Незалежність чи приєднання. Як куратор Кремля у Маріуполі вирішує долю Донбасу

Петро Козлов

Російська служба ВВС

22 хвилин(и) тому

Автор фото, Denis-pushilin.ru

Кремлівський куратор внутрішньої політики готує самопроголошені ДНР, ЛНР та окуповані Росією українські території до святкування 9 травня.

Приєднувати ці території до Росії чи ні, у Кремлі поки що не визначилися. Підготовку референдумів розпочали, але дати проведення посунули на пізніші терміни, з'ясувала Російська служба ВВС.

"Бабуся для Донбасу"

Перший заступник глави адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко в середу виступив на околицях заводу "Азовсталь", який російська армія намагається взяти штурмом уже багато тижнів, встановивши блокаду території, де обороняються підрозділи української армії та ховаються мирні жителі.

У вітрівці, кросівках, джинсах та під звуки віддалених вибухів високопосадовець вийшов до мікрофона на відкритті пам'ятника "українській бабусі, яка вийшла до українських солдатів із прапором Перемоги".

У пошуках нових символів і смислів вторгнення в Україну (цю роботу курують підрозділи адміністрації президента, які саме підпорядковуються Кирієнку), нещодавно кремлівські технологи почали просувати в публічному просторі цей новий образ.

За останній тиждень графіті "бабусі зі прапором Перемоги" з'явилися одразу в кількох російських містах. Відповідний пластиковий пам'ятник з'явився й у частково окупованому російськими військами Маріуполі.

Сама бабуся вже пояснила свою поведінку і зараз перебуває у лікарні в Харкові.

Кирієнко у своїй промові назвав цю літню жінку "живим символом" та "бабусею для всієї Росії".

Стоячи неподалік покритого червоною тканиною пам'ятника, Кирієнко заявив про "місію Росії забезпечити мир, вільний від нацизму".

Автор фото, denis-pushilin.ru

"Приєднання чи незалежність"

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Візит Кирієнка відбувся лише за кілька днів до 9 травня. У поїздці захопленими територіями його супроводжували секретар генради "Єдиної Росії" Андрій Турчак, голова самопроголошеної ДНР Денис Пушилін, кілька депутатів-єдиноросів та чиновники з російських регіонів.

Метою візиту Кирієнка, як стверджують у його оточенні, було надання допомоги постраждалому населенню та відновлення зруйнованої цивільної інфраструктури, до чого Кремль якраз і планує залучати ресурси російських регіонів.

Крім символічних жестів, Кирієнко мав й два неофіційних завдання, які йому поставив Путін, розповіли ВВС двоє близьких до Кремля співрозмовників, які погодилися говорити лише на умовах анонімності через побоювання за власну безпеку.

Перша - підготовка цих територій до святкування 9 травня. Друга - аналіз ситуації "на землі" для підготовки інтеграції окупованих територій у російський контекст. Остаточне рішення про те, як це буде зроблено - за моделлю "незалежних" Абхазії та Південної Осетії або за моделлю анексованого Криму - ще не прийнято, кажуть джерела ВВС.

З першим завданням все більш-менш очевидно.

"Червоні прапори, георгіївські стрічки та зігнані для святкування активісти МГЄР (Молодої гвардії Єдиної Росії) разом із частиною місцевого населення - створить для Володимира Путіна картинку, що спецоперація, хоч і важко, але досягає успіху. Зараз це важлива частина, яку потрібно координувати", - каже джерело.

Сам Кирієнко, щоправда, обмовився, що цього року в "ДНР" та "ЛНР" доведеться обійтися без парадів та ходи "Безсмертного полку". Проте пообіцяв, що на вулиці Донбасу "це прийде незабаром".

Друге завдання складніше, оскільки його виконання залежить від стану справ на фронті.

Його ускладнює й те, що остаточного рішення про те, чи Москва обмежиться визнанням "незалежності", чи вирішить приєднати ці території, поки що не ухвалили, зазначають джерела ВВС.

Перебіг подій і повільність публічно оголошених рішень свідчить про нерішучість, що виникла в Кремлі, говорить колишній співробітник Кремля.

"Процес буде довгим. Наразі вирішили, що територіальні здобутки створюють якісь додаткові ризики. Але які? Усі ризики ми вже взяли і на всі граблі, на які можна, ми вже наступили обома ногами", - обурюється співрозмовник ВВС.

Наприкінці березня лідер так званої "ДНР", незалежність якої Росія визнала у лютому, Денис Пушилін заявляв, що рішення про входження до складу Росії розглядатиметься після "звільнення всієї території ДНР".

У квітні російське опозиційне видання "Медуза" з посиланням на свої джерела повідомляло, що в обох республіках у середині травня планується проведення референдумів про входження до складу Росії.

Два джерела ВВС чули про те, що робота з підготовки до проведення референдуму у "ДНР" та "ЛНР" справді ведеться.

Один зі співрозмовників розповів, що проводять набір людей, які готові вирушити "спостерігачами" на виборчі дільниці. Проте після особистого відвідування територій Кирієнко ухвалив рішення "відкласти референдуми на 2-3 місяці".

"Ситуація на землі не дозволяє. У травні референдумів не буде", - сказав співрозмовник ВВС.

Наприкінці квітня ЗМІ повідомили, що у Кремлі відбувся перерозподіл повноважень: відповідальність за ці території перейшла від заступника голови адміністрації президента Дмитра Козака до Кирієнка.

Автор фото, t.me/turchak_andrey

Тоді ж Кирієнко разом зі своїми підлеглими, серед яких був начальник управління внутрішньої політики Андрій Ярін (у ЗМІ його називають вихідцем із силових структур), здійснив перший візит на ці території.

У публікації російського видання РБК з посиланням на джерела в Кремлі ця поїздка була названа "ознайомчою, презентаційною" і мала на меті "познайомитися з тими людьми, з якими внутрішньополітичний блок має працювати в подальшому".

Пізніше Кирієнко провів нараду з представниками адміністрацій російських регіонів, де звернувся до частини з них із проханням про направлення матеріалів та людей для допомоги у відновлювальних роботах.

За своєю посадою в Кремлі саме Кирієнко займається усіма виборами на території Росії. Перехід самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" до сфери відповідальності Кирієнка у своїй публікації РБК називало свідченням "як мінімум особливого порядку взаємодії з цими нещодавно визнаними Росією республіками та створення єдиного внутрішньополітичного простору, як максимум - розгляду сценарію можливого входження республік до складу Росії".

Причина приїзду Кирієнка до Маріуполя у тому, що саме це місто має стати "центром урочистостей" на честь 9 травня, йдеться у заяві української розвідки: "З цією метою проводиться термінове прибирання вулиць, розбір завалів, розмінування та вивіз трупів".

Саме Маріуполь, йдеться у повідомленні, має стати центром пропагандистської кампанії з демонстрації радості місцевих мешканців від свого "визволення" російською армією.

Зокрема з цією метою Маріуполь відвідував російський телепропагандист Володимир Соловйов.