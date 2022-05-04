Нові правила допомоги для внутрішньо переміщених. Хто може її отримати і як

15 хвилин(и) тому

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З травня набули чинності нові правила надання допомоги внутрішньо переміщеним особам в Україні, тобто людям, які залишили свої домівки, тікаючи від війни. Тепер право на допомогу матимуть тільки українці з певних регіонів, перелік яких затверджує уряд. Або ж ті, у кого через війну житла не залишилось.

Невдовзі після російського вторгнення Кабінет міністрів схвалив надання фінансової підтримки для внутрішніх переселенців. Спершу йшлося про те, що на таку допомогу щомісячно мають право всі українців, які залишили свої домівки, але не виїхали за межі країни.

Кожен дорослий переселенець міг отримувати по 2 тис. гривень щомісяця.

Якщо йдеться про дітей та людей з інвалідністю, щомісячна допомога складала 3 тис. гривень.

Що змінилося

Нове рішення уряду обмежило перелік тих, хто має право на допомогу як внутрішні переселенці.

Тепер гроші будуть виплачувати:

Внутрішньо переміщеним особам, оселя яких залишилася в районі проведення бойових дій, в тимчасовій окупації або в оточенні.

Внутрішньо переміщеним особам, житло яких зруйноване або непридатне для проживання через військові дії.

Перелік регіонів та територіальних громад, вихідці з яких мають право на допомогу як ВПО, затверджує уряд.

У міністерстві соціальної політики зміни пояснювали тим, що в перші місяці війни свої домівки масово залишали мешканці північних регіонів України. Адже під окупацією або під загрозою захоплення був Київ, Чернігівська область, північ Київської, Сумська область тощо.

Відколи російські війська відкинули, люди отримали змогу поступово повертатися в свої домівки, хоча місцева влада в багатьох регіонах, зокрема в Києві та області, досі не рекомендує цього робити.

Усі, хто подавався на допомогу раніше, отримають виплати за березень та квітень повністю, зазначає мінсоцполітики. Але від травня виплати зможуть отримувати лише вихідці з певних регіонів.

Які регіони мають право на допомогу для ВПО?

Автор фото, Getty Images

До переліку, який затвердило міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, увійшли 270 територіальних громад з восьми областей України. Йдеться про регіони, де точаться активні бої або де контроль тимчасово захопила російська армія.

Донецька область - вся

Луганська область - вся

Херсонська область - вся

Запорізька область - 49 з 67 територіальних громад

Дніпропетровська область - 2 територіальні громади в Криворізькому районі

Миколаївська область - 15 з 52 територіальних громад

Одеська область - Вилківська міська територіальна громада в Ізмаїльському районі

Харківська область - 51 з 56 територіальних громад

Повний перелік регіонів, переселенці з яких мають право на допомогу, дивіться тут.

Як отримати допомогу як ВПО?

Слід стати на облік як внутрішньо переміщені особи - це можна зробити в "Дії" або на новому місці проживання в найближчому Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП). Там же слід отримати відповідну довідку, що ви та члени вашої родини - внутрішньо переміщені особи.

Якщо ви маєте право на допомогу як людина, яка втратила свій дім через війну, перш ніж подавати заяву як ВПО, вам слід подати заявку на відшкодування втрати за зруйноване житло через "Дію" або ЦНАП.

Подати заяву про отримання відповідної допомоги - це також можна зробити особисто в найближчому ЦНАПі або дистанційно в "Дії".

Кошти зараховуються на ваш рахунок за стандартом IBAN, його ви маєте вказати під час звернення.

Як довго будуть виплачувати допомогу?

Кошти будуть виплачувати щомісяця протягом воєнного стану та ще один місяць після того, як воєнний стан скасують.