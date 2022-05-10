"Вітання від "Русского мира". Що відомо про потужні обстріли Одеси 9 травня

1 година тому

Автор фото, Одеська міськрада

Росія випустила десятки ракет по Одесі з ранку і до пізньої ночі впродовж 9-го травня. Це єдине місто не на лінії фронту, яке так сильно постраждало цього дня. Що відомо про цілі та наслідки обстрілу?

Перший удар по Одещині росіяни завдали вранці Дня перемоги. Вони вдарили ракетами з берегового комплексу "Бастіон", що розташовується в анексованому Криму.

Автор фото, https://t.me/odesacityofficial

Обстріл зруйнував об'єкт інфраструктури, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

Вдень і ввечері РФ продовжила завдавати ракетних ударів по Одесі. Частину ракет вдалося збити українській протиповітряній обороні, але частина влучила в ціль.

Масовані обстріли

"Три ракети типу "Кинджал" випущено з літака стратегічної авіації Ту-22. Зафіксовано влучання в об'єкти туристичної інфраструктури. Зруйновано 5 будівель", - повідомив речник ОВА Сергій Братчук.

Автор фото, Одеська міськрада

Через цей обстріл постраждали двоє людей, а під завалами будівлі знайшли і врятували собаку.

Ще один ракетний удар РФ завдала ближче до опівночі: російська авіація випустила ще 7 ракет.

Командування ЗСУ вказує, що це вже були не новітні високоточні ракети.

"Резерви ракет у ворога вочевидь на залишку, оскільки в хід явно пущені раритетні ракети радянського зразка, яких за віком вже наведення підводить", - повідомило оперативне командування "Південь".

Російські ракети влучили у торговий центр та склад готової продукції широкого споживання. Міська влада наголошує, що ці об'єкти не мали відношення до військової інфраструктури, не були складами зброї чи боєприпасів.

Автор фото, Одеська міськрада Підпис до фото, Від обстрілів в Одесі було зруйновано склад і торговий центр

Від обстрілу загинула одна людина, ще 5 потрапили в лікарню з травмами середньої тяжкості.

Українське військове командування вважає, що ракетні обстріли Одеси мали створити психологічний тиск на людей і є "істеричними атаками" на мирних мешканців і цивільну інфраструктуру.

"Ось так "русский мир" привітав місто-герой Одесу з 9 травня", - резюмував мер Одеси Геннадій Труханов.

З вечора 8 травня і аж до ранку 10-го в Одесі тривала посилена комендантська година. Було заборонено перебувати на вулицях без спецперепусток, не працював залізничний вокзал і приміські автобусні маршрути. Була обмежена робота торгових ринків і ресторанів.

Речник ОВА Сергій Братчук повідомив, що за час комендантської години її грубих порушень не було, але затримали кількох людей, яких підозрюють у співпраці з Росією.

Візит під обстрілами

9-го травня в Одесі відбулася ще одна непересічна подія. Місто, що регулярно перебуває під ракетними обстрілами, відвідав голова Європейської Ради Шарль Мішель. Тут він зустрівся з місцевою владою та очільником українського уряду Денисом Шмигалем.

Автор фото, Денис Шмигаль Підпис до фото, Шарль Мішель (зліва) і Денис Шмигаль ховаються в бомбосховищі в Одесі

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Головною темою зустрічі було розблокування українських чорноморських портів. Російський флот ще з лютого блокує усі шляхи постачання в Чорному морі, а також замінував акваторію.

Також Мішель і Шмигаль відвідали зруйнований дім в одному з районів Одеси, в який поцілила російська ракета 23 квітня. Тоді загинула 3-місячна Кіра Глодан, її мама та бабуся.

За підсумками візиту єврочиновник пообіцяв, що ЄС продовжить санкційний тиск на Росію і буде працювати над розблокуванням українських портів. Шмигаль наголосив, що наразі в портах заблоковано 90 млн тонн аграрної продукції, що мала б йти на експорт. Щоденно Україна втрачає від цієї ситуації 170 млн доларів.

"Ми зробимо все, щоб допомогти вам зупинити російську воєнну машину", - заявив голова Євроради Шарль Мішель.

Безпосередньо під час візиту Мішеля було завдано ракетного удару по Одещині. Європейський чиновник був змушений ховатися в бомбосховищі на час повітряної тривоги.