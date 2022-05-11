Херсон: як Росія змінює окуповане місто
Росія запроваджує власну валюту, засоби масової інформації та інтернет-послуги у захоплених частинах України, зокрема у південному Херсоні.
Україна заявляє, що Росія, можливо, планує провести у місті референдум, щоб з'ясувати, чи хочуть херсонці створити проросійську "народну республіку", але таке голосування буде незаконним і фіктивним.
Чому Росія сконцентрувалась на Херсоні?
Російські війська окупували Херсон на початку березня - за тиждень після початку вторгнення в Україну.
Це було перше велике місто, яке вони захопили.
До вторгнення у ньому мешкало 290 тисяч людей. Але, за словами колишнього мера, відтоді близько 40% херсонців залишили місто.
Якщо Росія прагне захопити південь України й налагодити сухопутний шлях до Криму, Херсон у гирлі Дніпра на узбережжі Чорного моря матиме ключове значення, йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії.
Що Росія змінила в Херсоні?
Російські сили призначили "нову херсонську адміністрацію", тому що мер Ігор Колихаєв "не співпрацював" з російськими силами, повідомило російське державне інформагентство "РИА Новости".
Доступ до українських телеканалів заблокований, а інтернет-провайдери замінені на російських.
Херсонців закликали слухати новини проросійських радіостанцій.
Україна заявляє, що мета Росії - "зробити свою брехливу пропаганду безальтернативним джерелом інформації".
Окупаційна влада заявила, що область з 1 травня "переходить у рублеву зону".
Жителі Херсона розповіли BBC News, що людям почали виплачувати пенсії в рублях.
Але багато хто намагається кинути виклик російським силам, обмінюючи отримані рублі на українські гривні.
Чи планує Росія провести референдум?
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Кінець подкаст
Президент України Володимир Зеленський попередив мешканців, що Росія має намір провести в Херсонській області "так званий референдум" про вихід зі складу України та перетворення її на "народну республіку".
Він порадив людям не повідомляти російській владі жодних особистих даних, як-то номери паспортів, оскільки вони можуть бути використані для фальшування результатів голосування.
Британське міноборони заявило у квітневому звіті розвідки, що референдум стане для Росії способом виправдати свою окупацію України.
Але Колихаєв сказав, що це буде незаконно, бо офіційно Херсон залишається частиною України.
Як Росія змінила життя в регіонах, які відрізала від України?
Ставлення Росії до Херсона було таким самим, як і до Криму, який вона анексувала у 2014 році після референдуму, який Генеральна Асамблея ООН визнала недійсним.
Росіяни побудували міст між Кримом і півднем Росії, завезли зброю, запровадили рубль і поступово відмовилися від гривні. А проросійські ЗМІ зараз домінують на півострові.
Але ситуація в Херсоні ще ближча до ситуації у двох областях східної України, захоплених проросійськими силами невдовзі після анексії Криму.
Маріонеткові лідери створили так звані народні республіки в Луганській та Донецькій областях, де також запровадили рубль і видали населенню російські паспорти.
Там Росія платить пенсії й державні зарплати, а у школах дітей навчають за російською програмою.
Є розмови про те, що Росія планує провести референдуми в обох регіонах про приєднання їх до Росії.
Однак Україна чітко дала зрозуміти, що всі фейкові голосування будуть вважатися недійсними.