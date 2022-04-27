Польща каже, що обійдеться без російського газу

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Польща отримувала природний газ зі сходу трубопроводом "Ямал-Європа"

Російський енергетичний гігант "Газпром" підтвердив, що припинив експорт газу до Польщі та Болгарії через відмову країн оплачувати поставки в рублях.

У заяві, опублікованій в середу вранці, компанія зазначила, що послуги не будуть відновлені, доки платежі не будуть здійснені в російській валюті.

Минулого місяця російський президент Володимир Путін заявив, що оплата поставок за російський газ для "недружніх країн" переводиться в рублі.

Заступник міністра закордонних справ Польщі заявив, що Варшава може обійтися без газу "Газпрому".

Марчин Пшидач розповів ВВС, що Польща "багато років тому ухвалила деякі рішення, щоб підготуватися до такої ситуації, і тепер є варіанти отримувати газ від інших партнерів", зокрема зі США та країн Перської затоки.

Своєю чергою заступник прем'єр-міністра Великої Британії Домінік Рааб заявив Sky News, що рішення про припинення постачання газу матиме "дуже згубний вплив на Росію", додавши, що такі кроки можуть призвести до того, що країна стане "економічним ізгоєм".

"Порушення контракту"

Польська державна газова компанія PGNiG підтвердила, що "Газпром" припинив постачання газу в країну.

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У першому кварталі цього року PGNiG закупила у "Газпрому" 53% імпортованого газу, однак Варшава заявляє, що може отримувати газ з інших джерел.

PGNiG наголошує, що "призупинення поставок природного газу є порушенням контракту, і тому компанія вживатиме відповідних заходів для відновлення поставок природного газу за цим контрактом", - заявили у польській компанії.

Наразі незрозуміло, чи припинилися поставки газу до Болгарії після того, як Софія вранці в середу повідомила, що продовжує отримувати газ.

Болгарія, яка імпортує 90% свого газу з "Газпрому", заявила, що шукає альтернативні джерела поставок.

Міністерство енергетики країни підкреслило, що Болгарія виконала свої зобов'язання за чинним контрактом із "Газпромом" і зробила всі необхідні платежі. Міністр енергетики Теменужка Петкова звинуватила "Газпром" у порушенні контракту й заявила, що Софія продовжить дотримуватись позиції ЄС і оплачуватиме постачання газу з Росії у євро.

Після цієї новини міністерство клімату Польщі заявило, що проблем з енергопостачанням в країні немає.

Міністр клімату Ганна Москва заявила, що немає потреби брати газ із резервів, а подача газу споживачам не скорочуватиметься.

Марчин Пшидач сказав, що його країна готувалася до того, що Росія може обмежити експорт газу, диверсифікуючи свої поставки.

"Я впевнений, що нам вдасться з цим впоратися", - сказав він ВВС.

Він додав, що призупинення показало, що Москва "не є надійним партнером у будь-якому бізнесі", і закликав інші європейські країни, такі як Німеччина, підтримати заборону на імпорт російських енергоносіїв.

Польща планувала відмовитися від російського газу наприкінці 2022 року, коли закінчиться термін дії контракту з "Газпромом".

PGNiG заявила, що її газове сховище заповнене майже на 80%, а з наближенням літа попит на газ знижується.

Польща також має альтернативні джерела постачання, зокрема термінал зрідженого природного газу (ЗПГ) у Свиноусті.

1 травня також запрацює магістральний газопровід, що з'єднує Литву і Польщу (GIPL).

А у жовтні розпочне роботу новий газопровід з Норвегії. До кінця року він має вийти на повну потужність та зможе замінити всі російські поставки.

На Росію припадає близько 40% імпорту природного газу до ЄС. Однак багато країн вирішили відмовитись від російських енергоресурсів у відповідь на її вторгнення в Україну.

США оголосили про повну заборону на імпорт російської нафти, газу та вугілля.

Британія має відмовитися від російської нафти до кінця року, а від газу якнайшвидше. ЄС скорочує імпорт газу на дві третини.