Що таке ленд-ліз і чи допоможе він Україні перемогти Росію

Олег Черниш

BBC News Україна

12 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Радянський офіцер спостерігає за колоною джипів, які США дали СРСР в рамках ленд-лізу

Влада США готується ухвалити закон про ленд-ліз військової зброї для України. Востаннє аналогічна процедура діяла під час Другої світової війни. Зараз вона може стати важливим фактором у російсько-українському протистоянні.

Ще до початку відкритого російського вторгнення в лютому американська влада почала постачати Україні летальну зброю. Після початку агресії обсяги військових поставок суттєво збільшились і сягнули 3,7 млрд доларів. Партнери з-за океану дають Україні не лише зброю і техніку, але й гроші на купівлю іншого озброєння.

"Ми віримо, що вони (українці, - Ред.) можуть перемогти, якщо у них буде правильне оснащення, правильна підтримка", - пояснює це міністр оборони США Ллойд Остін.

У рази збільшити цю військову допомогу може закон про ленд-ліз для України. Сенат США одностайно підтримав його 6 квітня. Далі слово за регламентним комітетом, що розглянув документ 27 квітня. Але він набуде чинності, якщо його підтримає ще і Палата представників, а потім підпише президент Джо Байден.

Колись Америка вже робила такий крок. Тоді він став одним з вирішальних для перемоги над нацистською Німеччиною.

Вчасна допомога

Закон про надання матеріальної допомоги європейським союзникам у США ухвалили в березні 1941 року, коли війна на континенті вже тривала майже півтора року. Але це ще було за 9 місяців до формального вступу Америки в гарячу фазу війни після нападу Японії на базу Перл-Харбор 7 грудня 1941 року.

Започаткована процедура "lend lease", тобто буквально "передання в оренду чи у борг" передбачала, що Вашингтон в стислі терміни передає військову і цивільну техніку, зброю, устаткування, боєприпаси та інше майно країнам, чия оборона є "життєво важливою" для США.

До таких країн спочатку входили Британія і Китай, а потім Франція і СРСР.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, 1942 рік, президент США Франклін Рузвельт продовжує дію закону про ленд-ліз ще на рік.

Радянський Союз підписав першу домовленість про американську допомогу лише в жовтні 1941 року, коли радянські війська вже пів року як зазнавали поразок від нацистської Німеччини, відступали на схід і втратили тисячі одиниць техніки та мільйони солдатів.

Повноцінно домовленості щодо поставок зброї, техніки та іншого майна сторони унормували лише в червні 1942 році.

Тоді СРСР і США уклали "Угоду про принципи щодо взаємної допомоги у веденні війни проти агресії". СРСР взяв на себе зобов'язання повернути після війни ті оборонні матеріали, які не буду втрачені або загублені і які будуть необхідні США.

Підпис до фото, Угоду між СРСР і США про взаємну допомогу надрукували на першій шпальті газети "Червона Зірка", 13 червня 1942 року.

Домовленість сприйняли в Радянському Союзі із великим ентузіазмом.

"Воля великих держав спрямована на те, щоб після розгрому ворога встановити міцний світ і убезпечити людство від можливостей повторення розбійницьких воєн. Радянський Союз та США сповнені рішучості побудувати свої повоєнні відносини на вже створеній основі тісної дружньої співпраці", - так повідомили про домовленості в газеті "Червона Зірка", що була офіційним рупором міністерства оборони СРСР.

Але не так сталося, як планувалося. Після війни шляхи колишніх союзників стрімко розійшлися, а питання важливості американського ленд-лізу стали публічно знецінювати керівники Союзу.

Радянські діячі почали казати, що допомога США була "незначною" і не мала ефекту для перебігу воєнних дій.

Підтримка тилу

Суха статистика виглядає так: за чотири роки війни США поставили союзникам товарів і зброї на майже 50 млрд доларів, що за нинішнім курсом складає близько 700 млрд. Більше за усіх отримала Велика Британія - 31,4 млрд, на другому місці Радянський Союз - 11,4 млрд доларів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Американець червоною фарбою замальовує символіку США на літаку, що планують передати СРСР в рамках ленд-лізу

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Слід зазначити, що власне зброя, а також танки і літаки, складали меншу частину серед усього майна, що Вашингтон передавав Москві.

