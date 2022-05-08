"Розблокувати Маріуполь воєнними засобами неможливо". Заява Зеленського

1 година тому

Автор фото, Пресслужба президента України

Президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо заявив, що розблокувати Маріуполь воєнними засобами неможливо.

"Сьогодні це неможливо. В України немає важкого озброєння для розблокування воєнними методами", - заявив він.

Коли Зеленського запитали, чи достатньо Україна підготувала Маріуполь до російського вторгнення, Зеленський відповів, що його дипломатичні зусилля допомогли вивезти всіх цивільних з "Азовсталі".

"Російська армія, військове та політичне керівництво не хоче дозволити військовим вийти", - додав він, коментуючи те, що на заводі залишаються заблокованими українські військові.

Він додав, що до переговорів були запрошені представники Туреччини, Ізраїлю, Швейцарії та Франції, а також ООН і МКЧХ, але Росія готова обмінювати військових, лише якщо вони є військовополоненими - на інших військовополонених.

Заява Зеленського пролунала у той день, українські військові на "Азовсталі" ще раз наголосили, що готуються загинути, якщо Україна та міжнародні організації так і не домовляться про виведення маріупольського гарнізону з міста за умови припинення вогню.

На думку бійців, влада зволікає із допомогою їм, забуваючи про те, що саме вони під час евакуації вивели з "Азовсталі" цивільних.

"Можуть залишатися цивільні"

Водночас керівництво полку Національної гвардії "Азов" не виключає, що на території заводу "Азовсталь" в оточеному Маріуполі досі можуть залишатися цивільні.

Про це на пресконференції сказав заступник командиру полку Святослав Паламар.

За його словами, за останні три дні з території заводу евакуювали декілька сотень цивільних. Керівництво України 7 травня заявило, що операція завершена успішно, і усіх цивільних вивели з "Азовсталі".

Але "Азов" допускає, що це не так.

Автор фото, "Азов" Підпис до фото, Бійці "Азову" Святослав Паламар і Ілля Самойленко. Кадр з відеотрансляції

"Чи всіх цивільних евакуйовано? Ми цього твердо сказати не можемо", - заявив Паламар.

За його словами, люди можуть бути під завалами на заводі, а відповідної техніки, щоб їх розібрати, немає.

Заступник командира полку також зазначив, що за три дні евакуації було вбито троє і поранено шестеро "азовців".

"Станом на зараз відбуваються інтенсивні обстріли "Азовсталі". За минулу ніч ми нарахували 25 вильотів російської авіації, зокрема 3 стратегічних бомбардувальників", - повідомив Паламар.

Він додав, що завод щоденно обстрілює артилерія, танки, міномети і штурмує піхота росіян.

"Полон - це смерть"

Офіцер штабу "Азову" Ілля Самойленко, який теж брав участь у відеоконференції, зазначив, що на початок війни на "Азовсталі" переховувалось декілька тисяч цивільних.

Їх розмістили якомога далі від військових позиції в бункерах. Але це не допомогло, оскільки РФ скидала на завод некеровані авіаційні бомби.

"Ніхто не очікував, що ми так довго протримаємось. Я сам не очікував", - сказав Самойленко.

Самойленко також додав, що не може повідомити, скільки бійців досі перебувають на "Азовсталі", але сказав, що було поранено кількасот бійців. Він також відкинув пропозицію Росії скласти зброю.

"Ми весь цей час знали, що полк "Азов" не має високих шансів на виживання, якщо нас візьмуть у полон, і здатися для нас - це неприйнятно. Ми не можемо дати такий подарунок росіянам. - сказав він. - Ми вже знаємо, що для бійців полку "Азов" полон - це смерть".