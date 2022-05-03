"Сирени обірвали наш сон". Ед Ширан і "Антитіла" випустили спільну пісню

Софі Вільямс та Ольга Пона

BBC News, Львів

7 хвилин(и) тому

Автор фото, Antytila Підпис до фото, Гурт "Антитіла" у повному складі приєднався до територіальної оборони

Український гурт "Антитіла" та британський співак Ед Ширан презентували спільну пісню. Прем'єра кліпу під назвою "2Step/Сирени обірвали наш сон…" відбулася 2 травня.

Усі зароблені кошти підуть на допомогу Україні.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії "Антитіла" припинили свою музичну діяльність і повним складом вступили до лав територіальної оборони ЗСУ.

"Ед відчуває біль, співчуття та симпатію до українського народу", - розповів ВВС фронтмен "Антитіл" Тарас Тополя.

За його словами, текст пісні був написаний, коли він служив у Бородянці.

Селище міського типу Бородянка на північний захід від Києва дуже постраждало під час війни з Росією. Ворог обстрілював його з літаків, танків та артилерії, вбивав і катував місцевих жителів. 1 квітня українська армія звільнила Бородянку.

Тополя також розповів, що частину синхронів для кліпу знімали у Харкові, там, де він зараз служить разом з іншими учасниками гурту.

"Ми просто зупинялися посеред дороги і співали у дикій глушині".

Автор фото, Antytila

Наприкінці березня "Антитіла", дізнавшись про благодійний концерт, який влаштовує Ед Ширан, запропонували йому створити телеміст з Києвом.

Відео українських музикантів, записане під час чергування в теробороні, стало вірусним. Однак організатори концерту, на якому виступав Ширан, відхилили пропозицію через зв'язок українського гурту з військовими, розповів Тополя, тож команда Ширана запропонувала пряму співпрацю з гуртом.

"Я дуже радію, що відомий співак підтримує українців, - каже Тополя. - Це вже збільшило поінформованість про ситуацію в Україні, і цей процес триває".

"Ед Ширан, його команда та інші розуміють, що нам потрібна допомога й підтримка, щоб вижити і перемогти. І я дуже вдячний за це".

Учасники гурту заявили, що тимчасово відмовилися від музики, щоб допомагати на передовій.

"Коли ваш дім у небезпеці, ви повинні захищати його. Ви маєте щось робити", - каже Тополя.

Він також подякував британцям за їхню підтримку та закликав розпочати обговорення того, як так сталося, що цю війну допустили.

"Я хочу, щоб люди у Великій Британії почули мої слова. Ми повинні говорити про причини війни, а не лише про її наслідки", - сказав він.