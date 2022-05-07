США дедалі більше вірять у перемогу України й все менше бояться Росії

Григор Атанесян

ВВС

46 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Україні потрібно більше артилерії

Якщо на початку російського вторгнення США та їхні союзники ставили за мету збереження України як держави, то тепер вони кажуть, що вірять у її перемогу і допоможуть здобути цю перемогу.

Протести Москви, її погрози й натяки на ядерну зброю не мають успіху - партнери Києва нарощують постачання озброєнь. І якщо колись вони давали лише оборонну зброю, то тепер навіть обережна Німеччина обіцяє передати Україні танки.

Американські посадовці відкрито розповідали, як вони допомагають українській армії у протистоянні російської агресії. Це стосується і офіційних заяв Пентагону, і ще більше - інформації, яку вони розповідають не під запис.

Опитані ВВС західні експерти кажуть, що США та їхні союзники почали сприймати російські загрози з часткою скепсису - хоч планують й надалі уникати прямого конфлікту НАТО з РФ.

"Війна Росії з Україною, конфронтація між Заходом та Росією"

У четвер канал NBC розповів із посиланням на високопосадовців, що американські розвіддані допомогли ЗСУ підбити крейсер "Москва". А в середу New York Times написала, що США діляться розвідданими, які допомагають українським силам вбивати російських генералів, що командують вторгненням.

Після візиту до Києва на Великдень Ллойда Остіна та Ентоні Блінкена - міністрів оборони та закордонних справ США - американські офіційні особи заговорили про те, що Україна може перемогти у війні.

Про бажання США бачити сильну й незалежну Україну, яка повністю контролює всю свою територію, заявив Марк Міллі, голова комітету начальників штабів ЗС США.

Очільниця британського МЗС Ліз Трасс також обіцяла Києву підтримку у повному звільненні всіх окупованих територій.

Риторика лідерів країн НАТО дійсно змінилася, сказав у розмові з ВВС генерал сер Річард Барронс, колишній керівник командування збройних сил Британії.

"Відбувається посилення підтримки України, але воно ґрунтується на залізному правилі - що це не переросте у війну між Росією і НАТО, - вважає генерал у відставці. - Це війна Росії й України, але конфронтація між Заходом та Росією".

Напередодні війни лідери США і Британії попереджали Москву, що вторгнення в Україну дорого їй коштуватиме. Вони мали на увазі, що Захід готовий запровадити найжорсткіші санкції й надати українській армії обмежений набір оборонних озброєнь, що ускладнить просування російських сил.

Сер Річард називає цей підхід провальним: він вважає, що країни НАТО не зробили достатньо, щоб запобігти нападу Росії на Україну.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Український солдат з американським ПТРК "Джавелін"

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Однак після того, як російський наступ на Київ захлинувся, позиція НАТО почала змінюватися.

"Ми побачили провал російської армії, і це створило можливість для амбітних цілей", - каже Барронс.

Якщо основним видом озброєнь, що надсилали раніше в Україну, були протитанкові гармати й переносні засоби ППО, то нові постачання з країн НАТО містять ударні безпілотники, артилерію, бронетехніку.

У Вашингтоні з'явилася впевненість, що Україна здатна не лише захистити себе, а й здобути перемогу, сказав в інтерв'ю ВВС Майкл Мазарр, старший науковий співробітник американської корпорації RAND.

"Це траєкторія самої війни: коли російський наступ на Київ провалився, і Росія перейшла до операцій на півдні та на сході країни силами військ, які вже зазнали серйозних втрат, контекст змінився", - каже Мазарр.

Однак новий, більш активний підхід США мав й іншу причину - обурення звірствами російської армії.

Свідчення воєнних злочинів у Бучі та Маріуполі викликали сильну реакцію в США, сказав у розмові з ВВС колумніст Washington Post Девід Ігнатіус, який часто використовує у своїх колонках інформацію від джерел у розвідці.

"І демократів, і республіканців обурило російське вторгнення, і це дало адміністрації Байдена можливість винести на голосування до Конгресу безпрецедентний пакет допомоги у 33 млрд доларів", - каже Ігнатіус, якого нещодавно внесли до російських санкційних списків.

Якщо цей пакет затвердять, то загальний обсяг військової допомоги, отриманої Україною від США з початку вторгнення, становитиме 46,6 млрд доларів. Це понад дві третини оборонного бюджету Росії на 2021 рік.

