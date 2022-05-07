Хто така Аліна Кабаєва, проти якої ЄС хоче запровадити санкції, і до чого тут Путін

Том Пул

BBC News

53 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Путін і Кабаєва у 2004 році

Росія вже перебуває під безпрецедентними санкціями за війну в Україні. Але зараз ЄС планує застосувати їх проти Аліни Кабаєвої, колишньої гімнастки та олімпійської чемпіонки, а нині політичної діячки та медіабоса. І, якщо вірити чуткам, коханки Володимира Путіна та матері кількох його дітей.

Санкції, що їх вже запровадив ЄС, мають на меті покарати наближених до Путіна людей - олігархів, політиків, чиновників, які отримують вигоду від близьких стосунків із російським президентом.

Минулого місяця США та Британія запровадили санкції проти його доньок - 36-річної Марії Воронцової та 35-річної Катерини Тихонової. Це доньки Путіна від його шлюбу із колишньою дружиною Людмилою.

Досі Аліні Кабаєвій вдавалося залишатися поза санкціями попри її імовірний "статус" коханки Путіна. Хоча вона мала нагоду відчути, що щось таке наближається, - у березні в інтернеті з'явилася петиція, ініціатори якої вимагають її вигнання із резиденції в Швейцарії.

Джерела ВВС підтвердили, що вона є у новому списку осіб, проти яких ЄС збирається запровадити санкції. За даними AFP, санкції проти Кабаєвої будуть застосовані за її участь у розповсюдженні Кремлівської пропаганди, а також за "близькі асоціації" із 69-річним президентом Путіним.

У проєкті документу про Кабаєву не йдеться як про його партнерку, і пропозиції щодо санкцій проти неї наразі не затверджені офіційно.

Російський лідер завжди був дуже стриманим щодо інформації про своє особисте життя, а коли його питали про це, він відкидав питання.

Втім, він однозначно заперечував якісь стосунки із Аліною Кабаєвою.

У 2008 році газета "Московський кореспондент" написала, що Путін збирається розлучитися із дружиною Людмилою та одружитися із Кабаєвою. Обидві заперечили такі плани Путіна. Незабаром газету закрили. А ще за п'ять років Путін та його дружина Людмила оголосили про розлучення.

За час, поки російський президент заперечував зв'язок із Кабаєвою, вона перейшла від успішної спортивної кар'єри до політики.

Автор фото, AFP Підпис до фото, На Олімпійський іграх в Афінах у 2004 році Аліна Кабаєва отримла перше золото

На піку спортивної кар'єри у художній гімнастиці Аліну Кабаєву називали найкращою у світі. На її честь навіть назвали один із рухів у гімнастиці. Вона була лідером команди, коли Росія вигравала кожну золоту медаль на Олімпійських іграх між 2000 та 2016 роками.

Аліна Кабаєва народилася у 1983 році й почала займатися художньою гімнастикою у 4 роки.

Свого часу Кабаєву називали "найгнучкішою росіянкою".

Її дебют на міжнародній спортивній арені відбувся у 1996 році, а вже у 1998 році вона несподівано виграла європейські змагання.

У 2000 році на Олімпійських іграх у Сіднеї помилка у виступі з обручем дорого обійшлася для неї, і вона отримала лише бронзу. Чотири роки по тому, на Олімпіаді в Афінах, вона завоювала золото.

Автор фото, Visual China Group Підпис до фото, Після завершення спортивної кар'єри Аліна Кабаєва подалася в політику та ЗМІ

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

До завершення своєї спортивної кар'єри на додачу до своїх олімпыйських медалей Аліна Кабаєва отримала 18 нагород у світових змаганнях та 25 у європейських.

Як і інші російські спортсмени, Кабаєва не уникла звичувачень у допінгу, а у 2001 навіть була позбавлена медалі за те, що у неї виявили заборонені препарати.

У 2007-2014 вона була депутатом російської Думи від правлячої партії Єдина Росія.

А у 2014 очолила Національну медіагрупу, що володіє практично усіма державними ЗМІ в Росії.

Усі вони продукували безжалісні прокремлівські меседжі про війну в Україні, звинувачували українців в обстрілах власних міст, і представляли російських вояків як визволителів.

Її посада, як кажуть, забезпечила їй неабиякі доходи. Витоки документів свідчать, що вона заробляє близько 12 млн доларів на рік.

Точно невідомо, як познайомилися Путін та Кабаєва, але нічого незвичного у тому, щоб президент зустрівся із олімпійською чемпіонкою немає.

Існує фото 2001 року, коли Путін нагородив Кабаєву орденом дружби - однією з найвищих державних нагород.

Автор фото, AFP

Ходять чутки, що Путіна та Кабаєва мають спільних дітей. Щоправда, відомості різняться щодо того, скільки їх саме.

Швейцарські ЗМІ писали, що у 2015 році в розкішній клініці поблизу озера Лугано Кабаєва народила хлопчика. І там же ще одного хлопчика у 2019 році.

Проте Sunday Times та Wall Street Journal писали, що вона народила двійню у Москві у 2019 році. Газети також дають різні відомості щодо того, скільки взагалі вона має дітей.

У Кремлі взагалі заперечують такі дані. У 2015 році речник Путіна заявив, що "інформація про народження дитини, батьком якої є Володимир Путін, не відповідає дійсності".

З того часу, як з'явилася інформація про її стосунки з Путіним, сама Аліна Кабаєва то з'являлася на публіці, то зникала.

На обкладинці журналу Vogue у 2011 році вона сфотографована у золотій сукні від французького модного дому Balmain. На зимовій Олімпіаді у Сочі у 2014 вона несла факел.

Автор фото, AFP

Нещодавно, у квітні, вона з'явилася на змаганнях з художньої гімнастики для юніорів у Москві, спростувавши чутки, що вона десь переховується. Дехто із журналістів відзначив, що у неї на руці є обручка. На тих змаганнях Кабаєва підтримала російське вторгнення в Україну.

Від початку війни в Україні заклики до запровадження санкцій проти Кабаєвої не вщухають.

Wall Street Journal припустило, що США вагаються із санкціями проти Кабаєвої через страх, що це буде настільки "особистим ударом" для Путіна, що той може піти на ескалацію конфлікту.

Проте зволікання не означає, що у Вашингтоні повністю відкидають можливість таких санкцій. Коли у квітні речницю Білого дому запитали, чому Кабаєва і досі не в санкційному списку, у відповідь пролунало: "Ніхто не є в безпеці".