Обличчя Азовсталі: "Азов" опублікував фото поранених бійців
Українські військові, які захищають Маріуполь, оприлюднили фото поранених бійців на заводі "Азовсталь".
Окремий загін спеціального призначення "Азов", який опублікував фото у своєму телеграм-каналі, наголошує, що умови, в яких перебувають поранені, скалічені захисники Маріуполя, має побачити увесь цивілізований світ.
* Деякі зображення можуть шокувати *
"У повній антисанітарії, з відкритими ранами, перев'язаними нестерильними залишками бинтів, без необхідних медикаментів і навіть харчування", - так описують умови військові.
"Військовослужбовці, яких ви бачите на фото і ще сотні на заводі "Азовсталь" - з тяжкими пораненнями ціною власного здоров'я захищали Україну та увесь цивілізований світ. Невже тепер Україна і світова спільнота не здатні захистити та подбати про них?", - кажуть захисники Маріуполя.
Бійці звернулися до ООН та Червоного Хреста з закликом врятувати поранених, які "вже не є комбатантами".
"Ми вимагаємо негайної евакуації поранених військовослужбовців до контрольованих Україною територій, де їм нададуть допомогу та забезпечать належний догляд", - йдеться в повідомленні "Азову".
Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар в інтерв'ю ВВС наголосив, що зараз потрібно добитися реального припинення вогню і вивезти з "Азовсталі" поранених.
"Їм украй важко, вони щодня помирають через брак лікування. Тут немає можливості надати їм нормальну медичну допомогу", - сказав він.
Наступне, за словами Паламаря, це екстракція, тобто виведення гарнізону.
Процедура extraction або ексфільтрації передбачає вивезення, виведення військових та цивільних з місця бойових дій у безпечну зону, зокрема і на територію третьої держави.
Петиція до ООН із закликом застосувати процедуру еxtraction для українських військових, заблокованих на "Азовсталі" в Маріуполі, набрала понад 1 млн підписів.
Петиція закликає Генасамблею ООН прийняти резолюцію, яка зобов'яже Росію забезпечити евакуацію усіх людей із "Азовсталі".
Її застосовують, коли ситуація має загрозливі ознаки втрати контролю та може призвести до знищення особового складу.
"Ці військові, повірте, заслужили на це. Ці хлопці зробили неможливе в цих украй важких умовах. Грубо кажучи, зі штрих-ножами хлопці кидаються на літаки та танки. Я не знаю, чи були в історії прецеденти такого героїзму", - сказав Паламар.
Українська влада заявила, що з "Азовсталі" евакуювали всіх жінок, дітей та людей похилого віку. Але в укриттях комбінату залишаються ще понад 100 цивільних, каже керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Також на "Азовсталі" залишаються військові, багато з яких поранені.