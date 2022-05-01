Привид Києва. Як народилась легенда, яка підняла дух українців

Лоуренс Пітер

BBC News

12 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Українські МіГ-29 не такі передові, як деякі російські винищувачі

Українські льотчики-винищувачі, яких набагато менше ніж російських пілотів такого ж класу, стали легендарними. Почасти й завдяки історії про аса ЗСУ на прізвисько Привид Києва.

Кажуть, що цей герой збив аж 40 ворожих літаків - неймовірний подвиг на військовій арені, де у небі домінує Росія.

Але тепер Командування ВПС України попередило у Фейсбук, що "Привид Києва - це супергерой-легенда, персонажа якого створили українці".

"Просимо українську громаду не нехтувати елементарними правилами інформаційної гігієни", - йдеться у повідомленні, яке закликає людей "перевіряти джерела інформації, перш ніж поширювати її".

Раніше міфічним льотчиком-асом вважали 29-річного майора Степана Тарабалку. Влада підтвердила, що він загинув у бою 13 березня і посмертно нагороджений медаллю Героя України.

Зараз у ВПС наголошують, що "Тарабалка - це не Привид Києва, і він не звив 40 літаків".

У повітряних силах Привид Києва описують, як "збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації ВПС, які захищають небо над столицею", а не як бойовий рекорд окремої людини.

Протягом кількох тижнів українці не знали, хто саме міг бути Привидом Києва, але це не зупинило поширення легенди у соцмережах.

Її використовував як маркетинговий бренд український авіавиробник, а українка Ірина Костиренко продемонструвала військовий значок, натхненний легендою.

Міністерство оборони опублікувало у твіттері відео, в якому відзначають героїзм Тарабалки.

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Військові експерти повідомили ВВС, що вони сумніваються, що один пілот міг збити 40 російських літаків.

Український військовий історик Михайло Жирохов назвав легенду про Привида Києва "пропагандою для підняття духу". Розмовляючи з ВВС із Чернігова, він зазначив, що на початку війни росіяни домінували в українському повітряному просторі, а тому український льотчик "міг збити лише два-три літака".

"Така пропаганда важлива, адже наші збройні сили менші, і багато хто думає, що ми не можемо зрівнятися з ними (росіянами. - Ред.). Нам це потрібно у воєнний час", - сказав він.

Той факт, що українські льотчики досі не дають Росії встановити повний контроль над небом, хоча вони літають на старіших МіГ-29 російського виробництва, надихнув цю сучасну легенду.

З усією своєю військовою могутністю у Росії було більше двох місяців, щоб вибити протиповітряну оборону України - і їй це не вдалося.

Українська влада підживлювала легенду про Привид Києва у перші дні війни.

Служба безпеки України (СБУ) показала льотчика-винищувача у своєму телеграмі й назвала його "янголом", який захищає українське небо і вже збив 10 російських літаків. Але на фото не вказано ім'я "янгола", а пізніше у ЗМІ повідомлялося, що використана фотографія була старою.

Автор фото, CБУ Підпис до фото, 27 лютого Україна назвала Привид Києва "янголом", який захищає українське небо

Український військовий експерт, який побажав залишитися анонімним, розповів ВВС, що легенда про Привида Києва "допомогла підняти бойовий дух у той час, коли людям потрібні прості історії".

Бойовий дух України також підвищила історія з крейсером "Москва".

Спочатку українські прикордонники кинули виклик російському крейсеру. Їхня зухвала відповідь стала гаслом війни й була увіковічена на популярній поштовій марці.

Потім Україна потопила "Москву", гордість Чорноморського флоту РФ, підбивши її двома ракетами "Нептун". Росія заявила, що на борту виникла пожежа, і що судно затонуло, але ракетну атаку не визнала.

Героїчні льотчики-винищувачі увійшли в національну міфологію й інших країн. Велика Британія вшановує відважних пілотів Королівських ВПС, які перехитрили могутнє нацистське Люфтваффе у битві за Британію 1940 року.

А сама Росія прославляє своїх льотчиків Другої світової, число яких було значно меншим, ніж у німців. Деякі з них свідомо врізалися у ворожі літаки, залишившись без боєприпасів.

Легенди на кшталт Привида Києва не дивують, коли дані про військові втрати обох сторін так контрастують.

30 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що Росія втратила на даний момент 190 літаків і 155 гелікоптерів.

Але незалежні військові аналітики Oryx вважають, що російські втрати становлять 26 літаків і 39 гелікоптерів, а також 48 безпілотників (БПЛА).

І Росія, і Україна приховують власні втрати. Підрахувати складно, тому що літаки часто падають на території, які контролює Росія, а деяким з них вдається приземлитися у Росії.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Переносні зенітні ракети відіграють важливу роль у захисті неба

Експерти сходяться на думці, що у багатьох випадках російські літаки були збиті ракетами класу "земля-повітря", насамперед переносними зенітно-ракетними комплексами (ПЗРК).

Джастін Крамп із консалтингової компанії Sybilline каже, що легенда про Привида Києва важлива, тому що у наш час соціальних мереж "людям потрібні міфи, герої та легенди, які допомагають згуртувати та віднайти сенс".