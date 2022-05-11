Острів Зміїний і битва за контроль у Чорному морі

Софі Вільямс та Пол Кірбі

BBC News

1 година тому

Автор фото, PLANET LABS PBC

Від самого початку російського вторгнення в Україну острів Зміїний отримав життєво важливий і майже міфічний статус у цій війні. Цей нічим не примітний скелястий виступ у Чорному морі був захоплений Росією і став полем битви стратегічного значення.

Росія стверджує, що Україна зазнала катастрофічних втрат у невдалій спробі повернути острів, включно зі спецназом, військовими літаками, гелікоптерами та безпілотниками. Україна наполягає, що обмежилася атаками на об'єкти на острові та на човни.

Битва ще не завершена, і Росія постійно намагається підсилити свій гарнізон, стверджує розвідка міністерства оборони Британії.

Острів Зміїний острів має площу менше 0,2 квадратних кілометрів, і змій там більше немає. Але він має важливе значення для контролю над західним Чорним морем.

"Якщо російським військам вдасться окупувати острів Зміїний і облаштувати там свої системи протиповітряної оборони великої дальності, вони контролюватимуть море, землю і повітря в північно-західній частині Чорного моря та на півдні України", - каже ВВС експерт Олег Жданов.

Автор фото, UKRAINIAN GROUND FORCES Підпис до фото, Цей гелікоптер був підірваний через кілька секунд після того, як цей скріншот був зроблений на острові Зміїний

Тому російський флагман "Москва" підійшов туди за кілька годин після початку війни й запропонував українським солдатам на острові здатися: "Я пропоную вам скласти зброю та здатися, щоб уникнути кровопролиття та непотрібних втрат. Інакше вас будуть бомбити", - сказав російський офіцер.

"Русский военный корабль, иди на ...", - пролунала вже легендарна відповідь. Острів був захоплений, але через кілька тижнів "Москву" затопили.

Втрата "Москви" означає, що російські кораблі, які забезпечують постачання острова, тепер мають мінімальний захист, каже Велика Британія, хоча, якщо Росії вдасться зміцнити свої позиції, то вона може домінувати у більшій частині Чорного моря.

Загроза Україні, її сусідам і НАТО

Посилення російської присутності може бути катастрофічним для України - як стратегічно, так і економічно.

Україні вже довелося закрити свій порт в Одесі, призупинивши експорт життєво важливого зерна, але Жданов побоюється, що острів також може бути використаний як друга лінія фронту.

"Якщо росіянам вдасться встановити системи протиповітряної оборони великої дальності, вони зможуть захистити свою ескадрилью, яка може досягти берегової лінії України", - каже він.

Це також дало б російським військовим шанс прорватися в Придністров'я - територію, що відкололася від Молдови й перебуває під контролем Росії. Вона розташована по сусідству з Україною неподалік від Одеси.

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Однак острів розташований лише за 45 км від узбережжя Румунії, яка є членом НАТО.

Британський військово-морський аналітик Джонатан Бентам вважає, що російська зенітно-ракетна система С-400 може суттєво змінити ситуацію.

Якби Росія змогла розмістити ракетну систему на острові Зміїний, під загрозою опинилася б не тільки Одеса, але й південний фланг НАТО, попереджає румунський історик Дорін Добрінку.

"Це дуже важливо для румунського уряду та народу, а також для всього альянсу. Росія матиме можливість знищити міста та військовий потенціал на сході нашої території", - каже він.

НАТО посилило кордони Румунії з початком війни, направивши туди бельгійські та французькі війська.

Але для Румунії існують також великі економічні ризики. Острів Зміїний розташований поблизу гирла річки Дунай, яка протікає уздовж кордону Румунії з Україною. Чорноморський порт Румунії Констанца розташований неподалік на півдні й приймає контейнеровози, які більше не можуть йти до Одеси.

Російський військово-політичний аналітик Олександр Михайлов заявив, що війська на острові Зміїний можуть контролювати рух у північно-західне Чорне море та дельту Дунаю - ворота в південно-східну Європу. "Якщо є військова база або військова інфраструктура, можна було б блокувати кораблі, які входять у річку, а також виходять із неї", - сказав він російським ЗМІ.

Євроатлантичний центр стійкості Румунії вважає, що Росія може вирішити анексувати острів і контролювати якомога більше чорноморських судноплавних маршрутів до Босфору в Туреччині.

Історично острів Зміїний був територією Румунії, поки в 1948 році не був переданий Радянському Союзу, який використовував його як радіолокаційну базу. Оскільки Румунія перебувала під радянським впливом до 1989 року, Бухарест прийняв цю угоду.

Україна отримала контроль над островом з падінням комунізму, і врешті-решт у 2009 році Міжнародний суд ООН окреслив територіальні межі острова, віддавши Румунії майже 80% Чорноморського континентального шельфу поблизу острова, а Україні - решту.

Зміїний має не лише стратегічне значення, оскільки ця частина Чорного моря багата вуглеводневими ресурсами, тому рішення Гааги означає, що обидві країни мають запаси нафти та газу.

Може здатися, що цей маленький скелястий виступ має не таку вже й велику цінність, але його доля є ключовим елементом російської війни.

Автор фото, УКРПОШТА Підпис до фото, Поштова марка, якою "Укрпошта" відзначила хоробрість українських воїнів, захоплених у полон на Зміїному наприкінці лютого.