Херсон: як Росія змінює окуповане місто

1 година тому

Росія запроваджує власну валюту, засоби масової інформації та інтернет-послуги у захоплених частинах України, зокрема у південному Херсоні.

Україна заявляє, що Росія, можливо, планує провести у місті референдум, щоб з'ясувати, чи хочуть херсонці створити проросійську "народну республіку", але таке голосування буде незаконним і фіктивним.

Чому Росія сконцентрувалась на Херсоні?

Російські війська окупували Херсон на початку березня - за тиждень після початку вторгнення в Україну.

Це було перше велике місто, яке вони захопили.

До вторгнення у ньому мешкало 290 тисяч людей. Але, за словами колишнього мера, відтоді близько 40% херсонців залишили місто.

Якщо Росія прагне захопити південь України й налагодити сухопутний шлях до Криму, Херсон у гирлі Дніпра на узбережжі Чорного моря матиме ключове значення, йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії.

Що Росія змінила в Херсоні?

Російські сили призначили "нову херсонську адміністрацію", тому що мер Ігор Колихаєв "не співпрацював" з російськими силами, повідомило російське державне інформагентство "РИА Новости".

Доступ до українських телеканалів заблокований, а інтернет-провайдери замінені на російських.

Херсонців закликали слухати новини проросійських радіостанцій.

Україна заявляє, що мета Росії - "зробити свою брехливу пропаганду безальтернативним джерелом інформації".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, У Херсоні російські військові розганяють людей, які вийшли на мирний мітинг

Окупаційна влада заявила, що область з 1 травня "переходить у рублеву зону".

Жителі Херсона розповіли BBC News, що людям почали виплачувати пенсії в рублях.

Але багато хто намагається кинути виклик російським силам, обмінюючи отримані рублі на українські гривні.

Чи планує Росія провести референдум?

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Президент України Володимир Зеленський попередив мешканців, що Росія має намір провести в Херсонській області "так званий референдум" про вихід зі складу України та перетворення її на "народну республіку".

Він порадив людям не повідомляти російській владі жодних особистих даних, як-то номери паспортів, оскільки вони можуть бути використані для фальшування результатів голосування.

Британське міноборони заявило у квітневому звіті розвідки, що референдум стане для Росії способом виправдати свою окупацію України.

Але Колихаєв сказав, що це буде незаконно, бо офіційно Херсон залишається частиною України.

Як Росія змінила життя в регіонах, які відрізала від України?

Ставлення Росії до Херсона було таким самим, як і до Криму, який вона анексувала у 2014 році після референдуму, який Генеральна Асамблея ООН визнала недійсним.

Росіяни побудували міст між Кримом і півднем Росії, завезли зброю, запровадили рубль і поступово відмовилися від гривні. А проросійські ЗМІ зараз домінують на півострові.

Але ситуація в Херсоні ще ближча до ситуації у двох областях східної України, захоплених проросійськими силами невдовзі після анексії Криму.

Маріонеткові лідери створили так звані народні республіки в Луганській та Донецькій областях, де також запровадили рубль і видали населенню російські паспорти.

Там Росія платить пенсії й державні зарплати, а у школах дітей навчають за російською програмою.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, 16 березня 2014 року в Криму відбувся так званий референдум, а вже через два дні у Москві було підписано "Договір про прийняття Криму до складу Росії"

Є розмови про те, що Росія планує провести референдуми в обох регіонах про приєднання їх до Росії.

Однак Україна чітко дала зрозуміти, що всі фейкові голосування будуть вважатися недійсними.