Росія заявила про знищення українського корвета. ВМС твердить, що такого корабля не було

Олег Черниш

BBC News Україна

25 хвилин(и) тому

Автор фото, Прикордонна служба Підпис до фото, Корвет "Григорій Куроп'ятніков" у складі Морської охорони Державної прикордонної служби України

Міністерство оборони Росії зранку в неділю повідомило про знищення ракетного корвета класу 1241 біля Одеси. Але у Військово-морських силах України твердять, що у них немає такого корабля.

Вдень 8 травня офіційний представник міноборони РФ генерал Ігор Конашенков на щоденному брифінгу повідомив про знищення українського корабля.

"У районі Одеси знищено корвет ВМС України проєкта 1241", - повідомив він.

Але, як наголошують в українських ВМС, військово-морські сили України взагалі не мають такого корабля, принаймні останні 8 років.

Примарна атака

"Подивіться, будь ласка, корабельний склад ВМС. Такого корвета в нас взагалі немає. Можу лише зазначити, що Російська Федерація постійно бреше", - сказало ВВС News Україна джерело у Військово-морських силах. Офіційно спростовувати інформацію ворога у відомстві не захотіли, зазначивши, що такі "фейкові заяви"- це елемент інформаційно-психологічної боротьби РФ.

Згідно з відкритими даними, на початок війни до складу ВМС входили малі броньовані артилерійські катери (проєкт 58155), американські катери типу "Айленд", десантні кораблі "Юрій Олефіренко" і "Сватово", мінний загороджувач, рятувальні, водолазні судна, навчальні катери та флагман флоту - фрегат "Гетьман Сагайдачний" (проєкт 11351).

Останній затопили на початку війни у доках Миколаєва за наказом українського командування.

Раніше в України дійсно були 7 кораблів проєкту 1241. Але четверо з них ("Придніпров'я", "Хмельницький", "Григорій Гнатенко" і "Полтава") Росія захопила ще в березні 2014 року під час анексії Криму.

Автор фото, flot.sevastopol.info Підпис до фото, Український корвет "Хмельницький" росіяни захопили ще в березні 2014 року

З трьох корветів, що залишились у українських військових, два списали.

Єдиний, що залишився, стоїть на озброєнні не ВМС, а Морської охорони Державної прикордонної служби.

Це флагман "Григорій Куроп'ятніков" (проєкт 1241.2). Ще на початку вторгнення 26 лютого Держприкордонслужба заявила про атаку на нього.

"Цієї ночі (з 25 на 26 лютого, - Ред.) на підльоті до Чорноморська був збитий ворожий дрон, який здійснив атаку на корабель Морської охорони Держприкордонслужби України "Григорій Куроп'ятніков". Наразі корабель продовжує нести службу у Чорному морі", - повідомило тоді відомство.

Наразі Прикордонна служба не підтверджує повторну атаку на флагман свого флоту.

"У нас все норм. Думаю, що ці заяви (міноборони РФ - Ред.) загалом надумані", - сказав ВВС News Україна співрозмовник у Прикордонній службі.

Що це за корвет?

Корвети проєкту 1241 (шифр "Молния") - це багатоцільові кораблі прибережної дії різних модифікацій, побудовані ще в 1970-80-х роках у СРСР.

Що стосується корабля "Григорій Куроп'ятніков", то він був побудований в російському Ярославлі і спущений на воду в 1984 році. В 1992 році став до складу української морської охорони.

Названий на честь радянського військового Григорія Куроп'ятнікова, що 25 березня 1943 року кулеметним вогнем відбив атаку нацистських літаків на свій корабель. За це його нагородили званням Героя Радянського Союзу.

Автор фото, Прикордонна служба Підпис до фото, Флагман морської охорони "Григорій Куроп'ятніков" біля Одеси

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За часів незалежності України корвет "Григорій Куроп'ятніков" активно застосовувався для охорони чорноморського узбережжя, у військових навчаннях і для припинення браконьєрської діяльності іноземних суден.

Цей корабель має на борту артилерійську, ракетну і торпедну зброю та засоби радіоелектронної боротьби. Екіпаж корвета - 44 людини.

Знищення російських кораблів у Чорному морі

Вдень 6 травня у ЗМІ почала з'являтися інформація, що біля Одеси в морі горить корабель.

Депутат Верховної ради Олексій Гончаренко заявив, що це українські військові підбили ракетами "Нептун" російський фрегат "Адмірал Макаров" (проєкт 11356Р).

Однак українська влада не підтвердила цю інформацію. Зокрема, радник офісу президента Олексій Арестович назвав інформацію про ураження російського корабля фейком.

Водночас 7 травня генштаб ЗСУ заявив, що українські військові знищили три російські катери біля острова Зміїний в Чорному морі. Були підбиті десантний катер типу "Серна" та 2 десантно-штурмових катери типу "Раптор", а ще один такий самий пошкодили.

Уже 8 травня оперативне командування "Південь" ЗСУ заявило про нову успішну атаку на росіян у Чорному морі.

Автор фото, генштаб ЗСУ Підпис до фото, Знищення російського катера в Чорному морі. Скріншот з відео генштабу ЗСУ

Жодних повідомлень про ураження кораблів українського флоту командування ЗСУ не розповсюджувало.