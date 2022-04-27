"Гепард" проти російського "Крокодила": навіщо ЗСУ німецькі зенітні танки

30 хвилин(и) тому

Автор фото, bundeswehr.de Підпис до фото, Гепард

Парк бронетехніки української армії поповниться німецькими самохідними зенітними установками Gepard.

Про це німецьке міністерство оборони офіційно оголосило в день спеціального засідання міністрів оборони понад 40 країн на американській базі Рамштайн, де вирішували, як допомогти Україні зброєю та грошима перемогти Росію.

І хоча це розробка ще 1960-х років, вона цілком може бути корисною у війні проти російських гелікоптерів, дронів, а якщо дійде до контактного бою - і проти "броні" росіян.

"Зенітний танк"

"Флакпанцер" (з німецької - "зенітний танк") Gepard - це зенітна установка з двома 35-мм автоматичними гарматами на базі танка "Леопард 1".

Автор фото, wardrawings.be Підпис до фото, Сильні сторони "Гепардів" - 35-мм скорострільні гармати та радари

Вона здатна вести вогонь по цілях на відстані 4 км та висотах до 3 км.

Свого часу їх почали розробляти як тактичний засіб протиповітряної оборони - для прикриття колон від ударної авіації умовного супротивника (яким тоді була радянська армія).

"Зброя часів, коли Європу мали наповнити масові радянські машини на низькій висоті (ударні "Крокодили" Мі-24 і "Грачі" Су-25)", - пише воєнний оглядач Кирило Данильченко.

Вогневої сили двох швейцарських гармат "Ерлікон", що випускають 550 снарядів за хвилину, цілком достатньо, щоб "Гепарди" могли збивати радянські "Крокодили", які вважаються досить "живучими" та гарно броньованими гелікоптерами.

У Радянському Союзі були повні аналоги "Гепардів" - самохідні зенітки "Шилка" 1960-х та новіші "Тунгуски", які почали використовувати з 1980-х.

Автор фото, Міноборони Росії Підпис до фото, "Шилка" і "Тунгуска"

"Гепарди" прослужили у "Бундесвері" до 2010-х років, після чого їх замінили новішими бойовими машинами Wiesel 2 Ozelot.

Водночас на озброєнні НАТО "Гепарди" залишилися - їх все ще використовують в армії Румунії.

Скільки "Гепардів" зараз німці планують зняти з консервації та передати Україні - невідомо.

За даними українського сайту Defense Express з посиланням на німецьке видання Welt am Sonntag, на складах німецьких оборонних концернів залишається близько 50 таких машин.

Навіщо вони ЗСУ

"Гепарди" можуть вести вогонь також і по наземних чи надводних цілях, зокрема по ворожій бронетехніці.

Плюс вони мають електроніку, яку німці періодично модернізовували, та два радари і системи автоматичного відстежування цілі, які можуть "вести" більш віддалені повітряні цілі.

"Гепарди" - це багатоцільова система, здатна працювати з бойових порядків механізованих частин, прикривати колони на марші, завдавати ударів із засідок за рахунок РЛС, яка засікає повітряну ціль за 15 км", - пояснює Кирило Данильченко.

Автор фото, bundeswehr.de Підпис до фото, "Гепарди" щонайменше будуть прикриттям колон ЗСУ на марші. За інших умов вони можуть стати і вогневим прикриттям для механізованих частин

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

За його словами, "Гепарди" можуть "працювати" бронебійними снарядами і у борти танків чи "в лоб" бронетехніки зі слабшою бронею.

Відео того, як БТР-4 "Буцефал" полку "Азов" знищував у Маріуполі російську техніку зі схожої 30-мм гармати, підтверджує можливість ефективного застосування такого озброєння проти наземних цілей.

Водночас низка українських оглядачів вважають, що передача Берліном вже старих "Гепардів" є скоріше видимістю допомоги.

Коли Україна потребує більш далекобійних систем ППО проти російської авіації, основних танків чи сучасних САУ, німці, які весь час виступали проти постачання Києву летального озброєння, надають аналоги "Шилок" і "Тунгусок", що є і в українській армії.

Але в умовах інтенсивної війни ЗСУ вочевидь буде корисним будь-яке посилення.

У Defense Express, наприклад, визнають, що потенціалу "Гепардів" замало для боротьби проти фронтової авіації росіян.

"Можемо припустити, що в строю ЗСУ зенітні самохідні артустановки "Гепард" можуть послужити для боротьби із ворожими дронами, що намагаються вести розвідку наших позицій", - пишуть там.

Хоча проти наймасовішого російського БПЛА "Орлан" німецькі зенітні танки навряд чи будуть дуже ефективними, адже "Орлани" можуть підніматися до 4-5 км.

Водночас, на думку оглядачів, "Гепарди" завдяки радарам теоретично можна використовувати як засіб захисту проти крилатих ракет.

"Чи застаріли ці самохідки для ЗСУ? Звичайно, ні. Ми масово використовуємо як об'єктове ППО ЗУ-23-2 на автомобілях та стародавні "Шилки", а з тактичним ППО на марші у нас не так, щоб дуже багато… Ешелон до 5 км забитий так щільно, що авіації противника вже доведеться несолодко навіть без гарматних платформ. Не минає й дня, щоб не завалили борт: пуск з-під кожного куща - це вже реальність", - відзначає Кирило Данильченко.

"Гепарди" стануть доповненням до згаданого "ешелону до 5 км" протиповітряної оборони ЗСУ.