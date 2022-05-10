"Спорожніла й тиха". Що росіяни роблять з Херсонщиною

Ліза Жарких

Для BBC News Україна

10 травня 2022, 05:10 GMT Оновлено: 10 хвилин(и) тому

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Колись це був найбільший ТРЦ Херсона. Його спалили російські військові

Для багатьох Херсонщина до війни асоціювалась з морем, кавунами, соняшниковими полями, зерном та великою кількістю овочів і фруктів. Тепер це окупована область. Сюди не просто не дають завозити їжу та ліки з території України, а й подекуди вивозять до Росії зерно й овочі.

Ввечері 30 квітня в усій Херсонській області та в окупованій частині Запорізької росіяни вимкнули весь мобільний зв'язок й інтернет. На кілька днів люди залишилися в інформаційній блокаді, сам на сам з російськими військовими, яких дуже легко зустріти, переступивши поріг власного будинку.

4 травня зв'язок та інтернет відновили. Проте вони досі не стабільні й можуть раптово зникати.

Як і чим живе Херсонщина зараз?

Маргінали у "владі"

25 квітня до будівлі Херсонської міської ради увійшли російські військові. До цього дня, попри окупацію, там перебував обраний на чергових виборах мер Ігор Колихаєв і майоріли українські прапори.

За словами Колихаєва, він відмовився від співпраці з російськими військовими. Ті призначили нових "очільників" міста й області. Новим "головою адміністрації" став колишній депутат Верховної ради й колишній мер Херсона Володимир Сальдо. У 2020 році Сальдо хотів знову посісти крісло мера міста, але програв Колихаєву, який отримав майже 64% голосів херсонців. У Верховній Раді Сальдо голосував за "закони 16 січня" (2014 року) та брав участь у пропагандистських програмах на російському телебаченні.

Російські військові призначили і нового "керівника" міста. Ним став Олександр Кобець. Інформації про цю людину обмаль. Імовірно, він народився у 1959 році у Херсоні. Жодного його фото журналістам знайти не вдалось.

Ще одним важливим персонажем окупаційної влади є Кирило Стремоусов. Це відомий у Херсоні проросійський активіст. Саме він у березні оголосив про створення так званого "Комитета спасения "За мир и порядок". Стремоусов - палкий антивакцинатор, учасник багатьох місцевих скандалів.

Автор фото, Konstantin.S Підпис до фото, Російська техніка на вулицях Херсона

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Представники місцевої влади кажуть, що в них є переважно три варіанти розвитку подій: співпрацювати з росіянами, втекти з окупованого регіону або буди готовими до тиску чи навіть тортур.

Так, староста Старої Збур'ївки Голопристанської громади Віктор Маруняк був у полоні російських військових три тижні. Маруняк повернувся зі зламаними ребрами й загостренням хронічних хвороб.

Керівника цієї громади Олександра Бабича російські військові викрали 28 березня. Де наразі перебуває Бабич - невідомо. Керівник громади мав проукраїнські погляди і разом з людьми виходив на мітинги проти окупації.

Також обшукали оселю голови Чоробаївської громади Ігоря Дудара 2 травня. Після чого чоловік опинився у тяжкому стані у лікарні, де його тепер "охороняють" російські солдати.

Мери Олешок і Скадовська виїхали на підконтрольну Україні територію. Кажуть, що продовжують працювати дистанційно. Очільник Олешківської громади Євген Рищук розповів, що, попри його відсутність, росіянам не вдалось знайти нового "керівника" для Олешок.

Без зерна та медикаментів

22 квітня стало відомо, що з елеватора у Новоолексіївці росіяни вивезли зерно і захопили місцеве агропідприємство.

У МЗС України зазначили, що такими діями Росія продовжує справу "сталіністів та нацистів".

Мешканці області підтверджують, що росіяни вивозять зерно й грабують фермерів. Однак відмовляються давати навіть анонімні коментарі, побоюючись за своє життя і здоров'я.