У схваленні Конгресу мало хто сумнівається: представники обох партій вже висловилися за його підтримку. 73% американців підтримують постачання озброєнь Україні, згідно з нещодавнім опитуванням Reuters/Ipsos.

Але потреба у перегляді попередніх підходів продиктована також і новим етапом війни: битва за Донбас створила потребу у важких озброєннях, насамперед у артилерії, каже Барронс.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Зараз українські артилеристи вивчають, як працюють американські гаубиці

"Радше риторичні загрози"

Росія надсилала США офіційні ноти протесту проти постачання зброї Україні, і за час війни Путін двічі натякав на застосування ядерної зброї. Його міністри попереджали, що російські збройні сили знищуватимуть військові вантажі НАТО на території України.

Ці погрози не зупинили США та їхніх союзників - НАТО лише нарощує постачання. Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс відкинула аргументи тих, хто пропонує не постачати важке озброєння, щоби не провокувати Росію.

"На мій погляд, бездіяльність - найстрашніша провокація. Зараз час для відваги, а не для обережності", - сказала Трасс.

Захід дедалі менше побоюється російської армії, бо вона виявилась значно менш боєздатною, ніж здавалося, зазначає Барронс, британський генерал у відставці.

Російська армія ослаблена, і значна частина її задіяна в Україні - у Москви недостатньо військової сили, щоб напасти зараз на НАТО.

Ігнатіус з Washington Post припускає, що після першого місяця війни експерти у Вашингтоні дійшли висновку, що загрози Росії не варто розглядати надто серйозно, оскільки вони не були підкріплені дією.

"Ресурси Росії - на межі, і її війська опиняться у реальній небезпеці, якщо вона піде на ескалацію конфлікту", - вважає Ігнатіус. Він каже, що сил США в Європі достатньо, щоб підтримувати Україну, не дуже переймаючись можливою ескалацією з боку Росії.

У середині квітня директор ЦРУ Вільям Бернс попередив про іншу небезпеку - можливе застосування тактичної ядерної зброї з боку Росії проти України.

За такий сценарій висловлювався, зокрема, лідер Чечні Рамзан Кадиров. Тактичним називають менш руйнівну ядерну зброю, створену для застосування на полі бою.

Керівник ЦРУ, однак, наголошував, що американська розвідка не має даних про розгортання або переміщення озброєнь, які б вказували на підготовку РФ до ядерного удару по Україні.

"Так, Росія має дві тисячі тактичних ядерних боєголовок, удесятеро більше, ніж США. Але ймовірність використання цієї зброї в Україні й особливо за межами України - невелика, оскільки це просто вочевидь не на користь Росії", - каже Барронс.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ракетні комплекси "Іскандер" можуть переносити ядерні боєприпаси

За його словами, такий удар не змінить перебіг конфлікту, але стане першим застосуванням ядерної зброї з кінця Другої світової війни і шокує весь світ: "Наслідком використання Росією тактичного ядерного боєприпасу в Україні стане такий стратегічний шок, який залишить Росію у непроглядній темряві ізоляції на ціле покоління".

Крім того, такий крок лише посилить згуртування НАТО, каже експерт. Тому він припускає, що західні лідери оцінили ці ризики й зробили власні висновки щодо реальності загроз.

Ігнатіус погоджується з цією оцінкою - він вважає, що російські загрози формулюються дуже розпливчасто, а сама по собі тактична ядерна зброя навряд чи може змінити хід війни, тож її застосування Росією не має жодного практичного сенсу.

"Це радше риторичні, ніж реальні загрози", - каже Ігнатіус.

Однак це не означає, що США й НАТО ігнорують ризики ескалації.

Попри звернення президента України Зеленського, адміністрація Байдена не відповіла на заклик "закрити небо над Україною" - тобто запровадити безпольотну зону. Цей захід став би кроком до прямого зіткнення НАТО з Росією, вважають фахівці.

"США, як і раніше, дуже чітко кажуть, що не планують брати активну участь у війні. США не надсилають війська на територію України", - каже Мазарр з корпорації RAND.

Експерт нагадав про те, як під час В'єтнамської війни СРСР постачав Північному В'єтнаму зброю, яка використовувалася для боротьби з армією США - і для вбивства американських солдатів. Російські фахівці зазвичай також вказують на постачання американської зброї моджахедам в Афганістані, які використовували її проти радянської армії.

"Гадаю, що нинішню ситуацію не можна назвати безпрецедентною, хоч США дійсно надає значну військову допомогу Україні", - каже Мазарр.