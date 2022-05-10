Обличчя Азовсталі: "Азов" опублікував фото поранених бійців

21 хвилин(и) тому

Автор фото, Азов - Маріуполь

Українські військові, які захищають Маріуполь, оприлюднили фото поранених бійців на заводі "Азовсталь".

Окремий загін спеціального призначення "Азов", який опублікував фото у своєму телеграм-каналі, наголошує, що умови, в яких перебувають поранені, скалічені захисники Маріуполя, має побачити увесь цивілізований світ.

* Деякі зображення можуть шокувати *

Автор фото, Азов - Маріуполь

"У повній антисанітарії, з відкритими ранами, перев'язаними нестерильними залишками бинтів, без необхідних медикаментів і навіть харчування", - так описують умови військові.

Автор фото, Азов - Маріуполь

"Військовослужбовці, яких ви бачите на фото і ще сотні на заводі "Азовсталь" - з тяжкими пораненнями ціною власного здоров'я захищали Україну та увесь цивілізований світ. Невже тепер Україна і світова спільнота не здатні захистити та подбати про них?", - кажуть захисники Маріуполя.

Автор фото, Азов - Маріуполь

Бійці звернулися до ООН та Червоного Хреста з закликом врятувати поранених, які "вже не є комбатантами".

Автор фото, Азов - Маріуполь

"Ми вимагаємо негайної евакуації поранених військовослужбовців до контрольованих Україною територій, де їм нададуть допомогу та забезпечать належний догляд", - йдеться в повідомленні "Азову".

Автор фото, Азов - Маріуполь

Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар в інтерв'ю ВВС наголосив, що зараз потрібно добитися реального припинення вогню і вивезти з "Азовсталі" поранених.

"Їм украй важко, вони щодня помирають через брак лікування. Тут немає можливості надати їм нормальну медичну допомогу", - сказав він.

Автор фото, Азов - Маріуполь

Наступне, за словами Паламаря, це екстракція, тобто виведення гарнізону.

Процедура extraction або ексфільтрації передбачає вивезення, виведення військових та цивільних з місця бойових дій у безпечну зону, зокрема і на територію третьої держави.

Петиція до ООН із закликом застосувати процедуру еxtraction для українських військових, заблокованих на "Азовсталі" в Маріуполі, набрала понад 1 млн підписів.

Петиція закликає Генасамблею ООН прийняти резолюцію, яка зобов'яже Росію забезпечити евакуацію усіх людей із "Азовсталі".

Автор фото, Азов - Маріуполь

Її застосовують, коли ситуація має загрозливі ознаки втрати контролю та може призвести до знищення особового складу.

"Ці військові, повірте, заслужили на це. Ці хлопці зробили неможливе в цих украй важких умовах. Грубо кажучи, зі штрих-ножами хлопці кидаються на літаки та танки. Я не знаю, чи були в історії прецеденти такого героїзму", - сказав Паламар.

Автор фото, Азов - Маріуполь

Українська влада заявила, що з "Азовсталі" евакуювали всіх жінок, дітей та людей похилого віку. Але в укриттях комбінату залишаються ще понад 100 цивільних, каже керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Також на "Азовсталі" залишаються військові, багато з яких поранені.