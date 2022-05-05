"Вівтарник Путіна" і НАТО. Як Папа Римський посварився з Кирилом через Україну

42 хвилин(и) тому

Автор фото, TASS/Spaziani

Папа Римський Франциск в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera розповів про свою розмову з патріархом Кирилом, що відбулася ще 16 березня. У ній понтифік, за його словами, вислухав від очільника РПЦ 20-хвилинну лекцію про причини російського вторгнення в Україну й закликав його "разом шукати шлях до миру".

Російська ж патріархія назвала виклад розмови Папою "некоректним за тональністю" та надала докладне роз'яснення, де згадала про "плани НАТО" та "підлітний час до Москви".

Що сказав Папа Римський?

Автор фото, Stefano Spaziani Підпис до фото, Папа римський Франциск 20 квітня 2022 року під час щотижневої аудієнції у Ватикані

З 24 лютого Папа Римський Франциск закликає до миру. В інтерв'ю він розповів, що у перший же день війни зателефонував президенту України Володимиру Зеленському.

З Володимиром Путіним понтифік не зв'язувався, але через кардинала П'єтро Пароліна на двадцятий день війни передав російському президенту, що готовий приїхати до Москви.

Говорив він і про візит до України, але конкретні дати не озвучував. ЗМІ повідомляли, що Папа римський тричі просив Володимира Путіна забезпечити гуманітарний коридор для евакуації цивільних з Маріуполя, зокрема на судні під прапором Святого престолу, але позитивної відповіді не отримав.

У релізі на сайті патріархії від 16 березня повідомили, що "відбулося детальне обговорення ситуації на українській землі. Особливу увагу приділили гуманітарним аспектам поточної кризи". Сторони, згідно з пресрелізом, підкреслили значення перемовин та висловили надію на досягнення "швидшого справедливого миру".

Однак за півтора місяця в інтерв'ю найпопулярнішій італійській газеті Папа Франциск розповів, що розмова почалася з 20-хвилинної лекції патріарха Кирила про причини війни.

"Він зачитував з аркуша, який тримав у руці, всі виправдання російського вторгнення. Я його вислухав і відповів: я нічого цього не розумію. Брате, ми не державні посадовці, ми повинні говорити не мовою політики, а мовою Ісуса. […] Тому ми маємо шукати шляхи до миру, ми маємо зупинити війну. Патріарх не повинен опускатися до рівня путінського вівтарника", - розповів понтифік.

Папа Римський сказав, що не знає, чи спровокували Путіна і припустив, що такою провокацією міг бути "гавкіт НАТО біля воріт Росії".

Що сказала російська церква?

Автор фото, patriarchia.ru Підпис до фото, Патріарх Кирило й Володимир Путін на Великодній літургії 24 квітня 2022 року

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4 травня відділ зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату відповів на інтерв'ю Папи римського довгим "роз'ясненням". У ньому відомство шкодує, що "Папа Франциск обрав некоректну тональність, аби передати зміст цієї розмови" й наголосило, що "такі висловлювання навряд чи сприятимуть налагодженню конструктивного діалогу" між церквами.

Очевидно, у роз'ясненні патріархії й наводять перші 20 хвилин "виправдань російського вторгнення". Патріарх розпочав розмову про життя у різних інформаційних полях - на його думку, "західні ЗМІ не говорили або практично не говорили про деякі з тих фактів".

Патріарх Кирило розпочав бесіду з 2014 року - з подій на Майдані у Києві, приділивши особливу увагу травневим подіям в Одесі: "Ми стежили за всім цим по телебаченню практично у прямому ефірі. Цей жахливий урок Одеси вплинув на рішення мешканців південного сходу України захищати свої права".

Потім патріарх, за даними пресслужби, нагадав про те, як "наприкінці радянської епохи Росію запевнили, що НАТО ні на один дюйм не просунеться у східному напрямку". Він зазначив, що нібито цю обіцянку "порушили" і назвав "найнебезпечнішою ситуацією" вступ до НАТО "колишніх радянських балтійських республік".

Він вказав понтифіку на те, що "підлітний час ракет становить лише кілька хвилин" до Санкт-Петербурга, а "у разі вступу України до НАТО, до Москви підлітний час також становив би кілька хвилин". За його словами, Росія ніяк не могла і не може цього допустити.

Гуманітарному аспекту в "роз'ясненні" приділено лише один абзац - у ньому йдеться, що для патріарха "ця ситуація пов'язана <...> з великим болем".

"Моя паства перебуває по обидва боки протистояння, це переважно православні люди", - цитує його пресслужба. Патріарх Кирило запитав, як Російська православна й Римо-католицька церкви можуть "досягти зміцнення миру і справедливості".

Відповіді ці запитання "роз'яснення" не дає.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Зустріч патріарха Московського і всієї Русі Кирила і Папи римського Франциска у Гавані у 2016 році

Патріарх Кирило і Папа Франциск зустрічалися у 2016 році на Кубі. Цьому передувала довга й нелегка підготовча робота.

Нова зустріч двох предстоятелів мала відбутися незабаром - 14 червня, в Єрусалимі.

"Це була б наша друга зустріч, вона не мала стосунку до війни. Але ми її скасували - ми погодилися, що вона подасть світові не той сигнал, який нам потрібен", - сказав Папа Франциск у своєму інтерв'ю.