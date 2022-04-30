Артилерія, радіолокація, бронетехніка. Як українських військових вчать воювати зброєю НАТО

49 хвилин(и) тому

Автор фото, U.S. Department of Defense

Військовослужбовці США в Німеччині почали навчання українських бійців. Їм показують, як користуватися важливими видами озброєння, які постачатимуть в Україну для захисту від російського вторгнення, повідомив прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

"Ці зусилля базуються на початковій артилерійській підготовці, яку українські сили вже отримали раніше, а також проходять тренінги щодо радіолокаційних систем та бронетехніки, яку нещодавно оголосили частиною пакету безпекової допомоги", - сказав Кірбі.

Навчання організують військові США в Європі та Африці у координації з Німеччиною.

Раніше тренінги проходили на заході України, але коли виникла загроза російського вторгнення, американських спеціалістів перевели до Німеччини, де зараз вони знову почали співпрацювати з українцями, щоб "дати їм знання, які їм потрібні, щоб захистити свою країну".

"Нещодавнє возз'єднання цих членів Національної гвардії Флориди з українськими колегами, як нам кажуть, було емоційною зустріччю, враховуючи міцні зв'язки, які утворилися, коли вони разом жили та працювали до того, як тимчасово розлучилися в лютому", - сказав Кірбі.

Тренінги проводять не лише США, але представники інших країн. Напередодні міністр оборони Канади Аніта Ананд повідомила, що канадські військові навчають українців, як користуватися гаубицями M777, які також мають передати на озброєння Україні.

Кірбі нагадав, що за останні вісім років українські військові спільно тренувалися з військовими НАТО та високо оцінив результати цих навчань, зазначивши, що українські війська стали "більш спритними та смертоносними".

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

"У них краще командування та контроль (ніж у росіян - Ред.), - сказав Кірбі. - У них краща ініціатива на полі бою. У них є компетентний офіцерський корпус, який уповноважений на полі бою ухвалювати тактичні рішення. Це сталося не випадково".

Навчання планується зробити корисним і конструктивним, але також максимально стислим, бо українці "не мають часу на тривалі навчальні заняття" та "прагнуть застосувати знання на полі бою".

Кірбі зазначив, що українські військові, які проходять навчання на базах, мають необхідний досвід роботи з артилерією і тепер їм потрібно лише вивчити особливості американських систем. Те ж стосується роботи з радіолокаційними системами.

Як зазначають в Пентагоні, потім навчені українські військові повернуться на батьківщину, щоб навчити своїх побратимів.

Протягом останніх днів стало відомо про те, що союзники передадуть Україні велику кількість високотехнологічних озброєнь, в тому числі бойову артилерію, бронетехніку, засоби ППО тощо.

У США цього тижня ухвалили закон про ленд-ліз для України, що означає фактично спрощену можливість необмеженої військової допомоги Україні озброєнням.

Передачу важких озброєнь для України погодив німецький Бундестаг. Зброю передають також інші союзники - Польща, Велика Британія, Канада, Австралія та інші.