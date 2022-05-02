"Діти в Маріуполі пили воду з калюж, щоб вижити"

Джейн Морган

BBC Wales

25 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Наталія якомога частіше спілкується з Юлією, щоб підтримати подругу у важкі часи

Почувши, що діти подруги пили дощову воду з калюж, Наталія Робертс вирішила дати їм прихисток у своєму будинку в Уельсі.

Юлія і три її доньки (11-ти, шести і трьох років) опинилися у пастці в обложеному українському місті Маріуполь.

Після того, як їхній будинок знищили російські бомби, Юлії з дітьми довелося ховатися у підвалі без туалету, душу та електрики.

"У нас була невелика тарілка [супу] на трьох дітей щодня, - каже Юлія. - І одна склянка води".

"Діти постійно просили їсти, тому вона намагалася годувати їх перед сном, щоб вони не засинали голодними", - каже Наталія, яка спостерігає за тим, що відбувається в Україні, зі свого будинку на півночі Уельсу.

Автор фото, Yuliia Підпис до фото, Відео на маминому телефоні трохи розраджувало малечу у підвалі

"Коли йшов дощ, вони вибігали і пили з калюжі, і ця вода була неймовірно смачна. Потім знайшли кілька каструль, щоб зробити запаси".

Але прісної води критично не вистачало, і Юлії довелося залишити дітей і йти шукати джерело чи криницю.

Автор фото, Yuliia

Автор фото, Yuliia Підпис до фото, Ще кілька місяців тому Юлія та її родина насолоджувалися життям

"Найближча криниця була за три кілометри. Доводилось бігати туди під обстрілами", - згадує Юлія у відеощоденнику для програми BBC Wales Investigates.

А коли середня донька захворіла, лікувати її було нічим.

"У мене були гроші, але я нічого не могла купити, бо ніде нічого не було, все зламали, розграбували і знищили", - каже вона.

Підпис до фото, З початку березня портове місто Маріуполь перебуває в оточенні російських військ

Автор фото, Yuliia Підпис до фото, Юлії довелося сховатися у підвалі після того, як їхню квартиру в Маріуполі зруйнували російські бомби

Юлія і Наталія, яка п'ять років тому вийшла заміж і переїхали з України до Уельсу, були близькими подругами ще зі школи і завжди підтримували зв'язок - аж до початку війни в Україні.

Кілька днів, а іноді й тижнів, Юлія не виходила на зв'язок. Час від часу вона скидала Наталії відео з бомбосховища, де вони з доньками ховалися, поки її чоловік воює на передовій.

Автор фото, Yuliia

Автор фото, Yuliia

Юлія і її дівчатка - серед 11 мільйонів українців, що змушені залишити свої домівки. Вони тікали з Маріуполя під майже постійними обстрілами.

Зараз вони у Польщі, а Наталія робить все можливе, щоб допомогти Юлії та її родині отримати статус біженців в Уельсі.

Маріуполь, що опинився в облозі ще на початку березня, майже повністю перебуває під контролем російських військ, крім металургійного заводу "Азовсталь", який утримує група українських бійців.

Російські сили заблокували великий промисловий комплекс і продовжують його бомбардувати з повітря.

За словами мера міста, росіяни вбили понад 20 тисяч маріупольців, ще 100 тисяч не можуть виїхати через дії російської армії.

Підпис до фото, Наталія Робертс з мамою, яка також виїхала з Маріуполя

"У Маріуполі вона бачила людей, які загинули від ракетних ударів. В них не було ні рук, ні ніг", - каже Наталія.

"Я хотіла б, щоб Юлія була тут, в Уельсі. Мріяла, як ми разом чаюватимемо в нашій їдальні, і вони зможуть жити краще".

Тисячі британців запропонували їжу й дах біженцям з України.

86 тисяч українців оформили британські візи. Близько 27 тисяч вже приїхали до Великої Британії, а Уельс заявив, що хоче стати притулком для тих, хто рятується від жахів війни на своїй батьківщині.