"Діти тулились до бетону". Як перший ракетний удар Росії вплинув на життя Закарпаття

Катерина Паллаг

для ВВС News Україна, Закарпаття

16 хвилин(и) тому

Вперше від початку широкомасштабної війни Росії проти України російська ракета прилетіла на Закарпаття. Влучила у залізничну підстанцію селища Воловець у Карпатах.

До Воловця від війни переїхали понад дві з половиною тисячі переселенців. Надвечір понеділка звуки вибухів знову нагадали їм про війну. Місцеві ж почули та відчули її вперше.

Очевидці кажуть, що "приліт" стався за хвилину після відбою повітряної тривоги. Попри численні уламки і розбиті вікна, обійшлося без жертв та поранених.

У Воловці підраховують збитки, ліквідовують наслідки вибуху та звикають жити по-новому.

Для тихого досі Закарпаття розпочалася нова глава війни - російські крилаті ракети почали прилітати і сюди.

Автор фото, ВВС

"Діти падали на землю"

"Ми цього аж ніяк не очікували"- розповіла у коментарі ВВС News Україна жителька Воловця Олена Шишканинець.

За словами жінки, після двогодинної повітряної тривоги пролунав відбій, а за кілька секунд - потужний вибух.

"Я бачила цю ракету, вона летіла дуже низько. Люди були розгубленими, а діти-переселенці, які вже бачили подібне у своїх містах, падали на землю й тулилися до бетону ", - продовжує жінка.

Переселенець з Харкова Володимир приїхав до Воловця всього п'ять днів тому. Проте навіть тут, каже, не відчував себе у безпеці.

"Ми були під бомбардуваннями у Харкові. Зараз спокій можна знайти хіба на іншому кінці планети"- додає чоловік.

Автор фото, Закарпатська ОВА Підпис до фото, Уламки ракети, яка поцілила у залізницю

У Закарпатській ОВА повідомили, що ракета влучила в залізничну підстанцію. Серйозних руйнувань не було, проте рятувальники боролися з пожежею упродовж трьох годин.

Вибухом пошкодило розподільчий газопровід - майже 60 осель залишилися без газу. Вибухова хвиля вибила скло в прилеглих будинках, а уламки ракети зрешетили припарковані авто.

"Цинічний, але не дивний для РФ обстріл"

Залізнична станція у Воловці - знайоме місце для майже усіх любителів походів у гори.

Звідси розпочинаються туристичні маршрути на Боржавську полонину чи Вододільські Бескиди. Селище міського типу живе туризмом, жодних військових або стратегічних об'єктів тут немає.

Голова обласної військової адміністрації Віктор Микита назвав дії ворога "цинічними, але не дивними для РФ". Адже Закарпаття - гуманітарний регіон. Залізничне сполучення тут використовують лише для переміщення гумвантажів та евакуації людей з "гарячих точок".

За словами Микити, росіяни прагнуть паралізувати роботу транспортної інфраструктури. Ця артерія веде до Ужгорода, Мукачева та Чопа.

Електричну підстанцію, яку пошкодила ракета, - швидко відремонтували, газопостачання у Воловці вже також відновили.

Тим часом власники пошкоджених будинків латають дахи та облаштовують сховища на випадок наступних повітряних тривог.

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"Люди сиділи у сховищах до ранку"

Місцева жителька Наталія під час повітряної тривоги годувала худобу. Виття сирен, каже, не почула. "Відкриваю вхідні двері й вибух… Двері впали на мене. Скла на вікнах немає, люстра ледь тримається, уламком пробило холодильник, зірвало частину даху", - перераховує Наталія.

Автор фото, ВВС

Цієї ночі члени родини Наталії спали по черзі - боялися повторних прильотів та мародерів, які могли проникнути через розбиті вікна.

До наступних тривог, каже жінка, ставитимуться відповідально - йтимуть у підвал.

Михайло Ківкович - начальник відділу оборонної роботи місцевої селищної ради. Він каже, що дехто з переляку, попри відсутність тривоги, цілу ніч провів в укритті.

"Сьогодні бачив, як багато машин виїхало з селища. Думаю, люди будуть більш відповідально ставитися до тривог" - додав він.

Цей обстріл вчергове показав, що безпечних місць в Україні немає ніде - навіть у найвіддаленішому куточку в Карпатах.