Волонтерка Ірина Саліхова з початку окупації займається тим, що намагається хоча б частково закрити потребу у ліках мешканців Херсонщини. Зробити це вкрай складно. З початку вторгнення медикаменти сюди привозять на власний страх і ризик тільки волонтери.

Довгий час Ірина прожила в окупованому місті й лише нещодавно виїхала на підконтрольну територію. У Херсоні разом з однодумцями жінка створила волонтерський штаб "Котики-патріотики" і тепер координує тих волонтерів, які залишились в окупованому місті, та шукає нові шляхи постачання ліків.

Волонтерка розповідає, що не вистачає абсолютно всіх медикаментів.

Є велика потреба у заспокійливих і кардіопрепаратах. Людям потрібні ліки проти епілепсії, астми, гормональні препарати. Лікарських засобів для онкохворих в області практично немає.

Підпис до фото, Спорожнілі полиці херсонських супермаркетів

Те, що намагаються завезти, може опинитися в руках російських військових. Так, волонтерка розповідає, що в одного водія, який віз ліки до Херсона, на блокпосту відібрали медикаментів на понад 7 тисяч доларів. Сам водій залишився живий.

"В Херсоні люди помирають через відсутність медикаментів. Такого не сталось б до війни, адже працювала логістика. І медикаменти, і засоби гігієни, і дитяче харчування можна було дістати. Кілька тижнів тому один з волонтерських штабів, який більше спеціалізується на допомозі матусям і дітям, виклав допис про те, що у Зеленівці, це передмістя Херсона, померла шестимісячна дитина просто тому, що не змогли знайти безлактозну суміш", - розповідає Ірина Саліхова.

За її словами, в області ситуація значно гірша, ніж у місті, а те, що волонтерам вдається провезти на Херсонщину, це "крапля у морі". Але вони працюють далі.

"Наші зустрічі пройняті очікуваннями"

Кілька днів Херсон та область жили без мобільного зв'язку й інтернету. Для частини людей це стало остаточним аргументом, аби виїхати з окупованих територій. Особливо для тих, хто працював віддалено.

Херсонка Ганна (ім'я змінене. - Ред.) каже, що всі комунікації зникли одночасно, і вона думала про те, як тепер викликати "швидку" чи пожежників. Стаціонарних телефонів у херсонців мало, отже у разі необхідності, треба бігти за допомогою.

Автор фото, Reuters

Ганна каже, що містяни звикли до військової техніки, що постійно їздить містом, і розповідає про свою сусідку, яку кілька разів обшукували російські бійці, поки та їхала з дачі додому.

За словами Ганни, у місті є російські товари, але вона їх не помічала. Продають російські цигарки, кримську ковбасу та яйця невідомого походження. Коли Ганні було зле, вона не змогла знайти жодного знеболювального. Дівчина каже, що херсонців у місті залишилось чимало, але люди продовжують виїжджати, попри відсутність будь-яких зелених коридорів.

"Усі наші зустрічі (з тими, хто залишився в Херсоні. - Ред.) пройняті очікуванням. По-перше, тих людей, яких ми чекаємо з війни, з тими, з ким нас війна роз'єднала. Ми постійно думаємо про них, про те, коли ми зможемо зустрітися й обійнятися. І друге очікування - коли все це закінчиться", - каже Ганна.

Російські військові продовжують обшукувати мешканців міста й області, деякі люди зникають. Росіяни розганяють проукраїнські мітинги й намагаються розповсюджувати дезінформацію, що Україна кинула місцевих.

Натомість так звана "місцева влада" та російські державні ЗМІ пишуть про "відновлення мирного життя" на Херсонщині, про те, що мобільний зв'язок та інтернет відключала Україна, а не російські військові, а про труднощі, з якими стикаються місцеві мешканці, не згадують.

Чимало жителів Херсонщини тим часом чинять спротив. Наприклад, вони розповсюджують листівки, у яких розповідають росіянам про результати ленд-лізу й пропонують готуватися до наслідків.