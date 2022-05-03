У прикордонних з Україною областях РФ почастішали пожежі й вибухи. В інших російських регіонах - також

46 хвилин(и) тому

Автор фото, MCHS

У російському Бєлгороді, Курській області та на Пермському пороховому заводі сталися інциденти, в яких є поранені й загиблі. У прикордонних з Україною російських областях та у деяких інших останні два тижні часто трапляються пожежі й вибухи. Україна стверджує, що не організовує військові операції на території Росії.

З 11 квітня у прикордонних російських регіонах діє високий рівень терористичної небезпеки. Влада України заявляє, що не веде військових операцій на території Росії.

"Військові дії наразі тривають лише в межах України й не перекинулися до Росії, українська армія не організовує військові операції на російській території", - сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю арабським телеканалам "Аль-Арабія" та "Хадас".

При цьому Росія в багатьох з цих атак звинувачує Україну.

Бєлгород

У Бєлгороді в ніч з 2 на 3 травня лунали вибухи, повідомили місцеві телеграм-канали. Кореспондент "РИА Новости" повідомив про "гучний звук, схожий на вибух середньої сили" в центрі міста.

У соцмережах поширили відео, на якому спочатку чутно вибух, а потім масово спрацьовують автомобільні сигналізації.

Як зазначає "РИА Новости", при цьому в небі не було видно слідів роботи систем протиповітряної оборони.

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А у понеділок 2 травня губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков написав, що "прокинувся від двох сильних вибухів".

"За інформацією оперативного штабу, пошкоджень та руйнувань немає. Постраждалих немає", - написав він. Пізніше він повідомив, що "виконувалися бойові завдання нашої військової авіації у рамках спеціальної військової операції".

Днем раніше Гладков повідомив, що на кордоні трьох муніципалітетів - Борисівського, Бєлгородського районів та Яковлівського міського округу - сталася пожежа на території одного з об'єктів міноборони. Пошкоджено п'ять будинків мешканців хутора, два згоріли повністю. Один з мешканців отримав поранення.

Це вже далеко не перші інциденти у Бєлгороді. Ще 1 квітня вибух та пожежа сталися на нафтобазі "Роснафти". У російському міноборони заявили, що ракетний удар по ній завдали українські гелікоптери. Українська влада факт авіаудару по нафтобазі не підтверджувала, але й не спростовувала.

У середині квітня на мосту в Шебекінському районі Бєлгородської області пошкодили залізничну колію.

27 квітня ФСБ заявила про затримання двох росіян, які нібито готували диверсію у Бєлгородській області "на одному з об'єктів транспортної інфраструктури". Спецслужба назвала їх "прихильниками українського нацизму". Затримані нібито зізналися, що хотіли вивести з ладу залізничні колії, якими рухаються російські військові ешелони.

Того ж дня бєлгородський губернатор повідомив про вибухи на армійському складі боєприпасів у районі села Стара Нелидівка. Снаряди з території України кілька разів влучали й в село Журавлівка, заявляла обласна влада.

Курська область

Міст на перегоні Суджа-Сосновий Бір, який використовували для вантажоперевезень, частково обвалився, повідомив 1 травня у своєму телеграм-каналі губернатор регіону Роман Старовойт.

"Залізнична гілка використовувалася для пересування товарних складів. Постраждалих немає. Життю та здоров'ю громадян ніщо не загрожує", - написав він.

Автор фото, t.me/gubernator_46

Згодом посадовець повідомив, що підрив мосту був диверсією, а слідчі порушили кримінальну справу. Про затриманих не повідомляли.

30 квітня Старовойт повідомив про мінометний обстріл з боку України пункту пропуску в селі Крупець. За його словами, жертв, постраждалих і руйнувань не було, вогнева точка "була швидко придушена вогнем у відповідь військових і прикордонників". Цей самий пункт пропуску обстрілювали 29 квітня.

27 квітня Старовойт писав, що у небі над Курською областю перехопили український безпілотний літальний апарат. Раніше він повідомляв, що російські ППО збили два українські безпілотники в селі Борівське.

На початку березня курський губернатор розповідав про те, як у селищі Тьоткіне через коротке замикання вибухнула бойова машина, яку ремонтували на території цукроварні.

"Природний процес"

Про різні інциденти на стратегічних об'єктах - вибухи, пожежі та обвалення мостів - регулярно повідомляють і керівники інших прикордонних з Україною російських регіонів.

Українська влада зазвичай не підтверджує свою причетність до інцидентів на російській території, але й не спростовує.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк називає те, що відбувається, "абсолютно природним процесом".

"Причини руйнувань військової інфраструктури прикордонних областей можуть бути абсолютно різними. Аж до… божественного втручання у справи грішників, які в Страсний тиждень масово вбивали людей в українському Маріуполі",- написав він у своєму телеграм-каналі.

На тлі війни з Україною будь-які серйозні інциденти на російській території привертають особливу увагу ЗМІ й аудиторії - навіть попри відсутність видимого зв'язку з тим, що відбувається в сусідній країні.

Перм

На Пермському пороховому заводі ввечері 1 травня сталася пожежа, внаслідок якої загинули три працівниці підприємства. Двоє постраждалих померли вже у лікарні, а одна - на місці, повідомляли російські інформагенства.

Держінспекція праці у Пермському краї повідомила, що "1 травня близько 20:00 на виробничій ділянці № 12 виробництва "Пластмаси" сталося загоряння продукції". Місцева влада цю подію не коментувала.

В ГУ МНС у Пермському краї пояснили, що це підприємство - закрите, і його обслуговують спеціалізовані підрозділи пожежної охорони, що не входять до структури крайового ГУ МНС. Рік тому на цьому пороховому заводі також стався вибух - після того, як спалахнув склад зі "спецпродукцією"; постраждали троє людей.

На сайті заводу вказано, що там виготовляють заряди до реактивних систем залпового вогню "Град" і "Смерч", комплексів ППО, а також порох для стрілецької зброї.

Твер

Рано вранці 3 травня у селі Стара Костянтинівка під Твер'ю спалахнула автостоянка вантажних автомобілів. За даними УМВС у Тверській області, внаслідок пожежі 38 транспортних засобів повністю згоріли або частково пошкоджені. Причини пожежі невідомі.

Автор фото, MVD Tverskaya oblast

21 квітня у Твері сталася сильна пожежа у Центральному науково-дослідному інституті Військ повітряно-космічної оборони Росії. Повністю загасити пожежу вдалося лише наступного дня. Під завалами знайшли 22 загиблих. Причиною пожежі, за даними джерела ТАСС, стало коротке замикання. НДІ, як повідомляв "Коммерсант", брав участь у розробці ракетного комплексу "Іскандер".

Підмосков'я

У ніч на вівторок сильна пожежа спалахнула на підмосковному складі поліграфічної продукції в міському окрузі Богородський. Площа спалаху - майже 34 тис. кв. метрів, стався частковий обвал. За інформацією телеграм-каналу "112", приміщення, що спалахнуло, орендували видавництво "Освіта" і компанія "Сток Трейдинг".

У гасінні брали участь 109 людей та 37 спецмашин. Джерело ТАСС повідомило, що пожежа почалася у приміщенні з електронікою. Серед причин розглядають аварійну роботу електромережі та необережне поводження з вогнем.