Новий вечірній ракетний удар по українських містах. Що відомо?

1 година тому

Автор фото, Олександр Павлюк Підпис до фото, Місце падіння ракети біля Броварів

Ввечері 4 травня російські війська завдали ракетного удару по Дніпру і інших українських містах. Така масована атака відбувається другий день поспіль приблизно в один і той самий час.

Приблизно о 20:00 напередодні, 3 травня, декілька українських міст здригнулись від вибухів. Російські війська завдали ракетного удару по залізничній інфраструктурі відразу в декількох регіонах на заході, півдні і в центрі країни.

У Львові внаслідок ракетних ударів були пошкоджені три електропідстанції, частина міста опинилась без світла. Також вперше під ударом опинилось Закарпаття. Ракета влучила у підстанцію біля вокзалу у Воловці.

Одна з російських ракет вдарила також по території Долинської громади на Кіровоградщині. Ще дві прилетіли в об'єкти інфраструктури в Болградському районі Одеси

Поблизу Києва і Вінниці українська система протиповітряної оборони змогла перехопити ракети. Зокрема, одна з них, яка летіла на столицю, була збита неподалік від міста в районі Одеської траси.

Обстріл Дніпра

В середу, 4 травня, біля восьмої вечора на майже всій території України знову залунала повітряна тривога. Виняток - окуповані території Криму і Херсонської області. Тривога тривала майже три години.

Ще до її завершення стало відомо про перші об'єкти, які були вражені російськими ракетами.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що центр його міста потрапив під обстріл.

Автор фото, Unian Підпис до фото, Мер Дніпра повідомив про обстріл центру міста

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Згодом керівник "Укрзалізниці" Олександр Камишін уточнив, що постраждала залізнична інфраструктура.

"Черговий ракетний обстріл залізничної інфраструктури в Дніпрі. Серед залізничників постраждалих немає", - уточнив Камишін.

Пошкодження інфраструктури оцінять пізніше.

В телеграм-каналах з'явилось відео влучання ракети в залізничний міст через річку Дніпро. ВВС не може оперативно верифікувати достовірність запису.

Голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що по місту було запущено дві ракети.

"Два ракетні удари по Дніпру. Одну ракету збила наша ППО. Друга поцілила у залізничну інфраструктуру. Людей не зачепило. Є руйнування. Рух потягів зупинено", - повідомив він.

Згодом "Укрзалізниця" повідомила про затримку поїздів на деяких напрямках. Наприклад, потяг "Київ - Дніпро" затримується на майже 7 годин.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко запевняє, що українська ППО збило ракету на "підльоті до мосту".

"Доблесне Українське ППО за моїми даними збило сьогодні щонайменше дві крилаті ракети. Одну в Дніпрі на підльоті до мосту. Другу у Броварському районі Київської області", - зазначив він.

Ситуація в інших містах

Ракетний обстріл Броварського району підтвердив і голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Павлюк.

"За попередньою інформацією ракета збита ППО між селами Требухів та Красилівка. Внаслідок падіння уламків є загоряння чагарника. На місці працює ДСНС", - зазначив він.

Автор фото, Олександр Павлюк Підпис до фото, Уламки збитої ракети під Броварами

Також про успішну роботу протиповітряної оборони повідомили в Черкасах. Місцевий голова ОВА Ігор Табурець вказав, що вибухи в місті мають саме таку причину.

В соцмережах вказують, що вибухи ввечері в середу зафіксовані в Запоріжжі, Одесі, Кропивницькому і Миколаєві. Щодо останнього, то мер Олександр Сенкевич підтвердив інформацію.

"У Миколаєві лунають вибухи. Друзі, залишайтесь в укриттях! У жодному разі не стійте біля вікон і не публікуйте фото чи відео", - повідомив він.

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що обстріл був за межами обласного центру - Кропивницького.

"Є приліт в інфраструктурний об'єкт за межами обласного центру. Всі служби працюють", - додав він.

Росія не заперечує, що б'є по залізничній інфраструктурі України. Міністерство оборони цієї країни зранку 4 травня підтвердило інформацію про обстріли.

"Високоточною зброєю великої дальності повітряного та морського базування знищено шість тягових електропідстанцій у районах залізничних станцій Підбірці, Львів, Воловець, Тимкове та П'ятихатки, через які українському угрупованню військ на Донбасі здійснювалась доставка озброєння та боєприпасів виробництва США та європейських країн", - так прокоментували свої дії в РФ.