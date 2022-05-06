"Доброго вечора, ми з України": кому належить відома фраза і хто її такою зробив

Євгенія Ковалевська

ВВС News Україна

22 хвилин(и) тому

Автор фото, djprobass Підпис до фото, Артем Ткаченко з PROBASS ∆ HARDI радий, що їхній трек піднімає бойовий дух українців

Фраза "Доброго вечора, ми з України" підіймає дух українців з перших днів війни. Вона вже стала маркером на означення приналежності до нації, яка веде боротьбу.

Її використовують журналісти на телебаченні, як дружнє вітання між собою, знімають патріотичне відео з військовими, створюють меми та кліпи.

Популярності фразі додав і голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, який з цих слів розпочинав кожне своє відеозвернення.

То хто придумав "Доброго вечора, ми з України", і чий голос звучить у відомому треку?

ВВС News Україна поговорила зі співавтором популярної фрази Артемом Ткаченком, він же Dj Probass.

Автор фото, Скріншот відео Підпис до фото, Трек "Доброго вечора (Where are you from) на початок травня набрав 7 млн переглядів на YouTube

Дуже гучно і містично

Ще задовго до війни, 29 жовтня, коли про скупчення російських військ поблизу кордону з Україною лише писала іноземна преса, два саунд-продюсери з Кременчука Артем Ткаченко та Максим Мокренко, відомі як PROBASS ∆ HARDI випустили трек "Доброго вечора" (Where are you from).

У ньому зміксували електронну музику та українські фольклорні мотиви і додали єдину фразу на початку - "Доброго вечора, ми з України".

Автор фото, Віталій Кім/Telegram Підпис до фото, Віталій Кім кожне відеозвернення розпочинає фразою "Доброго вечора вечора. Ми з України"

Трек швидко став популярним. На початок травня він мав уже 7 млн переглядів на YouTube та 600 тисяч кліпів під цей трек у TikTok.

"Ми три роки працюємо разом. Були треки, які крутили на радіо, вони посідали якісь місця в чартах. Але чогось не вистарчало. "Доброго вечора" пролунав дуже гучно і підірвав усі наші здобутки", - розповів ВВС News Україна Артем Ткаченко.

У колективу виникла ідея поєднувати у своїй музиці мелодику та звучання українських інструментів і співу та електронну музику.

Для цього, каже Артем, вони з Максимом слухали народну музику, автентичний спів та інтерв'ю етногуртів, які популяризують Україну.

Так їм трапилася фраза "Доброго вечора, ми з України". Її сказав у розмові з канадським радіо фронтмен гурту "ДахаБраха" Марко Галаневич. Саме його голос звучить у популярному треку.

"Для мене як для музиканта це дуже містична тема. "ДахаБраха" дуже давно популяризують Україну за її межами. Тому дуже символічно, що трек саме з голосом лідера гурту став таким популярним", - розповідає Dj Probass.

"Це також їхній вклад у нашу перемогу, яка відбудеться дуже скоро. Я в цьому впевнений, як і всі українці", - додає він.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Гурт "ДахаБраха" і його фронтмен Марко Галаневич

Діджеї "засемплили" фразу-вітання і вона, на їх думку, дуже органічно лягла у цей трек.

"Навіть не було думки переозвучити чи перезаписати цю фразу. Не та енергетика була б, не той посил", - каже Артем.

Готовий трек "Доброго вечора" PROBASS ∆ HARDI дали послухати гурту "ДахаБраха".

Артем зізнається, що вони розраховували на колаборацію, яка зараз така популярна між гуртами і виконавцями. Але "ДахаБраха" послухали трек, сказали, що класно і поїхали у турне.

"Коли трек вже почав віруситися у тіктоку і набрав 100 тисяч, вони зняли тікток з цим треком і написали нам", - згадує Dj Probass і додає, що колаборація обов'язково відбудеться після перемоги і робота в цьому напрямку вже почалася.

Музичний фронт

Артем Ткаченко щасливий, що музика не стоїть осторонь у війні й допомагає ,підтримати бойовий дух українців.

"Нам написали друзі, які в перші дні війни виїжджали з Києва і слухали наш трек. Він надихав і підтримував у цій небезпечній і нелегкій подорожі. Це і є наш музичний фронт", - розповідає діджей.

Автор фото, Віталій Кім/Telegram

За час війни PROBASS ∆ HARDI випустили ще два треки патріотичного спрямування. Один з них - "Козаки йдуть" - закликає дати відсіч ворогу й обороняти свою країну. Інший - "Настане день" - про віру в перемогу, яка обов'язково настане.

Артем Ткаченко активно волонтерить. У рідному Кременчуку разом з однодумцями створив волонтерський центр, який допомагає як постраждалим від війни регіонам України, так і вимушено переміщеним особам, які приїхали на Полтавщину.

Суміщати музику і волонтерство майже неможливо, каже Артем, хоча й готується до благодійних виступів онлайн.

Автор фото, djprobass

Попри те, що фраза "Доброго вечора, ми з України" стала настільки популярною, що її використовують у різних відео та життєвих ситуаціях, у діджея немає ревнощів чи образ.

"Наша робота була тоді, коли ми писали трек. Коли ми його випустили, він перестав бути нашим. Кожен, хто його слухає, додає у нього свої смисли", - каже співавтор треку "Доброго вечора".

PROBASS ∆ HARDI щасливі, що змогли своїм треком об'єднати та підтримати стількох українців.

"Підтримка дуже потрібна усім нам. Якщо музика допомагає хоча б на один день пришвидшити нашу перемогу, це найголовніше", - каже Артем Ткаченко.