Шарій на свободі. Чому суд Іспанії відпустив проросійського блогера

29 хвилин(и) тому

Автор фото, SuperSharij/YouTube

В Іспанії затримали проросійського блогера та політика Анатолія Шарія, якого Служба безпеки України підозрює в держзраді.

Слідчі вважають, що він провадив протиправну діяльність на шкоду національній безпеці в інформаційній сфері.

Але суд відпустив його додому. У нього забрали документи та заборонили виїжджати з Іспанії до того, як Україна подасть документи на його екстрадицію.

Адвокат сепаратиста

Як повідомляє Elmundo, Захищає Шарія Гонсало Бойє - адвокат лідера руху за незалежність Каталонії у 2016-2017 роках Карлоса Пучдемона.

Суддя центрального інструкційного суду №4 в Іспанії Хосе Луїс Калама ухвалив рішення залишити на волі блогера Анатолія Шарія, якого в Україні звинувачують у державній зраді.

Шарія зобов'язали відмічатися у поліції кожні 15 днів за місцем проживання, заборонили залишати межі країни та вилучили паспорт.

Видання зазначає, що суддя ухвалив таке рішення на прохання прокуратури, яка вважає, що Шарій не буде втікати, оскільки живе в Іспанії 7 років і має всі дозволи на проживання.

Після судового рішення в України є 40 днів, щоб подати запит про екстрадицію. Прокуратура розгляне злочини, в яких його звинувачують, і факти, на яких базуються звинувачення. Потім суд ухвалить рішення щодо видачі.

За даними видання, Шарія затримали у середу співробітники Національної поліції Іспанії у місті Таррагана у Каталонії.

Операцію затримання кілька тижнів готували каталанські правоохоронці з Brigada de Información de Cataluña. Втім видання з посиланням на джерела в поліції пише, що Шарій ще минулого тижня повідомляв про можливість арешту.

Автор фото, ukrinform Підпис до фото, Анатолій Шарій до 2012 року працював журналістом в Україні

Чим відомий Шарій і чому багато хто в Україні радіє його затриманню?

Як повідомила пресслужба СБУ, 4 травня Шарія затримала іспанська поліція.

"Це стало можливим завдяки тісній взаємодії Служби безпеки України з офісом генерального прокурора, міжнародними партнерами, зокрема Національною поліцією Іспанії та офісом аташе МВС Іспанії в Україні. Це затримання - чергове свідчення того, що кожен зрадник України рано чи пізно отримає заслужене покарання, це є невідворотним, - йдеться в повідомленні СБУ. - Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур".

Шарія в Україні підозрюють не лише у держзраді, а й "порушенні рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак".

"Нашого полку прибуло"

Процедуру екстрадиції Шарія в Україну буде запущено найближчим часом, сказав член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

"Я переконаний, що адвокати Шарія оскаржуватимуть усі дії, тому сподіватися, що він на території України буде завтра, надто оптимістично, але те, що він точно потрапить на територію України і буде переданий до рук правосуддя, у мене немає сумнівів", - цитує Веніславського Інтерфакс.

Сам Анатолій Шарій раніше стверджував, що справа проти нього - "чисто політична", пов'язана з тим, що його партія набирає рейтинги. YouTube-канал блогера мав майже три мільйони підписників. Незабаром після початку російського вторгнення в Україну акаунти Шарія у соцмережах на території України були заблоковані.

Його Партія Шарія на виборах 2019 року набрала 2,23%, не пройшовши 5-відсотковий бар'єр. Кум Путіна, колишній лідер "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Медведчук, проти якого в Україні теж завели кримінальну справу про держзраду, розглядав соратників Шарія як потенційних союзників.

"Можемо вважати, що нашого полку прибуло - є ще політичні сили, які готові боротися з безправ'ям, беззаконням, зовнішнім управлінням, антиросійською істерією та печерною русофобією", - писав Медведчук у своєму твіттері у 2020 році.

19 березня цього року Рада нацбезпеки та оборони України призупинила діяльність "Партії Шарія" на час воєнного стану.

Автор фото, Шарій

Аналіз

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Кореспондент ВВС Святослав Хоменко

У ніч російського вторгнення в Україну на Анатолія Шарія було боляче дивитись. Прямо посеред ночі він почав стрім, який тривав десять годин.

У прямому ефірі він збентежено зачитував новини про бомбардування по всій Україні, а на запитання своїх глядачів, яким упродовж кількох років до того пояснював "за політику", "Толя, що відбувається?" - щиро відповідав: "Те, що відбувається зараз, мені важко зрозуміти взагалі".

Тоді здавалося, що в цей час у прямому ефірі відбувалося обнулення електоральної бази Шарія-політика та української бази споживачів Шарія-блогера.

Колишній журналіст, який має певну харизму та вміє красиво говорити, був лідером думок для молодих та активних громадян України, які не особливо цікавилися політикою, але займали критичну позицію щодо української влади - що за Порошенка, що за Зеленського.

Короткі відеоблоги Шарія, де він їдко критикував політику України (те, що ці ролики часто були наскрізь маніпулятивними, залишимо за кадром), набирали сотні тисяч переглядів.

Під час однієї з онлайн-пресконференцій міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова Шарію дозволили поставити питання, треба розуміти, від імені українського громадянського суспільства - попри те, що сам він не перший рік проживав в Іспанії.

Партія Шарія на останніх місцевих виборах потрапила до міськрад великих міст півдня України. Одним словом, Шарій був одним з найпомітніших діячів проросійського спектра в Україні (згідно з даними СБУ, він сприяв російським інформаційним спецопераціям протягом десяти років) і мав певні перспективи.

Російські ракети, що прилітають у цілком російськомовні міста України, російські солдати, що мародерствують у містечках під Києвом, м'яко кажучи, зробили риторику Шарія менш актуальною.

На самому початку вторгнення Шарій дистанціювався від політики: згідно з його заявами, його прихильники в Україні сконцентрувалися на допомозі - транспортом, продуктами, медикаментами - тим, хто її потребує. Але минуло буквально кілька тижнів - і Шарій повернувся до риторики, яку дуже багато хто в Україні сприймає як майстерні маніпуляції, що створюються на користь Росії.

Зеленський, випливає з нових роликів Шарія, "диктатор на мінімалках", який веде бездарну економічну політику та санкціонує мало не страти своїх опонентів. "Накачування України зброєю" відгукнеться тим, що "екстремістські праворадикальні угруповання" почнуть використовувати ці озброєння у Європі. Україна, не виключено, продумує плани дестабілізації Придністров'я.

Одним словом, методичка російської пропаганди, лише адаптована до потреб української публіки.

За розвитком цього наративу можна було б стежити, гадаючи, чи зміг би Шарій повернутися до колишніх вершин популярності. Але річ у тім, що після 24 лютого змінилося дуже багато: і в поведінці української влади, яка досі не надто старалася у переслідуванні Шарія, і у ставленні європейських держав до "м'якої сили" російської пропаганди.

Візит групи українських активістів до іспанської вілли Шарія наприкінці березня і бійка, припинена поліцією, могли бути провісниками майбутніх проблем для блогера-політика. Наступного разу Україна відвідала Шарія у вигляді ордера на арешт та прохання про екстрадицію, і цього разу відбутися малою кров'ю у нього не вийшло.

Результат екстрадиційного розгляду в іспанському суді, зрозуміло, зараз передбачити складно, проте це не заважає численним супротивникам Шарія відзначати день його затримання як повноцінне свято.