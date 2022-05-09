"Без мобілізації та подальших планів". Що означає промова Путіна на параді у Москві

21 хвилин(и) тому

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Російський президент Володимир Путін, виступаючи на Красній площі під час параду перемоги, значну частину своєї промови присвятив виправданню вторгнення в Україну, а не перемозі у Другій світовій війні. Про загальну мобілізацію та оголошення війни Україні, попри прогнози аналітиків, він не сказав.

Ця промова, наголошує аналітик Служби моніторингу ВВС Віталій Шевченко, була не звичною з двох причин: "Вона була зосереджена на подіях сучасності (зазвичай Путін говорить про перемогу 1945 року), і вона була довшою, ніж зазвичай (минулого року промова тривала всього п'ять хвилин)".

Жодних натяків щодо подальших дій

Володимир Путін, можливо, отримав певне задоволення від того, що змусив Захід активно розмірковувати щодо його виступу на цьогорічному параді до Дня перемоги у Москві, вважає Пол Адамс, кореспондент BBC з питань дипломатії.

Але, попри передбачуваний зв'язок нинішньої війни в Україні з боротьбою з нацизмом у Другій світовій війні, реальних натяків на свої майбутні наміри він не дав.

Жодного слова про мобілізацію. Жодних заяв про перемогу в Україні. Посилання на втрати, але без зміни термінології: це досі "спецоперація", а не повномасштабна війна.

Можливо, Путін хоче змусити всіх розгадувати його плани? Чи відсутність деталей в промові є свідченням невдачі Росії на полі бою?

Певні досягнення були. Росія захопила деякі території й завдала Україні величезних збитків.

Але з огляду на масштаби лютневого вторгнення, ця операція вочевидь не досягла головної мети Москви: перемогти Україну та повалити її керівництво.

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Нагадування про потужний ядерний арсенал

У 2022 році Парад перемоги у Москві був значно "скромнішим", ніж у попередні роки, пише експерт з питань безпеки та оборони Джонатан Маркус. Було менше військовослужбовців і техніки, про що стало відомо заздалегідь - план параду міністерство оборони Росії опублікувало ще наприкінці квітня.

Однак, були представлені системи озброєння, що нині діють в Україні, - від самохідної артилерії до балістичних ракет наземного базування та важкої бронетехніки.

Парадом пройшли контингенти всіх основних родів військ, зокрема бойова техніка та бійці ПДВ — десантних формувань Росії, що були в авангарді наступу на Україну й зазнали значних втрат у перші тижні війни.

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Красною площею також пронесли ядерні ракети великої дальності — потужне нагадування про величезний ядерний арсенал Росії.

Це - загроза, про яку російські лідери неодноразово згадували, оскільки цей конфлікт переріс у боротьбу на виснаження з дуже малими досягненнями Росії.

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Жодного слова про Маріуполь

У своїй промові Путін не згадав Маріуполь - приазовське місто, що має стратегічне значення для Росії. Воно стало свідком найзапекліших боїв та є символом українського спротиву, наголошує у своєму огляді промови кореспондент ВВС Х'юго Бачега.

Захоплення Маріуполя дозволило б Росії створити сухопутний коридор до анексованого Криму.

Уже третій місяць українські сили чинять у Маріуполі стійкий опір.

Останнім оплотом для них став металургійний комбінат "Азовсталь", де вони тримають оборону і по якому російські військові завдають постійних ударів.

Радник мера міста повідомив у своєму телеграм-каналі, що росіяни поновили штурм "Азовсталі" після виїзду гуманітарної колони ООН з рештою цивільних.

8 травня бійці "Азова" дали пресконференцію із заблокованого міста. Вони заявили, що не здадуться, й пообіцяли продовжити боротьбу.

"Ми весь цей час знали, що полк "Азов" не має високих шансів на виживання, якщо нас візьмуть у полон. І здатися для нас - це неприйнятно. Ми не можемо зробити такий великий подарунок ворогу", - сказав офіцер "Азова" Ілля Самойленко.

"Ми переважно мертві люди. Більшість із нас це знає. Ось чому ми так безстрашно боремося".

"Символічне значення"

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Третього травня телеканал CNN припустив, що Путін 9 травня може офіційно оголосити війну Україні й розпочати мобілізацію військовозобов'язаних, оскільки "зусилля щодо вторгнення продовжують давати збої".

Телекомпанія посилалася на думку західних посадовців. Вони вважають, що Путін мав скористатися "символічним значенням та пропагандистською цінністю цього дня", щоб оголосити або про військові досягнення в Україні, або про велику ескалацію бойових дій (або і про те, і про інше).

"Офіційне оголошення війни 9 травня потенційно може посилити громадську підтримку вторгнення. Крім того, згідно з російським законодавством, це дозволить Путіну мобілізувати резервні сили й призовників, яких, за словами [західних] офіційних осіб, Росія відчайдушно потребує [в Україні]", - йшлося у матеріалі.

Про те, що промова Путіна у День перемоги могла б пролити світло на майбутнє війни, яку він розв'язав 24 лютого невдалим штурмом Києва, писало й агентство Reuters. Вторгнення в Україну супроводжували проблеми з логістикою та озброєнням, а також великі втрати в умовах запеклого спротиву українців, зазначало агентство.

Головною перешкодою до можливості оголосити про "виконану місію" спостерігачі називали Маріуполь, де все ще тримають оборону бійці на заводі "Азовсталь".

Українські військові та західні розвідки також повідомляли про труднощі з наступом російських військ на Донбасі. Міноборони Росії в останніх зведеннях звітувало про авіаційні та ракетні удари, а не про просування військ на сході України.