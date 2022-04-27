Загострення у Придністров'ї. Яка роль Росії й чим це загрожує Україні та Молдові

1 година тому

Автор фото, Reuters

Незважаючи на крайню обережність у діях та риториці молдовської влади з самого початку російського вторгнення в Україну, загроза бути залученою до конфлікту стає для Молдови дедалі реальнішою, пише кореспондентка ВВС Анастасія Успенська.

Серйозне загострення у Придністров'ї - проросійському анклаві Молдови - Кишинів розглядає як навмисну ​​провокацію.

Протягом 48 годин на території Придністров'я сталася серія вибухів та обстрілів, внаслідок яких постраждала будівля міністерства державної безпеки (придністровський орган, який не має відношення до структур Молдови) та виведені з ладу вежі радіотелецентру, що належить ФГУП "Російська телевізійна та радіомовна мережа".

Автор фото, twitter/mvdpmr Підпис до фото, МВС невизнаного Придністров'я опублікувало фото наслідків вибуху

"Мета цих інцидентів - створення приводів для загострення ситуації у сфері безпеки у Придністровському регіоні, яка не контролюється конституційною владою Молдови", - йдеться у заяві урядового бюро з реінтеграції.

Крім того, 26 та 27 квітня Росія обстріляла міст через дністровський лиман в Одеській області, який з'єднує північну Одещину з південними Білгород-Дністровським, Рені, Болградом та іншими містами.

Оглядачі вважають, що загострення біля Придністров'я та обстріли мостів Одещини біля Молдови можуть бути частиною плану Росії з дестабілізації регіону. А можливо, навіть спроби військової операції.

Адже нещодавно російське військове командування припустило захоплення півдня України та з'єднання цих територій з Придністров'ям, де базуються російські війська.

Хто може стояти за подіями у Придністров'ї? Розглянемо кілька найобговорюваніших на даний момент версій.

Росія. Нова спецоперація

Ескалація у Придністров'ї збіглася із заявою замкомандувача військ центрального військового округу генерала Рустама Міннекаєва.

22 квітня він оголосив, що Росія вступила до "другої фази спецоперації", мета якої - не лише встановлення повного контролю над Донбасом, а й захоплення всього півдня України.

"Контроль над півднем України - це ще один вихід у Придністров'ї, де також наголошуються на фактах утисків російськомовного населення", - заявив російський генерал.

Посада автора такої серйозної заяви, а також місце, де вона була зроблена (на зборах Союзу підприємств оборонних галузей промисловості Свердловської області) викликали багато питань.

Чи можна вважати цю заяву зміною концепції російської воєнної кампанії в Україні? Чи санкціоноване воно Кремлем? Як це узгоджується з раніше заявленими цілями виключно про "захист населення Донбасу"?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Мая Санду поклала відповідальність за вибухи на "протиборчі сили" всередині Придністров'я

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У міноборони Росії на запит ВВС відповіли, що розбираються, але не спростували заяви генерала Міннекаєва.

Коментуючи останні події у Придністров'ї, заступник глави МЗС Росії Андрій Руденко заявив, що Москва сподівається уникнути ситуації, коли їй доведеться втрутитися у врегулювання у регіоні. Цю заяву багато хто в Молдові сприйняв як неприкриту демонстрацію справжніх намірів Кремля.

На думку політолога та депутата парламенту Молдови Оазу Нантоя, при аналізі всіх сценаріїв слід запитати себе - Cui prodest? (Кому вигідно?)

Він не виключає, що Росія пішла на дестабілізацію східних районів Молдови, щоб змусити частину українських сил передислокуватися із нинішніх зон бойових дій до своїх південно-західних кордонів для їхньої охорони.

"Це моя спроба знайти хоч якусь логіку. Я вважаю, що доти, доки Молдова, Україна та режим у Тирасполі не будуть зацікавлені у дестабілізації ситуації, ці провокації не матимуть серйозних наслідків", - сказав експерт.

Ілля Барабанов, кореспондент ВВС

Росії складно ввести додаткові війська у Придністров'я, це ж вузька смуга вздовж узбережжя Дністра - з одного боку Україна, а з іншого - Молдова. Через аеропорти ротацію провести їм теж не вдасться.

Росія може спробувати відкрити на певній ділянці умовний другий фронт. Довго чекали вступу Білорусі у війну, але вона так і не вступила. Можливо, Путін у бажанні дійти до Одеси спробує залучити населення Придністров'я, влаштувати там мобілізацію.

З боку Криму наступ на Одесу та Миколаїв захлинулося. Тому не можна виключати, що Росія планує розморозку Придністровського конфлікту не у бік Кишинева, а Одеси.

Тим більше, що Росія почала обстрілювати міст через Дністровський лиман в Одеській області.

Росія намагається відсікти від Одеси південну частину області, де розташовані Білгород-Дністровський, Татарбунари, Ізмаїл. Можливо, командування Росії хоче створити там новий плацдарм наступу на Одесу силами Придністровської армії.

Це припущення, але події так збігаються у часі, що щось таке в голові у генералів може бути.

