"Діти в Маріуполі пили воду з калюж, щоб вижити"
- Джейн Морган
- BBC Wales
Почувши, що діти подруги пили дощову воду з калюж, Наталія Робертс вирішила дати їм прихисток у своєму будинку в Уельсі.
Юлія і три її доньки (11-ти, шести і трьох років) опинилися у пастці в обложеному українському місті Маріуполь.
Після того, як їхній будинок знищили російські бомби, Юлії з дітьми довелося ховатися у підвалі без туалету, душу та електрики.
"У нас була невелика тарілка [супу] на трьох дітей щодня, - каже Юлія. - І одна склянка води".
"Діти постійно просили їсти, тому вона намагалася годувати їх перед сном, щоб вони не засинали голодними", - каже Наталія, яка спостерігає за тим, що відбувається в Україні, зі свого будинку на півночі Уельсу.
"Коли йшов дощ, вони вибігали і пили з калюжі, і ця вода була неймовірно смачна. Потім знайшли кілька каструль, щоб зробити запаси".
Але прісної води критично не вистачало, і Юлії довелося залишити дітей і йти шукати джерело чи криницю.
"Найближча криниця була за три кілометри. Доводилось бігати туди під обстрілами", - згадує Юлія у відеощоденнику для програми BBC Wales Investigates.
А коли середня донька захворіла, лікувати її було нічим.
"У мене були гроші, але я нічого не могла купити, бо ніде нічого не було, все зламали, розграбували і знищили", - каже вона.
Юлія і Наталія, яка п'ять років тому вийшла заміж і переїхали з України до Уельсу, були близькими подругами ще зі школи і завжди підтримували зв'язок - аж до початку війни в Україні.
Кілька днів, а іноді й тижнів, Юлія не виходила на зв'язок. Час від часу вона скидала Наталії відео з бомбосховища, де вони з доньками ховалися, поки її чоловік воює на передовій.
Юлія і її дівчатка - серед 11 мільйонів українців, що змушені залишити свої домівки. Вони тікали з Маріуполя під майже постійними обстрілами.
Зараз вони у Польщі, а Наталія робить все можливе, щоб допомогти Юлії та її родині отримати статус біженців в Уельсі.
Маріуполь, що опинився в облозі ще на початку березня, майже повністю перебуває під контролем російських військ, крім металургійного заводу "Азовсталь", який утримує група українських бійців.
Російські сили заблокували великий промисловий комплекс і продовжують його бомбардувати з повітря.
За словами мера міста, росіяни вбили понад 20 тисяч маріупольців, ще 100 тисяч не можуть виїхати через дії російської армії.
"У Маріуполі вона бачила людей, які загинули від ракетних ударів. В них не було ні рук, ні ніг", - каже Наталія.
"Я хотіла б, щоб Юлія була тут, в Уельсі. Мріяла, як ми разом чаюватимемо в нашій їдальні, і вони зможуть жити краще".
Тисячі британців запропонували їжу й дах біженцям з України.
86 тисяч українців оформили британські візи. Близько 27 тисяч вже приїхали до Великої Британії, а Уельс заявив, що хоче стати притулком для тих, хто рятується від жахів війни на своїй батьківщині.