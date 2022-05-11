"Довгострокові наслідки будуть руйнівними". Які проблеми чекають на економіку РФ

Лора Джонс

Бізнес-кореспондентка, BBC News

8 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

На перший погляд, поки що Росія змогла уникнути економічного колапсу після вторгнення в Україну.

З лютого вона потерпає від дедалі суворіших санкцій, які запроваджують західні країни.

Через початковий шок у Росії тимчасово закрився фондовий ринок, а люди вишикувалися у довгі черги біля банкоматів, хвилюючись за свої заощадження.

Однак завдяки політиці російського центрального банку курс рубля повернувся до довоєнного рівня.

Його втручання включали обмеження кількості грошей, які люди могли переказати за кордон, а також примушування фірм, які експортують товари, конвертувати 80% своїх закордонних доходів у російську валюту.

Країні також вдалося уникнути дефолту за зовнішніми боргами.

Президент Путін наполягав, що "економічний бліцкриг" Заходу провалився.

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Але Еліна Рибакова, заступниця головного економіста Інституту міжнародних фінансів, каже, що ці "поверхові" показники "не мають великого значення у реальному житті".

Російські металургії, хімічні та автомобільні компанії вже відчувають на собі тягар санкцій, спрямованих на заваду військовим зусиллям президента Путіна.

Нещодавнє опитування понад 13 000 компаній, проведене російським центральним банком, показало, що багато хто відчуває проблеми з доставкою в країну таких товарів, як мікрочипи, автомобільні деталі, пакування чи навіть кнопки.

Дефіцит сировини чи запчастин змушує деякі фірми тимчасово закривати заводи або шукати постачальників деінде.

Японський автовиробник Toyota, наприклад, припинив імпорт автомобілів до Росії та призупинив роботу на своєму заводі в Санкт-Петербурзі в березні, посилаючись на пов'язані з війною "зриви ланцюга поставок".

Економіст BlueBay Asset Management Тімоті Еш каже, що загалом санкції були набагато агресивнішими, ніж багато хто очікував.

"Я думаю, що довгострокові наслідки будуть руйнівними", - сказав він BBC і додав, що "видалення Росії з західних ланцюгів поставок, оскільки вона є ненадійним партнером", підштовхне країну до рецесії.

Навіть Банк Росії визнав, що, оскільки компанії шукають різних постачальників, борються з бойкотами судноплавних компаній або не отримують необхідні їм технології, на країну чекає період "зворотної індустріалізації".

"Реальність така, що Росія матиме обмежений доступ до фінансових ринків, нижчий рівень зростання, нижчий рівень життя та вищу вартість позик", - додає пан Еш.

Звичайно, цей вплив відчувається.

Багато звичайних росіян, каже Рибакова, "живуть у сірій зоні", особливо коли йдеться про забезпечення роботою.

"Багато людей не уявляють, що станеться... Вони все ще можуть ходити в ресторани, ходити на роботу і поки що не бачать значних змін, тому що компанії, в яких вони працюють, досі не впевнені у своїх подальших планах", - каже вона.

Телевізор проти холодильника - як живуть росіяни

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Анастасія Стогней, бізнес-кореспондентка Російської служби Бі-бі-сі

30-річна Ольга - співробітниця московського банку. Вона намагається підтримувати свій довоєнний рівень життя, але це стає дедалі важче.

Як і багатьом росіянам, їй доводиться попросити друзів, що живуть в Європі, заплатити за Netflix і Spotify після того, як з Росії пішли Visa і Mastercard.

На початку цього місяця вона забронювала авіаквиток для відпочинку в Туреччині - одного з небагатьох іноземних напрямків, які все ще відкриті для росіян.

До війни квиток на літак коштував би їй 15 000 рублів (225 доларів). Тепер їй довелося заплатити 55 000 рублів (825 доларів).

Ольга сподівається, що за кордоном зможе оновити свій iPhone та MacBook - адже Apple також припинила свою діяльність у Росії.

Для 79-річної Людмили з Воронежа, міста за 500 км на південь від Москви, значно подорожчали товари першої необхідності.

