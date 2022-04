"Не все так однозначно". Як і чому росіяни виправдовують війну проти України

35 хвилин(и) тому

ВВС : Таку аргументацію ще часто називають "вотебаутизмом" (від англійського what about...?, "як щодо… ?", риторичний прийом, націлений на відволікання уваги від неприємного запитання шляхом критики опонента. - Ред .). Це популярний інструмент російської пропаганди: наприклад, Володимир Путін, коли його запитують про тортури у в'язницях у Росії, каже, що "в інших країнах проблем не менше". Чому ця аргументація така поширена в російській культурі?

О.А.: Наступний блок - це "My country, right or wrong" ("Має рацію чи не має - це моя країна"). "Я виправдовую Росію, щоб там вона не зробила". Сюди належать цитати актора Сергія Бодрова про те, що "під час війни не можна погано говорити про своїх", "своїх не кидаємо", "Росія не починає війни, а їх закінчує", "Росія завжди всіх рятує", "нас просто історично не люблять".