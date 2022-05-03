Скандал з "єврейською кров'ю": кінець нейтралітету Ізраїлю щодо війни в Україні?

32 хвилин(и) тому

Ізраїль люто відреагував на заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що лідер нацистів Адольф Гітлер "мав єврейську кров", і що "найзапекліші антисеміти, як правило, євреї".

Лавров зробив таку заяву, аби виправдати російське зображення України як "нацистської країни" попри те, що її президент Володимир Зеленський має єврейське походження.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю викликало посла Росії для "роз'яснення" і зажадало вибачень.

Ці коментарі також широко засудили в ізраїльському політикумі та пресі.

Jerusalem Post в аналітичній статті пише, що це означає, що Ізраїль більше не може залишатися нейтральним щодо війни в Україні.

Плани Єрусалиму "якимось чином залишитися поза війною" тепер скасовані, й Ізраїль має підтримати Україну, пишуть автори статті.

Інша ізраїльська газета Haaretz пише, що "гротескні заяви" Лаврова про Гітлера, зроблені аби виправдати російську агресію, розпалюють антисемітський вогонь у світі. Видання цитує Американський єврейський комітет: "Ми неодноразово говорили про необхідність денацифікації - у Москві, а не у Києві".

Газета також цитує міністра охорони здоров'я Ізраїлю та лідера партії Мерець Ніцана Горовиця: "В Україні немає неонацистського режиму. Зеленський - не нацист. І так, Ізраїль підтримує незалежність та територіальну цілісність України перед жорстоким російським вторгненням".

"Ізраїль підтримує неонацистів"

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Російське МЗС своєю чергою також відреагувало на скандал - воно прокоментувало заяву голови ізраїльського МЗС Яіра Лапіда.

"Євреї не знищували самі себе під час Голокосту. Звинувачувати євреїв в антисемітизмі - це кричущий рівень расизму щодо євреїв", - заявив напередодні Лапід.

Російське МЗС у вівторок опублікувало заяву, в якій назвало цей вислів Лапіда "антиісторичним" і таким, що "багато в чому пояснює курс нинішнього уряду Ізраїлю на підтримку неонацистського режиму в Києві".

Далі у заяві МЗС йдеться, що "історія, на жаль, знає трагічні приклади співпраці євреїв з нацистами", а потім у кількох абзацах розповідається про ці приклади.

"При цьому історична трагедія полягає в тому, що якщо під час Другої світової війни деякі євреї брали участь у злочинах вимушено, то В.Зеленський, який спекулює на своєму корінні, робить це цілком свідомо й добровільно. Прикривається походженням сам і прикриває ним справжніх неонацистів, духовних та кревних спадкоємців катів свого народу", - йдеться у заяві МЗС.

Що саме сказав Лавров

Автор фото, Getty Images

Інтерв'ю, яке Сергій Лавров дав італійському Mediaset, вийшло увечері 1 травня.

У відповідь на одне з питань російський міністр сказав, що на території України "пишно розцвіли" "мілітаристи та нацисти".

Журналіст Mediaset, який брав інтерв'ю у Лаврова, сперечався з такою оцінкою.

"Це ваше бачення, а Володимир Зеленський говорить зовсім інше. Він вважає, що денацифікація безглузда. Він же єврей. Нацисти, "Азов" - їх мало", - сказав він Лаврову.

Що на це відповів глава МЗС Росії? По-перше, на його думку, на існування нацизму в Україні вказує те, що у взятих у полон військових із таких підрозділів, як "Азов" та "Айдар", є татуювання у вигляді свастики та символів нацистських батальйонів, а самі вони нібито пропагують "Майн кампф" (автобіографічна книга Адольфа Гітлера).

Аргумент про те, що Зеленський - єврей, Лавров не вважав переконливим.

"Можу помилитися, але у Адольфа Гітлера теж була єврейська кров. Це абсолютно нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзатятіші антисеміти, як правило, євреї. "У сім'ї не без виродка", як у нас кажуть", - заявив він.

Як відреагували в Україні

На заяви Сергія Лаврова відреагували й в Україні.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк назвав заяви міністра "відверто антисемітськими".

"Ще одне свідчення, що саме Росія є правонаступником нацистської ідеології. Намагаючись переписати історію, Москва просто шукає аргументи для виправдання масових убивств українців", - наголосив він у твіттері.

Росія, на переконання представника ОПУ, "неадекватно оцінює світ і своє місце в ньому, переглядає світову історію на користь нацизму та права на вбивство, розширює військовий арсенал, не гребуючи технологіями тероризму та геноциду".

Голова ОП Андрій Єрмак назвав заяви Лаврова печерним антисемітизмом, який прикриває теорії змови, на яких завжди будуються диктаторські режими.

"Спочатку росіяни вдарили ракетами по території, де є меморіальний комплекс Бабин Яр. Тепер голова МЗС РФ Лавров порівнює Володимира Зеленського з Гітлером, який вбив 6 мільйонів євреїв. Бо, на думку Лаврова, "найзапекліші антисеміти, як правило, євреї", - написав Єрмак.

Про засудження слів Лаврова написав і голова МЗС України Дмитро Кулеба.

Фашистська ідеологія в Україні заборонена законом. Навіть радикальні праві партії, яких російська пропаганда називає "фашистськими", є непопулярними в Україні.

У 2019 році українські націоналістичні партії та радикальні організації висунули єдиного кандидата на посаду президента України. У підсумку він набрав 1,6% голосів.

Володимир Зеленський, який переміг на виборах з майже 74% голосів, має єврейське коріння. Під час Другої світової війни троє родичів Зеленського стали жертвами Голокосту, а його рідний дід пройшов війну у складі Червоної Армії і був нагороджений бойовими орденами.

"У мене єврейська кров. Я - президент. Нікому до цього немає діла. Ніхто про це не питає", - заявляв він в одному з інтерв'ю.