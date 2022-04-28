ООН готова поіменно назвати майже 6 тис. жертв воєнних злочинів росіян в Україні

1 година тому

Автор фото, EPA

Відразу кілька країн і міжнародних організацій, зокрема ООН, пообіцяли зробити все можливе для притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах, скоєних під час російської агресії в Україні.

Як заявила верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет, жертви та їхні родичі мають отримати відшкодування за пережиту ними трагедію.

За її словами, на цей час ООН вже зареєструвала та підтвердила поіменно 5 939 жертв серед мирного населення, зокрема 2 787 загиблих та 3 152 поранених.

"Реальні цифри значно вищі, і мій офіс працює над тим, щоб встановити їх", - наголосила Бачелет, додавши, що більшість з цих людей стали жертвами зброї масового ураження в густонаселених районах, зокрема артилерійських обстрілів, ракетних чи бомбових ударів.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Цвинтар у Бучі, 7 квітня 2022 року

Своєю чергою генпрокурор України Ірина Венедиктова повідомила через відеозв'язок, що порушила понад 8 тисяч справ про порушення правил ведення бойових дій.

А прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан зазначив, що 43 країни - рекордна кількість - подали заяви про порушення законів ведення війни в Україні.

"Закон - однаковий для всіх сторін конфлікту, і для України, і для Росії, і особи, які діють від імені держави чи самостійно, мають певні обов'язки", - наголосив він, пообіцявши незалежне розслідування щодо кожного випадку.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, У Маріуполі міські служби збирають тіла. Кількість убитих у цьому місті - величезна, і поки що їх важко підрахувати

Тим часом Росія продовжує звинувачувати у скоєнні злочинів Україну і називає МКС упередженою та політизованою організацією.

Парламент Канади визнав геноцидом дії Росії в Україні

Парламент Канади засудив Росію за її дії в Україні, які були охарактеризовані як геноцид.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Маріуполь ще недавно жив спокійним життям, а зараз лежить у руїнах

Законодавці дійшли висновку, що є чіткі й вагомі докази систематичних і масштабних воєнних злочинів проти людяності, скоєних російськими військами.

21 квітня війну Росії в Україні визнали геноцидом парламенти Естонії та Латвії.

Президенти Польщі й США також засудили вбивства мирних жителів російською армією, назвавши їх геноцидом, однак низка інших світових лідерів, зокрема президент Франції, утримуються від такого визначення.

За міжнародним законодавством, геноцидом вважають навмисний намір частково чи повністю знищити будь-яку національну, етнічну, расову чи релігійну групу людей.

США: російські військові вбивали українців, які намагалися здатися

Як заявила в ООН спеціальна американська представниця з питань міжнародного правосуддя Бет ван Шаак, Сполучені Штати мають перевірену інформацію про те, що російські військові розстрілювали українців, які намагалися здатися в полон під Донецьком.

Автор фото, Reuters

"Якщо ці факти підтвердяться, це буде докорінним порушенням принципів ведення війни", - наголосила ван Шаак.

Вона також зазначила, що США мають чіткі повідомлення про людей, розстріляних зі зв'язаними руками, про тіла зі слідами тортур і про жахливе сексуальне насильство над жінками і дівчатками.

"Усі ці фото та повідомлення свідчать, що ці звірства не були результатом дій окремих осіб чи підрозділів", - стверджує ван Шаак.

За її словами, це радше свідчить про систематичні злочини російських військових.

Ті, хто допускає й заохочує такі злочини, мають відповісти за них за законом, попередила американська представниця.

"Хочу донести до російського військового та політичного керівництва одну просту думку - весь світ стежить за вами, і ми змусимо вас відповісти", - підсумувала вона.