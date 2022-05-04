ЗРК "Містраль" на пікапах. Як українські військові прилаштували ракети від Норвегії

1 година тому

Автор фото, "Повернись живим"

Зенітно-ракетні комплекси "Містраль", які українська армія отримала від Норвегії, увійдуть до складу мобільних вогневих груп, що збиватимуть російські безпілотники та гелікоптери.

Такий висновок можна зробити з фото фонду "Повернись живим", на якому ці ЗРК вперше можна побачити вже на озброєнні ЗСУ.

"А ось і ПЗРК "Містраль" від Норвегії під'їхали", - прокоментував фото воєнний оглядач Михайло Жирохов.

На знімках видно, що "Містраль" встановили на спеціальному лафеті у кузові пікапа.

У Норвегії ці "Містралі" використовували на флоті - на корабельних станках встановили по дві ракети.

Тож під час передачі Україні постало питання, як саме облаштують зняті з кораблів зенітно-ракетні комплекси.

Автор фото, МІНОБОРОНИ НОРВЕГІЇ

Зараз видно, що на українських пікапах буде станок з однією ракетою.

"Мобільні вогневі групи ПЗРК і ПТРК мають бути швидкими. По ворожих безпілотниках та гвинтокрилах, а в майбутньому — і по російських винищувачах вони працюють, зокрема, "Стінгерами" та "Іглами" (інші ракетні комплекси, які вже застосовують українські військові. - Ред.) Й така робота конче потребує мобільності", - пояснив керівник військового відділу фонду "Повернись живим" Андрій Римарук.

"За останні дві доби ЗСУ ліквідували майже 20 ворожих БПЛА загальною вартістю близько 2 млн доларів", - повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у вівторок.

Автор фото, Головнокомандувач ЗСУ Підпис до фото, "Орлани" та інші безпілотники, які використовує Росія, зараз все частіше знищуються українською армією завдяки отриманим зенітно-ракетним комплексам

"Містралі" здатні збивати і гелікоптери, і літаки на малих висотах. Також експерти не виключають їхню роботу по крилатих ракетах.

"Містраль" (Mistral) - це зенітно-ракетний комплекс французького виробництва, який розробили у 1980-х та модернізували у 2000-х.

"Містралі" вважають легкими у користуванні й працюють за принципом "fire and forget" ("вистрілив і забув") - тобто оператору не потрібно вести ракету до цілі.

Це дозволяє розрахунку після пострілу одразу зникнути з місця пуску й уникнути удару у відповідь.

Ракета "Містраль" здатна вражати надзвукові цілі на висотах до 3000 метрів. Але знищує і об'єкти на невеликих висотах понад 5 метрів.

ЗРК має дальність дії до шести кілометрів.

Автор фото, HTTPS://WWW.MBDA-SYSTEMS.COM/ Підпис до фото, Містраль на броньовику - один із способів використання ЗРК

Швидкість польоту ракети "Містралів" - 2,6 маха, а максимальна швидкість цілі, яку вони можуть збити - 1,5 тис. км на годину.

Особливість ракети - вона універсальна для всіх варіантів та способів запуску з усіх можливих установок: кораблів, машин та переносник ЗРК.

Виробник вказує, що навчання показали рівень влучань "Містралей" на рівні понад 95%

Україна отримала від норвежців близько 100 таких зенітно-ракетних комплексів, які зняла зі своїх кораблів.

Також багато європейських союзників України мають на озброєнні різні системи "Містралей".