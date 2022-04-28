"Наступ чи оборона". Чи має право Україна знищувати військові об'єкти в Росії

46 хвилин(и) тому

Автор фото, МНС Росії Підпис до фото, Пожежа на нафтобазі в Бєлгороді. Кадр з відео.

Об'єкти інфраструктури, зокрема нафтобази, в прикордонних областях Росії зазнають нападів з повітря.

Українська влада натякнула, що має до цього відношення, а британське міністерство оборони прямо підтримало таке право Києва. З боку Кремля це викликало агресивну реакцію.

"Якщо Україна вирішила націлитися на логістичну структуру російської армії, це було б легітимно згідно з міжнародним правом", - заявив міністр оборони Британії Бен Воллес.

Щоправда, він відразу робить уточнення, що зброю для таких ударів його країна Києву не передавала.

Держсекретар США Ентоні Блінкен каже, що лише Київ має вирішувати, чи завдавати ЗСУ ударів по російських військових об'єктах.

Україна прямо не підтверджує, що завдає ударів по російській території, але заявляє, що має на це повне право. Зокрема і моральне.

Регулярні вибухи

Пожежі на військових об'єктах в регіонах Росії почали траплятися регулярно після вторгнення в Україну 24 лютого.

Один з перших інцидентів стався на військовому аеродромі в Міллєрово (Ростовська область). Його активно використовувала авіація РФ, але 25 лютого в об'єкт влучила ракета "Точка-У". Така є на озброєнні як України, так і Росії.

Керівництво ЗСУ не підтвердило свою причетність до цього обстрілу.

Автор фото, MilitaryAviationInUA Підпис до фото, Пожежа на аеродромі в Міллєрово. Україна не підтвердила і не спростувала свою причетність до обстрілу

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Нові потужні удари відбулися в кінці березня і на початку квітня, коли вибухнули склад боєприпасів і нафтобаза в Бєлгороді.

В причетності до цього губернатор російського регіону В'ячеслав Гладков прямо звинуватив Київ.

"Пожежа на нафтобазі сталася внаслідок авіаудару з двох гелікоптерів збройних сил України, які зайшли на територію Росії на низькій висоті", - зазначив він.

В Україні не взяли на себе відповідальність, але і не спростували свою причетність.

Радник голови офісу президента Олексій Арестович зазначив, що "за все, що відбувається на території РФ несе відповідальність тільки керівництво Росії".

Вже за кілька тижнів схожа пожежа відбулась на нафтобазі в Брянську, а також на складі боєприпасів в Бєлгородській області.

Крім того, керівництво Воронезької і Курської області повідомляло, що місцева система протиповітряної оборони "декілька разів спрацювала", тобто знищила ворожі об'єкти у повітрі.

Автор фото, Reuters

Воронезький губернатор Олександр Гусєв навіть назвав, що саме це було. За його даними, вдалось збити українські безпілотники.

У випадку з Воронежем ціллю міг бути військовий аеродром "Балтімор".

Також майже щоденно керівники прикордонних областей Росії заявляють про обстріли пропускних пунктів і сіл "з боку України". Зазвичай, такі інциденти обходяться без жертв і значних руйнувань.

Українська розвідка каже, що це навпаки РФ вчиняє провокації, щоб мобілізувати населення.

Нервова реакція

Серія з вибухів і пожеж на російських складах викликала занепокоєння в міністерстві оборони РФ.

Речник відомства Ігор Конашенков зазначив, що вони "бачать спроби диверсій" з боку України.

"Бачимо спроби диверсій та завдання ударів українськими військами по об'єктах на території РФ, - сказав він і пригрозив, - Якщо такі випадки будуть продовжуватися, то збройні сили РФ завдадуть ударів по центрах прийняття рішень, у тому числі в Києві, від чого російська армія раніше утримувалася".

Західні союзники України прокоментували цю ситуацію і стали на бік України.

Так, міністр з питань збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі заявив, що ЗСУ можуть завдавати удари по території противника, бо це "частина війни".

"Україна може завдати удару вглиб супротивника, щоб атакувати його логістичні лінії, запаси палива, склади боєприпасів, і це частина війни", - заявив Гіппі.

Таку саму позицію висловив і британський міністр оборони Бен Воллес. Він назвав дії України "легітимним", вказавши, щоправда, що Британія зброї для таких ударів Києву не давала.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Британський міністр оборони Бен Воллес підтримав право України атакувати територію РФ

Зброю дальнього радіусу дії ЗСУ дійсно надає інший партнер - США.

Мова в першу чергу може йти про безпілотники Switchblade-600, які можуть пролетіти понад 40 км і зависнути над ціллю протягом 40 хвилин, перш ніж атакувати протитанковою боєголовкою.

В керівництві Білого дому вказують, що Україна може використовувати цю зброю на власний розсуд. Заборони на атаки російської території немає.

Кремль прогнозовано не погоджується з таким підходом. Речник міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова зазначила, що Росія відповість на обстріли своєї території.

"Така злочинна активність ЗСУ проти території Росії не може залишитися без відповіді. Хотілося б, щоб у західних столицях і в Києві всерйоз сприйняли заяву міноборони Росії про те, що подальше провокування України на завдання ударів по російських об'єктах обов'язково призведе до жорсткої відповіді з боку Росії, а радники західних країн, які перебувають в українських центрах прийняття рішень, необов'язково будуть проблемою для дій у відповідь Росії", - заявила вона на брифінгу 28 квітня.

Позиція України

Військове командування збройних сил України не звітувало публічно про обстріли території противника або такий намір.

Позицію України щодо цієї ситуації розкрив радник голови офісу президента і представник на мирних перемовинах з Росією Михайло Подоляк.

Вибухи у Бєлгородській, Воронезькій, Курській областях він пов'язав з процесом "роззброєння" Росії.

Автор фото, Пресслужба ОП Підпис до фото, Михайло Подоляк прокоментував обстріли російської території

"Як це пояснити? Дуже просто. Якщо ви (росіяни) вирішили масово атакувати іншу країну, масово вбивати там усіх підряд, масово тиснути танками мирних людей, а для забезпечення вбивств використовуєте склади у своїх областях, то рано чи пізно борги доведеться повертати. За такої інтенсивності та обсягу російського військового вторгнення в Україну відсидітися не вдасться. І тому роззброєння білгородсько-воронезьких складів убивць - абсолютно звичайний, природний процес. Карма - штука жорстока", - написав він в своєму телеграм-каналі 27 квітня.

Подоляк також іронічно зазначив, що російські нафтобази і склади могли згоріти через "божественне втручання".

Коментуючи публічну підтримку з боку Британії і США представник офісу президента заявив, що Україна захищатиме себе "в будь-який спосіб, зокрема ударами по складах і базах російських убивць".

Світ це право визнає, наголосив представник України.