Те, що ми бачимо у Придністров'ї, схоже на те, що було в республіках Донбасу перед 24 лютого і повномасштабним наступом Росії.

Тому, можливо, Росія спробує створити нову точку напруги на кордоні з Україною, адже ЗСУ доведеться перекинути якісь сили туди для захисту, можливо, так хочуть послабити українські сили на сході.

Сподіваюсь, що війна в Молдову не прийде, але за цим регіоном треба ретельно стежити.

Молдова. Не допустити 9 травня

Російськомовний прошарок молдавського суспільства не виключає, що Молдова сама могла влаштувати провокацію, щоб підвищити рівень терористичної загрози в країні та на цій підставі повністю заборонити будь-які святкування 9 травня.

19 травня президент Мая Санду підписала закон, який забороняє використання георгіївської стрічки "в контексті військової агресії" Росії проти України, а також демонстрацію символів "Z" та "V".

Порушення закону караються великими штрафами.

Санду наголосила, що заборона не має жодного відношення до символів війни 77-річної давності, а стосується сьогоднішніх подій в Україні.

Проте соціалісти та комуністи Молдови, а також їхній російськомовний електорат, наполягають, що справжні цілі уряду - повне виморювання історії ВВВ та спроба позбавити більшу частину громадян їхньої культурно-історичної спадщини.

Придністров'я. Прискорити прихід російських військ

З початком війни в Україні питання утиску російськомовних громадян Молдови знову стало активно мусуватись.

Російське посольство в Кишиневі заявило, що в країні почастішали випадки дискримінації на національній, мовній, культурній, релігійній та іншій основі, і закликало одноплемінників у разі загрози життю та здоров'ю писати на електронну пошту посольства, а адреса якої фігурує сигнал лиха - sos.moldova@ mail.ru.

Той самий генерал Рустам Міннекаєв відкритим текстом заявив, що просування російської армії до Придністров'я необхідне, тому що там утискається російськомовне населення. Як у проросійському анклаві утискуються росіяни, генерал не уточнив.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Керівник невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський скликав засідання своєї ради безпеки, яка запровадила червоний рівень терористичної загрози

Молдова вимагає від російської сторони утриматися від заяв, що ведуть до напруженості в суспільстві, назвавши їх необґрунтованими. Але у Кишиневі визнають, що Придністров'я було і залишається інструментом Москви у вирішенні геополітичних питань регіону.

Після анексії Криму в 2014 році багато придністровців почали сподіватися, що Росія ось-ось прийде і за ними. На території невизнаної республіки розквартировано близько 1500 російських військових, і, на думку багатьох, вони можуть забезпечити безперешкодний прохід російських танків на територію Молдови.

За офіційною версією Тирасполя, за нападами у Придністров'ї стоять українські диверсанти. Їхня мета - втягнути Придністров'я у конфлікт. Щоправда, глава регіону Вадим Красносільський не пояснив, навіщо, на його думку, Україні це потрібне.

"Тубуси РПГ-22 та РПГ-27, які були виявлені на місці обстрілу будівлі МДБ, не перебувають на озброєнні України. Вони є на озброєнні дуже обмеженої кількості країн, включаючи Росію, - каже аналітик з Придністров'я Микола Кузьмін. - Чи могла Україна їх роздобути і в такий спосіб підставити Росію, можна лише ворожити".

За його словами, дії Росії в Україні підтримують приблизно половина жителів регіону, ще чверть не до кінця розуміє, що відбувається. Багато аполітичних, але переслідують свої економічні інтереси, інші налякані перспективою опинитися в умовах бойових дій.

За такого розкладу, впевнений експерт, говорити, що придністровці чекають на прихід російської армії - перебільшення.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Придністров'я з 1992 року ж залежним від Росії сепаратистським регіоном Молдови

Україна. Прорив до складу боєприпасів?

У придністровському селі Ковбасна, неподалік кордону з Україною, знаходиться найбільший у Східній Європі склад боєприпасів. Він з'явився ще у 1940-х роках, але основну частину зброї туди звезли на зберігання після виведення радянських військ із НДР, Чехословаччини та інших країн колишнього соцтабору.

Набирає обертів версія, що Україна в умовах нестачі озброєнь украй зацікавлена ​​у тому, щоби заволодіти цим складом.

Ця версія не витримує критики у західних військових експертів насамперед тому, що в умовах нинішньої війни Україна гостро потребує новітніх протитанкових та зенітних систем, яких за визначенням не може бути на складі радянських боєприпасів.

Автор фото, AFP

Також після тривалої консервації жодна колісна чи гусенична техніка одразу не поїде. І найголовніше, кажуть експерти, навмисна провокація у себе в тилу, на західному фланзі, коли всі сили стягнуті на схід, була б цілковитим безумством з боку Києва.

27 квітня зранку МВС невизнаного Придністров'я повідомило про безпілотники над селом Ковбасна, які помітили минулої ночі.

Міністерство стверджує, що Ковбасна потрапило під обстріл з українського боку о 8:45 за місцевим часом і постраждалих немає.