Як херсонці саботують впровадження російських рублів

Керолайн Девіс

BBC News, Одеса

38 хвилин(и) тому

Автор фото, Konstantin.S Підпис до фото, Російська військова техніка на вулицях Херсона

Проросійська влада тимчасово окупованої частини Херсонської області заявила, що область з 1 травня "переходить у рублеву зону".

Однак український мер Херсона Ігор Колихаєв, якого росіяни "звільнили", не вірить у те, що це можливо, оскільки єдина діюча банківська система в регіоні - українська, а не російська.

Попри 60-денну окупацію, багато місцевих намагаються кинути виклик російським силам, обмінюючи отримані рублі на українські гривні.

Однак зробити це в умовах постійної небезпеки нелегко.

По всьому місту з'явилися знаки "Z" (російський воєнний символ). Над урядовими будинками встановили російські прапори. Українське телебачення відключене, а натомість транслюють російські телеканали. Центром міста, між блокпостами, їздять російські солдати на бронетехніці.

Зміна валюти — це ще одна спроба стерти українську ідентичність.

"Гадаю, більшість людей звідси поїдуть, якщо запровадять рубль", - сказала мені мешканка Херсона Ольга, яка відмовилась називати своє справжнє ім'я.

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"Поки що у місті працюють пункти обміну валют. Якщо мені платитимуть в рублях, я просто піду і обміняю їх на гривні, інші, гадаю, зроблять те саме. Це такий невеликий акт протесту".

Ольга не єдина, хто має такий план. Українські ЗМІ повідомляли, що деякі пенсіонери у Херсоні отримали пенсії в рублях, але вже обміняли їх на українські гривні.

Жити у Херсоні стало ще важче. Багато людей нервують навіть через розмову з журналістом. Коли ми підходимо до Ольги і запитуємо, як її справи, вона зітхає.

"Я жива, і в мене є їжа", - каже жінка.

За словами мера Колихаєва, за два місяці окупації близько 40% населення втекли з міста.

Багато херсонців розповіли, як їм важко платити за ті товари, які ще можна купити у спорожнілих супермаркетах. Магазини, ресторани та підприємства, за їхніми словами, закрилися, а економіка частково зупинилася, оскільки відрізана від більшої частини світу.

Раніше цього тижня російські сили призначили "нову херсонську адміністрацію", тому що мер Ігор Колихаєв "не співпрацював" з російськими силами, повідомило російське державне інформагентство "РИА Новости".

Підпис до фото, Російські військові "зняли" Ігоря Колихаєва з посади міського голови Херсона і призначили "свою адміністрацію"

Ігор Колихаєв розповів через відеозв'язок, що не припиняв працювати. Він скептично ставиться до того, чи зможе Росія успішно запровадити рубль.

"Я не маю підтверджень, що це сталося, - каже він. - Коли він може з'явитися? Коли банківська система України припинить працювати? В умовах окупації будь-що може статися, я не можу залізти в голову росіянам, щоб дізнатися, про що вони думають".

Українська влада припустила, що 1 травня Росія може спробувати організувати у регіоні референдум. На голосування планують винести питання щодо незалежності регіону від України та створення "Херсонської народної республіки" за зразком "ДНР" і "ЛНР". Однак будь-яка спроба зробити це розглядатиметься як спосіб узаконити інтервенцію Росії, зображуючи росіян як "визволителів".

Москва заперечує плани щодо проведення голосування у Херсоні, і наразі жителі міста кажуть, що не бачили жодних ознак цього.

Однак у соцмережах ходять чутки про те, як можуть розвиватися події. Деякі українці вважають, що Росія просто підробить результат і використає їхні посвідчення особи, до яких, як вони побоюються, росіяни можуть отримати доступ у захоплених адміністративних будівлях.

"Я не впевнена, що їм взагалі потрібно, щоб населення знало, що є референдум, - каже Ольга. - Гадаю, вони впораються і без нас. Можливо, я вже проголосувала".

Шляхи до безпеки перекриті

Кілька людей у Херсоні сказали нам, що шляхи до безпечніших районів України наразі повністю закриті. Єдина доступна дорога йде через Крим. Але це означає, що доведеться заїхати на російську територію, до чого кілька українців, з якими ми поговорили, не готові.

Однак Максим зрозумів, що це єдиний шлях до безпеки. Він відмовився називати своє справжнє ім'я, оскільки його сім'я все ще перебуває у місті. На кордоні його допитували, а охоронець перевірив тіло на наявність татуювань.

"Це було як у кіно, - каже він. - Ти сидиш на валізі під палючим сонцем і чекаєш на допит. Поруч ходять люди з автоматами. Було дуже страшно. Ніколи б не подумав, що мені доведеться через це пройти".

"Вони ставили мені однакові запитання по кілька разів, - каже він. - У мене є татуювання у вигляді блискавки Девіда Боуї, і вони постійно запитували: це символ "Азова?"

Підпис до фото, Спорожнілі полиці херсонських супермаркетів

Максим каже, що у черзі було чимало автівок з херсонськими номерами. Він дістався Грузії, а потів вирушив до Європи.

"У Грузії було відчуття, що я вийшов із в'язниці, - каже він. - Ніби мені повернули права людини".

Ті, хто залишився у Херсоні, бояться майбутнього.

"Я боюся гуманітарної катастрофи, - каже Ігор Колихаєв. - Хвилююся за людей, що залишились у місті, усі вони заручники".

"Це ніби ми вирушили у подорож зі 100 літрами бензину в баку авто, і їдемо, доки бензин не закінчиться. Я хочу порахувати, як довго ми зможемо їхати. Скільки ще ми зможемо везти місто?"