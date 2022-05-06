"Доброго вечора, ми з України": кому належить відома фраза і хто її такою зробив
- Євгенія Ковалевська
- ВВС News Україна
Фраза "Доброго вечора, ми з України" підіймає дух українців з перших днів війни. Вона вже стала маркером на означення приналежності до нації, яка веде боротьбу.
Її використовують журналісти на телебаченні, як дружнє вітання між собою, знімають патріотичне відео з військовими, створюють меми та кліпи.
Популярності фразі додав і голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, який з цих слів розпочинав кожне своє відеозвернення.
То хто придумав "Доброго вечора, ми з України", і чий голос звучить у відомому треку?
ВВС News Україна поговорила зі співавтором популярної фрази Артемом Ткаченком, він же Dj Probass.
Дуже гучно і містично
Ще задовго до війни, 29 жовтня, коли про скупчення російських військ поблизу кордону з Україною лише писала іноземна преса, два саунд-продюсери з Кременчука Артем Ткаченко та Максим Мокренко, відомі як PROBASS ∆ HARDI випустили трек "Доброго вечора" (Where are you from).
У ньому зміксували електронну музику та українські фольклорні мотиви і додали єдину фразу на початку - "Доброго вечора, ми з України".
Трек швидко став популярним. На початок травня він мав уже 7 млн переглядів на YouTube та 600 тисяч кліпів під цей трек у TikTok.
"Ми три роки працюємо разом. Були треки, які крутили на радіо, вони посідали якісь місця в чартах. Але чогось не вистарчало. "Доброго вечора" пролунав дуже гучно і підірвав усі наші здобутки", - розповів ВВС News Україна Артем Ткаченко.
У колективу виникла ідея поєднувати у своїй музиці мелодику та звучання українських інструментів і співу та електронну музику.
Для цього, каже Артем, вони з Максимом слухали народну музику, автентичний спів та інтерв'ю етногуртів, які популяризують Україну.
Так їм трапилася фраза "Доброго вечора, ми з України". Її сказав у розмові з канадським радіо фронтмен гурту "ДахаБраха" Марко Галаневич. Саме його голос звучить у популярному треку.
"Для мене як для музиканта це дуже містична тема. "ДахаБраха" дуже давно популяризують Україну за її межами. Тому дуже символічно, що трек саме з голосом лідера гурту став таким популярним", - розповідає Dj Probass.
"Це також їхній вклад у нашу перемогу, яка відбудеться дуже скоро. Я в цьому впевнений, як і всі українці", - додає він.
Діджеї "засемплили" фразу-вітання і вона, на їх думку, дуже органічно лягла у цей трек.
"Навіть не було думки переозвучити чи перезаписати цю фразу. Не та енергетика була б, не той посил", - каже Артем.
Готовий трек "Доброго вечора" PROBASS ∆ HARDI дали послухати гурту "ДахаБраха".
Артем зізнається, що вони розраховували на колаборацію, яка зараз така популярна між гуртами і виконавцями. Але "ДахаБраха" послухали трек, сказали, що класно і поїхали у турне.
"Коли трек вже почав віруситися у тіктоку і набрав 100 тисяч, вони зняли тікток з цим треком і написали нам", - згадує Dj Probass і додає, що колаборація обов'язково відбудеться після перемоги і робота в цьому напрямку вже почалася.
Музичний фронт
Артем Ткаченко щасливий, що музика не стоїть осторонь у війні й допомагає ,підтримати бойовий дух українців.
"Нам написали друзі, які в перші дні війни виїжджали з Києва і слухали наш трек. Він надихав і підтримував у цій небезпечній і нелегкій подорожі. Це і є наш музичний фронт", - розповідає діджей.
За час війни PROBASS ∆ HARDI випустили ще два треки патріотичного спрямування. Один з них - "Козаки йдуть" - закликає дати відсіч ворогу й обороняти свою країну. Інший - "Настане день" - про віру в перемогу, яка обов'язково настане.
Артем Ткаченко активно волонтерить. У рідному Кременчуку разом з однодумцями створив волонтерський центр, який допомагає як постраждалим від війни регіонам України, так і вимушено переміщеним особам, які приїхали на Полтавщину.
Суміщати музику і волонтерство майже неможливо, каже Артем, хоча й готується до благодійних виступів онлайн.
Попри те, що фраза "Доброго вечора, ми з України" стала настільки популярною, що її використовують у різних відео та життєвих ситуаціях, у діджея немає ревнощів чи образ.
"Наша робота була тоді, коли ми писали трек. Коли ми його випустили, він перестав бути нашим. Кожен, хто його слухає, додає у нього свої смисли", - каже співавтор треку "Доброго вечора".
PROBASS ∆ HARDI щасливі, що змогли своїм треком об'єднати та підтримати стількох українців.
"Підтримка дуже потрібна усім нам. Якщо музика допомагає хоча б на один день пришвидшити нашу перемогу, це найголовніше", - каже Артем Ткаченко.