В основному по ленд-лізу йшли автомобілі, радіостанції, станки, вагони і паротяги, нафтопродукти, сталеві листи, порох, харчові продукти та інші товари. Їх доставляли з США морськими шляхами.

Ця продукція дозволила СРСР втримати темпи виробництва власного озброєння і техніки та привела до перемоги союзників. Наприклад, американські вагони і пальне давали змогу доставляти підкріплення і зброю на фронт. Матеріали, станки використовували при виготовленні бойової техніки, продукти тривалого зберігання вирішували проблеми з браком продовольства у радянських солдатів і у цивільних.

За попередніми домовленостями, частину майна Радянський Союз мав би оплатити постачальнику. Але його не задовольнив пред'явлений американським урядом після війни рахунок на 2,7 млрд доларів.

В ході тривалих і важких перемовин між країнами під час Холодної війни ця сума знизилась до 720 млн доларів. Остаточно борг погасила вже Російська Федерація в 2006 році.

Нова-стара програма

Нова війна в Європі показала актуальність старих інструментів допомоги. Фактично процедури, аналогічні американському ленд-лізу, а саме безоплатну передачу зброї і техніки для України, запровадили вже багато країн Європи, а також Канада, Японія і Австралія.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Український військовий запускає протитанкову ракету Javelin. США почали їх масово поставляти Україні задовго до повномасштабного російського вторгнення

В Сполучених Штатах вирішили, що вивести ці процеси на якісно новий рівень зможе саме законопроєкт про ленд-ліз для України (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act). Його публічно підтримали законодавці як від Демократичної, так і від Республіканської партії.

В тексті документу йде мова про надання президенту США розширених повноважень щодо передачі або надання в оренду Україні оборонних виробів для "захисту цивільного населення від російського військового вторгнення" та для інших цілей.

Також в документі наголошується, що будь-яка позика або оренда оборонних виробів урядом України матиме умови щодо повернення, відшкодування та погашення позики або оренди. Після ухвалення акту голова Білого Дому зобов'язаний впродовж 60 днів встановити прискорені процедури для доставки продукції.

Українська сторона відреагувала на цей проєкт позитивно і заявила, що чекає на його найскоріше ухвалення.

"Якщо закон про ленд-ліз буде схвалено, то він надасть можливість значно прискорити постачання озброєння, транспорту, продовольства та іншої допомоги в оренду чи безоплатно з США в Україну", - зазначив голова офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, міністерство оборони США створило центр управління для координації постачання та оптимізації доставки військової допомоги Україні у Німеччині - в зоні відповідальності Європейського командування американських збройних сил.

Зелене світло

Колишній посол України у Вашингтоні Валерій Чалий не має сумнівів, що ленд-ліз запустять. За його словами, це буде мати передусім важливе історичне значення.

"Російська агресія, яка спрямована насамперед на знищення України, сприймається нарешті як екзистенційна загроза для європейської і світової безпеки", - вважає він.

Чалий звертає увагу, що закон про ленд-ліз свідчить про впевненість США у перемозі України. Дійсно, якщо провести історичні паралелі, то обсяги воєнних поставок з Америки до Радянського Союзу значно збільшились саме після перелому у війні в 1943 році, коли німці зазнали невдач і почали відступ.

Альона Гетьманчук, директорка аналітичного центру "Нова Європа", теж звертає увагу, що процедура ленд-лізу значно спростить і пришвидшить надання зброї Україні. Але вона переконана, що в даних умовах це більше символічний, ніж практичний жест.

"Після того, як США пару тижнів тижні тому дали зелене світло для постачання важкої зброї і реально включились активно у цей процес, цей законопроєкт не має вже настільки критичного значення, але слугує важливим сигналом і віри, і довіри - віри в перемогу України і довіри українському військово-політичному керівництву", - пояснює вона ВВС News Україна.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Байден має можливіть ухвалити історічне рішення щодо ленд-лізу для України

При цьому Гетьманчук наголошує, останнє слово в цьому питанні буде тільки за президентом Байденом. Його позиція з 2014 року в питанні постачання зброї для України трансформувалась у позитивний для Києва бік, зазначає вона.

"Однак, все ще недостатньо позитивний для таких позицій, як винищувачі, скажімо", - додає аналітик.

Поки що саме наполегливі прохання Києва про надання бойової авіації залишаються без позитивної відповіді з боку західних союзників.

Закон про ленд-ліз дає вагомі підстави зрушити його з місця.