У Росії після вторгнення в Україну почали палити військкомати

42 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

У Росії після вторгнення в Україну почали підпалювати військкомати. Новини про підпали надходили вже з шести регіонів. Останній випадок стався у Нижньовартовську - там у будівлю військкомату кинули пляшки з "коктейлями Молотова".

Чи пов'язані між собою випадки підпалів, про які писали ЗМІ, невідомо.

При цьому раніше такої кількості підпалів не було. ВВС вдалося знайти у ЗМІ згадки лише про три випадки пожеж, пов'язаних із військкоматами, за весь календарний рік до вторгнення в Україну, що почалося в ніч на 24 лютого. Причому у двох з них - у Пензі та у Іванові - горіли будівлі, де комісаріати розміщувалися раніше. А у середині жовтня горіла будівля збірного пункту військкомату в Москві.

Радник голови офісу президента України Олексій Арестович стверджує, що після початку війни сталися "десятки" підпалів військкоматів у Росії, але підтвердження цих даних ВВС не має.

Нинішні пожежі відбуваються на тлі чуток у соцмережах й деяких ЗМІ про те, що в Росії через війну в Україні оголосять мобілізацію. Наприклад, про те, що така мобілізація може розпочатися 9 травня, з посиланням на західних посадовців повідомляв американський телеканал CNN. У Кремлі ці дані назвали "нісенітницею".

1 квітня в Росії стартував весняний призов, який триватиме до 15 липня. У рамках призовної кампанії до лав армії мають стати близько 135 тисяч людей.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу обіцяв, що призовників не відправлятимуть "у гарячі точки". Ці заяви пролунали після повідомлень про те, що в Україні в полон потрапили російські строковики, хоча влада стверджувала, що участі в бойових діях вони не беруть.

Жовто-блакитні ворота

Перший підпал військкомату, про який написали ЗМІ, стався наприкінці лютого - тоді спалахнув комісаріат у Московській області. Як писав "Московский комсомолец", підозрюваним у цій справі став 21-річний місцевий мешканець: 28 лютого він розбив вікна будівлі й кинув туди пляшки з "коктейлями Молотова".

"Ба більше, ворота військового комісаріату розфарбували в кольори українського прапора і залишили провокаційний напис про спецоперацію Збройних сил РФ", - стверджувала газета.

Підмосковна поліція офіційно підпал не коментувала. За даними "МК", затримати 21-річного підозрюваного вдалося лише 8 березня. А 13 березня він втік з відділку поліції, нібито відпросившись у туалет.

"Хотів зірвати призовну кампанію"

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3 березня провладні телеграм-канали у Росії розповіли про те, що у Воронежі невідомий розбив банку з легкозаймистою рідиною біля вхідних дверей до військкомату. Коли почалася пожежа, палій втік, писав канал "ОПЕР слил".

"Вогонь пошкодив частину дверей, постраждалих, на щастя, немає", - стверджували автори допису. Про інцидент із посиланням на телеграм-канали писало місцеве видання "Новости Воронежа". Інших подробиць про подію немає.

За тиждень після цього чоловік спробував підпалити будівлю військового комісаріату у місті Березовський у Свердловській області. Це сталося в ніч проти 11 березня, але деталі події стали відомі лише за кілька днів. Як писала "Комсомольская правда", пожежу влаштував 24-річний консультант магазину електроніки.

У військкоматі сказали виданню E1, що спроба підпалу "була невдалою", майно "не постраждало". Джерело видання стверджує, що палій "зізнався, що хотів зірвати призовну кампанію".

12 березня суд відправив чоловіка до СІЗО. Йому інкримінують "замах на вбивство". Захист намагався оскаржити це рішення, але безрезультатно.

Схожа історія сталася у місті Шуя в Іванівській області. Там у ніч із 18 на 19 березня невідомий кинув у вікно місцевого військкомату запальну суміш, писало видання IvanovoNews. Видання зауважило, що цими ж днями в Шуї з'явилися "написи з критикою спецоперації в Україні".

Яскраві деталі затримання палія наводило ще одне місцеве видання "Ивановские новости": "Силовикам знадобилося п'ять годин, щоб виявити піромана. До розшуку факіра долучились працівники МВС та ФСБ. На допиті шуйський палій повідомив, що в ніч з п'ятниці на суботу 19 березня випив три пляшки портвейну. Після цього мешканця Шуї потягнуло на подвиги".

Видання стверджує, що палій "детально продумав план втечі" і навіть "по-кіношному" змінив одяг, але поліцейські змогли його знайти. Чоловіка відправили до СІЗО, але за якою статтею порушено кримінальну справу - невідомо.

Судячи з фото у ЗМІ, внаслідок пожежі постраждало вікно будівлі.

У ніч на 18 квітня невідомі закидали "коктейлями Молотова" військкомат у селищі Зубова Поляна у Мордовії. Внаслідок пожежі постраждали кімнати, де зберігали дані призовників, згоріли також кілька комп'ютерів.

Нарешті, у ніч проти 4 травня невідомі закидали "коктейлями Молотова" військкомат у Нижньовартовську (Ханти-Мансійський автономний округ). Відео інциденту оприлюднив канал Ural Mash.

"Двоє невідомих атакували посеред ночі - кинули в будівлю вісім саморобних снарядів і підпалили обшивку холу на першому поверсі. Поблизу були поліцейські - вони й загасили вогонь", - стверджує канал.

За даними Ural Mash, у військкоматі розбиті шибки й вигорів передпокій, але ніхто не постраждав.

Підозрюваних у підпалі наразі не знайшли.