"Я ходжу на ринок раз на тиждень. Щоразу все дорожчає. Минулого разу молоко подорожчало на п'ять рублів, помідори - на 10", - каже вона.

33-річний Дмитро - масажист із невеликого сибірського містечка Рубцовськ. До війни він добре жив, витрачаючи близько 300 рублів (4,5 долари) на день. "Ковбаса, хліб, сходити з друзями в баню раз на тиждень", - каже він.

З 24 лютого, коли почалася війна, його витрати підскочили на 50%.

Попри економічні труднощі, Дмитро підтримує війну. Він каже, що деякі його друзі скаржаться на ціни, а також на те, що в кінотеатрах більше не можна дивитися жодні західні блокбастери.

Попри все це, більшість росіян досі рішуче підтримують війну. Телевізор, сповнений офіційної пропаганди, все одно перемагає порожній холодильник.

Символічні західні бренди, такі як McDonald's і Levi's, продовжують платити зарплати тисячам російських співробітників, попри припинення діяльності в країні.

Але є побоювання, що безробіття почне зростати, оскільки надії, що війна скоро закінчиться, згасають.

Мер Москви Сергій Собянін у квітні попередив, що лише у столиці під загрозою близько 200 000 робочих місць, тоді як Trading Economics прогнозує, що рівень безробіття в Росії може підскочити до 7% до 2024 року.

І вже відбувся значний відтік ІТ-працівників та інших професіоналів, який Еш описує як "відтік мізків".

Кілька консалтингових компаній вивезли працівників з країни, а звіти незалежного російського новинного сайту Meduza свідчать про те, що Росію покинули до 5000 співробітників Яндекса, при цьому дехто висловлює занепокоєння цензурою технологічного гіганта щодо контенту, пов'язаного з війною.

Для тих, хто залишився, зводити кінці з кінцями - це велика проблема.

"Є думка, що росіяни звикли до важких умов, але вони прожили останні 20 років у відносному добробуті, - каже Еш. - Вони знають, що таке хороше життя".

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Хоча на початку війни надходили повідомлення про дефіцит таких речей, як кулінарна олія, полиці супермаркетів, за повідомленнями, зараз повні, але ціни зросли.

Багато країн страждають через зростання цін через пандемію.

Але на тлі скорочення економіки та порушення ланцюгів поставок, економісти очікують, що інфляція, яка відстежує, як вартість життя змінюється з часом, може досягти щонайменше 20% в Росії у 2022 році.

Еш та Рибакова згадують друзів, які не можуть дістати ліки для серця або щитоподібної залози, але кажуть, що зростання вартості життя найбільше вразить найбідніших росіян.

Путін пообіцяв, що пенсії та допомога для безробітних зростатимуть відповідно до інфляції.

І російський уряд має власний фінансовий рятувальний круг, навіть з безпрецедентним рівнем санкцій. Він все ще може продавати багато нафти та газу - ключовий стовп його економіки.

Згідно з даними російського центрального банку, за перші три місяці 2022 року РФ експортувала товарів і послуг на 58,2 мільярда доларів більше, ніж імпортувала, причому сума зросла через підвищення цін на енергоносії.

Попри те, що США оголосили про заборону на імпорт російських енергоносіїв, Європа все ще не може дійти згоди щодо того, як зменшити залежність від російських поставок.

Європа отримує близько 40% свого природного газу з Росії, яка також є її основним постачальником нафти, але деякі країни більше залежать від російського викопного палива, ніж інші, тому раптове скорочення поставок може мати великий економічний вплив.

"Немає сумніву, що Європа матиме кілька важких років, щоб відмовитися від російської нафти та газу, але це набагато гірше для російської економіки, яка постраждає в довгостроковій перспективі", - каже Оле Хвальб'є, енергетичний аналітик банку SEB.

Хоча у Росії може бути достатня фінансова подушка для надання субсидій найбіднішим у короткостроковій перспективі, а також для захисту рубля, Еш каже, що довгострокова перспектива є більш невизначеною.

"Що б не трапилося, чи буде нафтове ембарго запроваджено через пів року чи через рік... це буде серйозним ударом для ізольованої від Заходу економіки", - додає він.