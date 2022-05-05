Як і навіщо Росія захопила волонтерів, які везли літніх і хворих з-під обстрілів

Ендрю Гардінг

Донбас

1 година тому

Автор фото, Supplied Підпис до фото, Михайло з дружиною Юлією

Близько 2 тисяч цивільних опинилися у пастці у прифронтовому місті Попасна на сході України, де Росія намагається нарощувати наступ.

Місцева влада каже, що запасів їжі у Попасній вистачить на тиждень, а всі рятувальні роботи призупинили після того, як в регіон поїхали три евакуаційні автобуси, але повернувся лише один.

За словами посадовців, п'ятеро водіїв-волонтерів та інші працівники, що були з ними, або зникли безвісти, або потрапили в полон до росіян.

"З кожним днем росіяни просуваються трохи далі. Ситуація дуже складна", - каже керівник Попаснянської міської ВЦА Микола Ханатов.

Невеликі групи волонтерів на автівках й автобусах дуже допомагають в евакуації, особливо літніх та немічних людей, - тих, хто намагався, але не зміг виїхати з регіону, рятуючись від наступу РФ.

"Ми підійшли досить близько до лінії фронту і вивозили сліпих, людей на милицях", - каже Гай Осборн, британський вчитель математики, що волонтерить у невеликій благодійній організації в цьому районі.

Підпис до фото, Британець Гай Осборн (праворуч) допомагає вивозити літніх та хворих людей

Минулої п'ятниці місцевий вчитель історії Михайло Панков вирушив на шкільному автобусі до Попасної, сподіваючись вивести звідти кілька десятків цивільних, що тижнями ховалися у підвалах.

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Попасна розташована між Луганськом і Донецьком, які з 2014 року утримують проросійські сепаратисти.

Його дружина Юлія Пинзелик благала припинити поїздки, оскільки російські сили поступово взяли під свій контроль майже все місто.

"Він упертий. Сказав, що не боїться і що людям потрібна допомога", - розповідає вона.

За кілька годин ще один шкільний автобус повернувся у Бахмут з кількома літніми людьми. Вони сиділи майже в тиші, вочевидь дуже вражені тим, що відбувається.

"Це було так страшно. Ми два місяці у підвалах сиділи", - сказала одна літня жінка і розплакалася.

Однак Михайло і його автобус не повернулися. Як і водій третього автобуса. Є повідомлення про те, що один з автобусів обстріляли.

"Я боялася найгіршого", - каже Юлія.

12-річна дочка Михайла Варвара записала емоційне звернення у соцмережах, у якому попросила повернути її батька:

"Дуже вас прошу, поверніть мого тата. Нам без нього дуже погано, ми за ним сумуємо. Будь ласка, поверніть мені мого тата".

Автор фото, Supplied Підпис до фото, Дочка Михайла Варвара записала емоційне звернення у соцмережах, у якому попросила повернути її батька

Але потім російський телеканал показав кадри, на яких Михайло спочатку сидить із зав'язаними очима, а потім розмовляє з російським журналістом.

Солдат у кадрі пояснив, що Михайла знайшли на території Росії, що його підозрюють у шпигунстві і що він намагався визначити цілі для української артилерії.

"Це смішно. Він учитель історії. Займається спортом. Ось і все", - каже Юлія.

Але відео принаймні підтвердило, що її чоловік все ще живий. За кілька днів їй несподівано зателефонував сам Михайло.

"З ним усе гаразд, його добре годують і тримають у гуртожитку", - сказала вона. Він підтвердив: щонайменше один з його колег живий, але поранений.

У наступних дзвінках Михайло припустив, що його можуть обміняти.

"Я погано на цьому розуміюся. Але так, ідея полягає в тому, щоб обміняти його [на полонених російських солдатів]. Нехай цим займається влада. Сподіваюся, що це буде скоро, і все буде добре", - каже Юлія.

Підпис до фото, Один автобус таки повернувся з Попасної з евакуйованими на борту

Минулого тижня віцепрем'єрка з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила ВВС, що росіяни намагалися обміняти цивільних заручників на російських військовополонених в інших місцях України, що заборонено Женевською конвенцією.

За її словами, понад 1000 українських цивільних перебувають у російському полоні. "Вони захопили усіх цих заручників, цивільних, жінок, працівників місцевих рад, щоб спробувати їх використати", - каже вона.

Місцевий попаснянський чиновник Микола Ханатов заявив, що Михайло здійснював гуманітарну діяльність, а не шпигував. За його словами, місцева адміністрація не веде переговорів з "російськими терористами", але сподівається, що Михайла повернуть у рамках обміну.

"Мені боляче це бачити, але добре те, що ми знаємо, що він живий, - каже Ханатов. - Сподіваюся, вони його не вб'ють".