Путін готується до тривалої війни - розвідка США

Джордж Райт

BBC News

49 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, За словами американської розвідки, Росія вдасться до ядерної зброї, але якщо зіткнеться з "екзистенційною загрозою"

Володимир Путін готується до тривалої війни в Україні, й навіть його перемога на сході потенційно не покладе край конфлікту, попереджає розвідка США.

На сході країни тривають запеклі бої, там Росія намагається захопити нові території.

Після того, як наступ на Київ захлинувся, Москва переорієнтувала свої війська на захоплення Донбасу.

Однак сили РФ все одно залишаються у глухому куті, заявила американська розвідка.

Директорка національної розвідки США Евріл Гейнс заявила у вівторок на слуханнях у Сенаті, що Путін, як і раніше, має намір "досягти цілей за межами Донбасу", але він "зіткнувся з невідповідністю між його амбіціями й нинішніми військовими можливостями Росії".

Вона додала, що російський президент, імовірно, розраховував на те, що підтримка України з боку США та ЄС ослабне мірою зростання інфляції, цін на енергоносії та дефіциту продовольства.

Однак російський президент може вдатись до рішучіших заходів, оскільки війна триває. Але Москва застосує ядерну зброю лише в тому випадку, якщо Путін визнає, що є "екзистенційна загроза" для Росії.

"Росіяни не перемагають, й українці не перемагають, і в цьому сенсі ми перебуваємо у дещо патовій ситуації", - заявив на тому ж слуханні генерал-лейтенант Скотт Беррієр, керівник розвідувального управління США.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, 10 травня у Конгресі США з доповіддю виступили директорка національної розвідки Евріл Гейнс і генерал-лейтенант Скотт Беррієр, голова розвідувального управління США

Під час останніх бойових дій у Харківській області українські війська звільнили чотири населені пункти: села Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські сили поступово витісняють росіян з Харківщини.

Водночас він попросив українців утриматися від надмірних емоцій щодо перемог сил України, адже це, за словами президента, спричиняє атмосферу морального тиску.

"Не варто створювати таку атмосферу специфічного морального тиску, коли щотижня, навіть щодня очікуються певні перемоги", - сказав Зеленський.