23 місяці зростання цін на енергоносії з моменту підвищення цін на нафту в 1973 році", коли до зростання цін призвела напруженість на Близькому Сході.

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Очікують, що ціни на нафту залишаться високими і в 2024 році, а барель базової нафти Brent цього року, за прогнозами, коштуватиме в середньому 100 доларів, що призведе до широкомасштабної інфляції.

Росія виробляє близько 11% світової нафти і займає третє місце за розміром своєї частки на світовому ринку нафти, але "збої внаслідок війни, як очікують, матимуть довгострокові негативні наслідки", оскільки через санкції іноземні компанії йдуть, а доступ до технологій скорочується, йдеться у звіті.

Росія наразі забезпечує 40% газу ЄС та 27% нафти, але європейські уряди намагаються відмовитись від російських енергоресурсів. Це призвело до зростання світових цін, створивши більший попит на поставки з інших країн.

Ціни на пшеницю б'ють рекорди

Прогноз Світового банку щодо інших товарів також песимістичний: вартість багатьох харчових продуктів різко зросте. Індекс цін на продовольство ООН вже свідчить, що вони підскочили на найвищий рівень за 60 років.

Прогнозують, що ціна на пшеницю зросте на 42,7% і сягне нових максимумів у доларовому еквіваленті. Ціна на ячмінь збільшиться на 33,3%, на сою - на 20%, на олію - на 29,8%, на куряче м'ясо - на 41,8%. Причина - різке скорочення експорту з України та Росії.

До війни, за даними JP Morgan, на ці дві країни припадало 28,9% світового експорту пшениці та 60% світових постачань соняшника - ключового інгредієнта багатьох напівфабрикатів.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Зростання цін на харчові продукти призвело до антиурядових протестів у Шрі-Ланці

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Очікується, що ціни на інші товари, зокрема на добрива, метали та мінерали, також зростуть.

"Пшениця - одна з найважливіших статей сільськогосподарського експорту", - йдеться в аналітичному звіті Bank of America. Там також повідомили, що погані погодні умови в Північній Америці та Китаї, ймовірно, посилять наслідки скорочення українських поставок, оскільки війна зірвала весняний посівний сезон.

У звіті також йдеться, що через бойові дії обсяги поставок зерна та олійних культур з України впали більш ніж на 80%, і ці втрати експорту протягом року "дорівнюють приблизно 10 дням світового запасу продовольства".

Міжнародна агропромислова корпорація Archer Daniels Midland, один з чотирьох найбільших світових продовольчих трейдерів, заявила, що найближчим часом не очікує зниження цін.

"Ми очікуємо скорочення поставок сільськогосподарських культур через слабкий урожай в Канаді, низький урожай у Південній Америці, а тепер і через збої у Чорноморському регіоні. Це на найближчі кілька років збереже напруженість на світових зернових ринках", - заявив виконавчий директор Archer Daniels Midland Хуан Рікардо Лусіано.

Підпис до фото, Пітер Негл зі Світового банку каже, що зростання цін на продукти харчування має "дуже великі економічні та гуманітарні наслідки"

У середньостроковій перспективі інші країни можуть допомогти вирішити проблему дефіциту поставок, спричинену війною в Україні, вважає Пітер Негл зі Світового банку. Однак прогнозоване зростання цін на добрива на 69% може призвести до того, що "фермери почнуть використовувати менше добрив, і урожайність сільськогосподарських культур зменшиться".

"Попри очікування, що ціни на товари досягнуть піку в 2022 році, вони залишаться значно вищими, ніж прогнозували раніше", - йдеться у звіті Світового банку.

"А перспективи товарних ринків дуже залежать від тривалості війни в Україні" та порушень, які вона викликає у ланцюжках постачання, додають автори звіту.