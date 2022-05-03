"Сирени обірвали наш сон". Ед Ширан і "Антитіла" випустили спільну пісню
- Софі Вільямс та Ольга Пона
- BBC News, Львів
Український гурт "Антитіла" та британський співак Ед Ширан презентували спільну пісню. Прем'єра кліпу під назвою "2Step/Сирени обірвали наш сон…" відбулася 2 травня.
Усі зароблені кошти підуть на допомогу Україні.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії "Антитіла" припинили свою музичну діяльність і повним складом вступили до лав територіальної оборони ЗСУ.
"Ед відчуває біль, співчуття та симпатію до українського народу", - розповів ВВС фронтмен "Антитіл" Тарас Тополя.
За його словами, текст пісні був написаний, коли він служив у Бородянці.
Селище міського типу Бородянка на північний захід від Києва дуже постраждало під час війни з Росією. Ворог обстрілював його з літаків, танків та артилерії, вбивав і катував місцевих жителів. 1 квітня українська армія звільнила Бородянку.
Тополя також розповів, що частину синхронів для кліпу знімали у Харкові, там, де він зараз служить разом з іншими учасниками гурту.
"Ми просто зупинялися посеред дороги і співали у дикій глушині".
Наприкінці березня "Антитіла", дізнавшись про благодійний концерт, який влаштовує Ед Ширан, запропонували йому створити телеміст з Києвом.
Відео українських музикантів, записане під час чергування в теробороні, стало вірусним. Однак організатори концерту, на якому виступав Ширан, відхилили пропозицію через зв'язок українського гурту з військовими, розповів Тополя, тож команда Ширана запропонувала пряму співпрацю з гуртом.
"Я дуже радію, що відомий співак підтримує українців, - каже Тополя. - Це вже збільшило поінформованість про ситуацію в Україні, і цей процес триває".
"Ед Ширан, його команда та інші розуміють, що нам потрібна допомога й підтримка, щоб вижити і перемогти. І я дуже вдячний за це".
Учасники гурту заявили, що тимчасово відмовилися від музики, щоб допомагати на передовій.
"Коли ваш дім у небезпеці, ви повинні захищати його. Ви маєте щось робити", - каже Тополя.
Він також подякував британцям за їхню підтримку та закликав розпочати обговорення того, як так сталося, що цю війну допустили.
"Я хочу, щоб люди у Великій Британії почули мої слова. Ми повинні говорити про причини війни, а не лише про її наслідки", - сказав він.
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